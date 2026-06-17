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गुजरातमध्ये भीषण अपघात! बस आणि ट्रकची धडक; 6 जण ठार, 26 गंभीर जखमी

राजस्थानहून सुरतकडे जाणारी ही खासगी लक्झरी बस वडोदरा येथील कोटांबी स्टेडियमजवळ एका ट्रकच्या मागील भागावर जाऊन आदळली.

Gujarat Bus accident
गुजरातमध्ये भीषण अपघात (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 5:13 PM IST

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वडोदरा: गुजरातच्या वडोदरा जिल्ह्यात बुधवारी पहाटे महामार्गावर उभ्या असलेल्या ट्रकवर एका खासगी बसने धडक दिल्याने सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि 26 प्रवासी गंभीर जखमी झाले. ही बस राजस्थानहून सुरतकडे जात होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात पहाटे 4 वाजण्याच्या सुमारास वडोदरा-हालोल महामार्गावरील कोटांबी गावाजवळ झाला. जखमींना उपचारासाठी वडोदरा येथील सयाजी रुग्णालयात हलवण्यात आलंय. धडक इतकी भीषण होती की, बसचा समोरील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला.

खासगी लक्झरी बस ट्रकच्या मागील भागावर जाऊन आदळली : मिळालेल्या माहितीनुसार, राजस्थानहून सुरतकडे जाणारी ही खासगी लक्झरी बस वडोदरा येथील कोटांबी स्टेडियमजवळ एका ट्रकच्या मागील भागावर जाऊन आदळली. ही धडक इतकी जोरदार होती की प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली आणि किंकाळ्या ऐकू येऊ लागल्या; या अपघातात अनेकजण गंभीर जखमी झाले. वडोदरा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक सुशील अग्रवाल यांनी सांगितले की, लक्झरी बस ट्रकच्या मागील भागावर आदळली. त्यांनी स्पष्ट केले की, ट्रक रस्त्याच्या कडेला उभा होता आणि त्याचा चालक टायरमधील हवेचा दाब तपासत असतानाच भरधाव वेगाने येणाऱ्या बसने त्याला मागून धडक दिली.

बसमधील बहुतांश प्रवासी राजस्थानमधील होते : अग्रवाल म्हणाले, "धडक इतकी भीषण होती की बसचा समोरील भाग पूर्णपणे नष्ट झाला. या अपघातात सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे 20 जण जखमी झाले. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे." अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, बसमधील बहुतांश प्रवासी राजस्थानमधील होते. अपघाताची बातमी मिळताच स्थानिक पोलीस, अग्निशमन दल, एसडीआरएफ (SDRF) आणि एनडीआरएफ (NDRF) ची पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. बसमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू करण्यात आलंय. या मोहिमेदरम्यान प्रवाशांची सुटका करण्यासाठी गॅस कटरसह विविध साधनांचा वापर करून बसचे भाग कापण्यात आले.

वेळीच रुग्णालयात दाखल झाल्यामुळे आपत्कालीन विभागात गर्दी : जखमींना तातडीने वडोदरा येथील सयाजी रुग्णालयात हलवण्यात आलंय. मोठ्या संख्येने जखमी प्रवासी एकाच वेळी रुग्णालयात दाखल झाल्यामुळे आपत्कालीन विभागात गर्दी झाली. डॉक्टरांच्या पथकाने तातडीने जखमींवर उपचार सुरू केले. एका जखमी प्रवाशाने सांगितले की, ते राजस्थानहून सुरतकडे प्रवास करत असताना बसची धडक चुकीच्या बाजूला उभ्या असलेल्या ट्रकशी झाली; अपघाताच्या वेळी तो चालकाच्या अगदी मागे बसला होता. दरम्यान, सयाजी रुग्णालयात अतिरिक्त डॉक्टर आणि परिचारिकांची (नर्सिंग स्टाफ) नियुक्ती करण्यात आली आहे. या भीषण अपघातानंतर कोटोम्बी परिसर आणि आसपासच्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली; पोलिसांनी वाहतूक वळवली आणि ती सुरळीत करण्याचे काम केले.

TAGGED:

GUJARAT BUS ACCIDENT
VADODARA BUS TRUCK COLLISION
VADODARA ACCIDENT
वडोदरा येथे रस्ते अपघात
RAJASTHAN TO GUJARAT BUS ACCIDENT

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