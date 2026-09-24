ETV Bharat / bharat

तामिळनाडूमध्ये भीषण अपघात; कार आणि बसची धडक, चौघांचा मृत्यू

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात पहाटे अडीचच्या सुमारास थुराईमंगलम भागातील एका पेट्रोल पंपासमोर घडला. थुथुकुडीहून चेन्नईकडे जाणाऱ्या बसच्या मागील बाजूस ही कार जाऊन धडकली.

Tamil Nadu Horrific accident
तामिळनाडूमध्ये भीषण अपघात (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2026 at 5:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पेरंबालूर (तामिळनाडू): तामिळनाडूतील पेरंबालूरजवळील त्रिची-चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गावर (NH-38) कार आणि बसची धडक होऊन चार जण ठार झाले, तर तिघे गंभीर जखमी झाले. ही धडक इतकी जोरदार होती की कारचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात पहाटे अडीचच्या सुमारास थुराईमंगलम भागातील एका पेट्रोल पंपासमोर घडला. थुथुकुडीहून चेन्नईकडे जाणाऱ्या बसच्या मागील बाजूस ही कार जाऊन धडकली.

पुढील उपचारांसाठी त्रिचीला नेत असताना वाटेतच मृत्यू : कारमधील प्रवासी रामनाथपुरम जिल्ह्यात एका विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहून चेन्नईला परतत होते. ते रामनाथपुरमचे रहिवासी असून चेन्नईमध्ये रोजंदारीवर काम करत होते, असे समजते. मृत्यू झालेल्यांची ओळख प्रभाकरन (30), कार्थी (38) आणि काजा ऊर्फ कालीश्वरन (25) अशी पटली आहे. प्रभाकरन आणि कालीश्वरन यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर उपचारादरम्यान कार्थीचा मृत्यू झाला. याव्यतिरिक्त, कार्थीची पत्नी सूर्या (35) हिचा पुढील उपचारांसाठी त्रिचीला नेत असताना वाटेतच मृत्यू झाला. जखमींची ओळख कन्नदासन (22), जॉन केनेडी (35) आणि सरण्या (23) अशी पटली आहे. जॉन केनेडी, सरण्या आणि कारचालक कन्नदासन यांच्यावर सध्या पेरंबालूर सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सरकारी रुग्णालयात पाठवले : दरम्यान, पेरंबालूर शहर पोलिसांनी मृतांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी सरकारी रुग्णालयात पाठवले आहेत. या अपघाताबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस बसचालक राजसीलन (जो थुथुकुडीचा रहिवासी आहे) याची चौकशी करत आहेत.

TAGGED:

TAMIL NADU ACCIDENT
TRICHY CHENNAI NATIONAL HIGHWAY
कार आणि बसची धडक
ROAD ACCIDENT TAMIL NADU

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.