सुरतमध्ये भीषण अपघात, कारची डंपरला धडक, मुंबईतील 4 जणांचा मृत्यू
कामरेजजवळ द्रुतगती मार्गावर एका डंपरला कारची मागून धडक बसल्यामुळं चार जणांचा मृत्यू झाला.
Published : September 25, 2026 at 2:35 PM IST
सुरत : गुजरातमधील कामरेजजवळ द्रुतगती मार्गावर भीषण अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातात महाराष्ट्रातील चार जणांना मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. कामरेजजवळ द्रुतगती मार्गावर एका डंपरला कारची मागून धडक बसल्यामुळं चार जणांचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईहून शंखेश्वर रायजी मंदिराकडे कारमधून प्रवास करताना हा अपघात झाला. यामध्ये महाराष्ट्रातील चार जणांचा मृत्यू झाला. धडक इतकी जोरदार होती की, कारचा चक्कापूर झाला.
कारची डंपरला धडक : सुरतच्या कामरेज तालुक्यात दिगास आणि धटवा गावांच्या बाहेरून जाणाऱ्या द्रुतगती मार्गावर हा भीषण अपघात घडला. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईहून शंखेश्वर रायजी मंदिराकडे जाणारी एक कार महामार्गावर भरधाव वेगानं जात होती. त्यावेळी कारच्या पुढं असलेल्या डंपरच्या चालकानं हवेच्या दाबाच्या गंभीर समस्येमुळं अचानक डंपर थांबवलं. यावेळी मागून भरधाव वेगानं येणाऱ्या कारच्या चालकाला वेळेवर ब्रेक लावता आला नाही. त्यामुळं कार डंपरच्या मागच्या भागाला धडकली.
कारमधील प्रवासी मुंबईतील होते : कारची धडक इतकी जोरदार होती की, कारचा पुढचा भाग आणि छप्पर पूर्णपणे चक्काचूर झाले. कारमधील प्रवासी आत अडकले होते. या अपघाताच्या भीषण दृश्यामुळं महामार्गावर गर्दी झाली. ज्यामुळं घबराट आणि गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. या अपघातात कारमधील चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तपासादरम्यान मिळालेली कागदपत्रं आणि प्राथमिक माहितीनुसार, मृत व्यक्ती आणि इतर प्रवासी महाराष्ट्रातील मुंबई येथील रहिवासी होते, अशी माहिती सुरत जिल्हा वाहतूक पोलीस निरीक्षक ईश्वर सिंग सिसोदिया यांनी दिली.
पोलिसांकडून गुन्हा दाखल : दरम्यान, अपघातात राजीव जितेंद्र जैन (चालक), जयंतीलाल चुनीलाल दोशी, प्रवीण जैन आणि एका अज्ञात व्यक्तीचा मृत्यू झाला. हे सर्व मुंबईतील रहिवासी होते. या अपघाताच्या घटनेची माहिती मिळताच, सुरत जिल्हा वाहतूक पोलीस, कामरेज पोलीस आणि द्रुतगती मार्ग गस्त पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. नुकसान झालेली कार क्रेनच्या मदतीनं हटवण्यात आली आणि मृतांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कामरेज कम्युनिटी हेल्थ सेंटरमध्ये (सीएचसी) पाठवण्यात आले आहेत. तसंच पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
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