बालाघाटात भीषण अपघात! कारवरील नियंत्रण सुटले अन् ती पडली आगीच्या भक्ष्यस्थानी; तिघांचा मृत्यू
Published : March 29, 2026 at 9:46 AM IST
बालाघाट: बालाघाटात शनिवारी रात्री उशिरा एक भीषण अपघात घडलाय. भरधाव वेगात असलेली एक कार अनियंत्रित झाली आणि तिला अचानक आग लागली; आगीचा प्रचंड लोळ उठल्याने ती कार अक्षरशः आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. या दुर्घटनेत कारमध्ये अडकलेल्या तीन प्रवाशांचा जिवंत जळून मृत्यू झालाय. दरम्यान, अन्य दोन व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्यात, तर 8 वर्षांची एक चिमुरडी मात्र यातून सुदैवाने सुखरूप बचावली. आगीची तीव्रता इतकी प्रचंड होती की, त्या तीन मृतांना कारमधून बाहेर काढणे शक्य झाले नाही आणि त्यांचा आतच जळून अंत झाला.
भरधाव कार आगीच्या भक्ष्यस्थानी : शनिवारी रात्री साधारण 11.30 वाजण्याच्या सुमारास बैहर-मलाजखंड मार्गावरील 'केवलारी' चौकाजवळ भरधाव वेगात असलेल्या एका 'अल्टो' कारचा अपघात झाला. अपघातानंतर अवघ्या काही क्षणातच त्या वाहनाला अचानक आग लागली. आगीच्या ज्वाळांनी कारला इतक्या वेगाने आणि रौद्ररूपात विळखा घातला की, कारमधील प्रवाशांना बाहेर पडण्याची साधी संधीही मिळाली नाही. तिथे उपस्थित असलेल्या काही वाटसरूंनी कारमधून तीन व्यक्तींना बाहेर काढले; मात्र त्यातील तिघांना तोपर्यंत आगीनं आपल्या विळख्यात घेतले होते.
गावी परतणाऱ्या कुटुंबाच्या गाडीला अपघात : मिळालेल्या माहितीनुसार, कारचा चालक 'सीतम केळकर' हा आपल्या मूळ गावाहून पोंडी (पारसवाडा) येथून 'पौनी'कडे प्रवास करत होता. पौनी येथे त्याचा वेल्डिंगचा व्यवसाय (दुकान) आहे. तीन दिवसांपूर्वीच तो आपली पत्नी आणि मुलासह पोंडी गावी गेला होता; शनिवारी रात्री उशिरा तो आपल्या आई-वडिलांना सोबत घेऊन पौनीकडे परतत होता. त्यांच्यासोबतच 'पूर्वा राहंगडाले' नावाची 8 वर्षांची एक चिमुरडीही प्रवास करत होती, जी त्यांच्या शेजाऱ्यांची पाहुणी होती आणि ती देखील आपल्या पौनी येथील घरी परतत होती.
कार थेट रस्त्यावरून खाली उतरली : त्यानंतर रात्री उशिरा साधारण 11.30 वाजण्याच्या सुमारास केवलारी चौकाजवळ त्यांची 'अल्टो' कार अचानक अनियंत्रित झाली आणि धडकली; त्यानंतर तिला भीषण आग लागली. हा अपघात बहुधा चालकाला गाडी चालवताना क्षणभर डुलकी लागल्यामुळे घडला असावा, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. कारण एका वळणावरून पुढे आल्यावर कार थेट रस्त्यावरून खाली उतरली आणि एका उतारावर (कड्यावर) जाऊन धडकली, ज्यामुळे हा अपघात घडला.
कारच्या काचा फोडून तिघांना वाचवण्यात यश : अपघाताच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या लोकांनी कारच्या काचा फोडल्या आणि त्यातून 'पूर्वा राहंगडाले' या चिमुरडीला सर्वात आधी सुखरूप बाहेर काढण्यात यश मिळवले. त्यानंतर चालक सीतम केळकर (30) आणि त्यांची आई नाणाबाई केळकर (60) यांना कसाबसा त्या वाहनातून अत्यंत गंभीर अवस्थेत बाहेर काढण्यात आले. मात्र, आगीची तीव्रता वेगाने वाढत गेल्यामुळे वडील नागरची केळकर (65), पत्नी सविता केळकर (28) आणि मुलगा अभी केळकर (3) हे तिघेही गाडीच्या आतच जिवंत जळाले.
अग्निशमन दलाचे वाहन घटनास्थळी दाखल : घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी पोलिसांना या अपघाताची माहिती दिली. ही माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ हालचाल केली, घटनास्थळी धाव घेतली आणि जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान, अग्निशमन दलाचे वाहन घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी पेटलेले वाहन विझवले; मात्र, तोपर्यंत गाडीच्या आत अडकलेल्या त्या तीन व्यक्तींचा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडून मृत्यू झाला होता. बैहर पोलीस सध्या या घटनेचा तपास करत आहेत. या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्यांवर गोंदिया येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
पोलिसांनी गंभीर जखमींना रुग्णालयात दाखल केले : बैहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी जयंत मार्सकोले यांनी सांगितले, "आम्हाला 'डायल 112' (Dial 112) द्वारे अशी माहिती मिळाली की, केवलारी चौकाजवळ एका वाहनाला आग लागली आहे. घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर पोलिसांनी गंभीर जखमींना रुग्णालयात दाखल केले. या घटनेतून एक लहान मूल सुखरूप बचावले आहे. उपस्थित नागरिकांना गाडीतून तीन व्यक्तींना बाहेर काढण्यात यश आले; मात्र, आगीची तीव्रता प्रचंड असल्यामुळे गाडीत अडकलेल्या इतर तीन व्यक्तींचा आतच जळून मृत्यू झाला. प्राथमिक तपासातून असे समोर आले आहे की, वाहनाचा वेग प्रमाणापेक्षा जास्त असल्यामुळे चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि त्यानंतर गाडीला आग लागली. या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू आहे."
