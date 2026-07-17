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बंगालच्या मुर्शिदाबादमध्ये भीषण अपघात; ट्रेनची स्कूल व्हॅनला धडक, 2 मुलांसह 3 जणांचा मृत्यू

कर्नासुवर्ण रेल्वे क्रॉसिंगवर विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या एका स्कूल व्हॅनला ट्रेनने धडक दिली.

Bengal train accident
बंगालच्या मुर्शिदाबादमध्ये भीषण अपघात (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 11:00 AM IST

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Updated : July 17, 2026 at 11:14 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात शुक्रवारी सकाळी झालेल्या एका भीषण अपघातात दोन विद्यार्थ्यांसह तीन जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक विद्यार्थी जखमी झालेत. मुर्शिदाबादमधील बेहरामपूर भागात सकाळी 7 वाजता ही घटना घडली; कर्नासुवर्ण रेल्वे क्रॉसिंगवर विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या एका स्कूल व्हॅनला ट्रेनने धडक दिली. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे क्रॉसिंगचे गेट उघडे होते आणि निमटिता-कटवा पॅसेंजर ट्रेनने व्हॅनला तेव्हा धडक दिली जेव्हा ती रुळावरून जात होती. घटनास्थळावरील दृश्यांमध्ये व्हॅनचा पूर्णपणे चक्काचूर झालेला सांगाडा रेल्वे रुळावर पडलेला दिसून आला.

स्थानिक नागरिकांनी जखमींना रुग्णालयात हलवले : धडकेनंतर घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी जखमींना वाहनातून बाहेर काढले. त्यांना सुरुवातीला कर्णसुवर्ण ब्लॉक रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने नंतर त्यांना बेरहामपूर येथील मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात हलवण्यात आले. गेटमॅनने बेजबाबदारपणे आणि निष्काळजीपणाने काम केल्याचा आरोप करत स्थानिक नागरिकांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांविरुद्ध संताप व्यक्त केला.

रेल्वेकडून चौकशी सुरू : घटनास्थळी मोठा पोलीस फौजफाटा दाखल झाला असून, पोलीस आणि रेल्वे अधिकारी अशा दोघांकडूनही स्वतंत्रपणे तपास सुरू करण्यात आला आहे. अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी 'ईस्टर्न रेल्वे'ने घटनास्थळी एक विशेष पथक पाठवले आहे; हे पथक गेटमॅन आपल्या जागेवर का हजर नव्हता किंवा धडक झाली तेव्हा तो नेमका कुठे होता, याचाही तपास करत आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाळकरी मुलांना घेऊन जाणारी एक कार कटवापासून सुमारे 48 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कर्णसुवर्ण स्थानकाजवळील रेल्वे क्रॉसिंगवरून जात असताना एका लोकल ट्रेनने तिला धडक दिली. या घटनेचे कारण शोधण्यासाठी 10 सदस्यांचे एक पथक घटनास्थळी पाठवण्यात आले आहे. अपघाताच्या वेळी रेल्वे क्रॉसिंगचा गेट उघडा होता, असे दर्शवणारे अहवाल असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, या घटनेनंतर ईस्टर्न रेल्वेच्या हावडा विभागातील अजीमगंज-कटवा मार्गावरील रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली.

Last Updated : July 17, 2026 at 11:14 AM IST

TAGGED:

BENGAL TRAIN ACCIDENT
TRAIN RAMS INTO SCHOOL VAN
3 DEAD INCLUDING 2 CHILDREN
HORRIFIC ACCIDENT IN MURSHIDABAD

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