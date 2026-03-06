ETV Bharat / bharat

छत्तीसगडमध्ये दोन ठिकाणी भीषण अपघात; दहा जणांचा मृत्यू, अनेक जण जखमी

छत्तीसगडमध्ये शुक्रवारी दोन अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत.

Horrific accident at two places in Chhattisgarh; Ten people killed, many injured
जशपूर जिल्ह्यात मोठा रस्ता अपघात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जशपूर/ बलौदाबाजार : छत्तीसगडमध्ये शुक्रवारी दोन अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत. जशपूर जिल्ह्यात टपकारा पोलीस स्टेशन परिसरातील गोदांबा गावाजवळ एका बसचा अपघात झाला. गोदांबा गावाजवळ चालकाचे अचानक बसवरील नियंत्रण सुटलं आणि बस रस्त्याच्या कडेला उलटली. या अपघातात जवळपास 25 प्रवासी जखमी झाले आहेत, तर पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. वृत्तानुसार, बस झारखंडमधील कुर्देगहून कुंकुरीकडे जात होती. त्यात सुमारे 30 प्रवासी होते. तर दुसरीकडे, रायपूरहून बिलासपूरला जाणाऱ्या प्रवासी बसला ट्रकनं धडक दिल्यामुळं दारचुरा चौकाजवळ अपघात झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक प्रवासी जखमी झाले आहेत.

जशपूर जिल्ह्यात मोठा रस्ता अपघात : जशपूर जिल्ह्यात टपकारा पोलीस स्टेशन परिसरातील गोदांबा गावाजवळ चालकाचे अचानक बसवरील नियंत्रण सुटलं आणि बस रस्त्याच्या कडेला उलटली. या अपघातात जवळपास 25 प्रवासी जखमी झाले आहेत, तर पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. बस उलटली तेव्हा प्रवासी ओरडत होते. अनेक जण आत अडकले होते. अपघातामुळं घटनास्थळी गोंधळ उडाला आणि जवळच्या ग्रामस्थांनी तातडीनं मदतीसाठी धाव घेतली. स्थानिक ग्रामस्थांनी बसमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यास मदत केली. माहिती मिळताच, टपकारा पोलीस स्टेशन आणि करडेगा चौकीचं पथकही घटनास्थळी पोहोचले आणि मदत आणि बचाव कार्य सुरू केले. जखमींना कुंकुरी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. तर जखमींपैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचं वृत्त आहे. दरम्यान, पोलिसांनी अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू केला आहे. सुरुवातीला वेग आणि चालकाचं नियंत्रण सुटणे, ही कारणे असल्याचा संशय आहे.

Horrific accident at two places in Chhattisgarh; Ten people killed, many injured
रायपूर-बिलासपूर महामार्गावर अपघात (ETV Bharat)

रायपूर-बिलासपूर महामार्गावर अपघात : रायपूरहून बिलासपूरला जाणाऱ्या आरबीएस बसला ट्रकनं धडक दिल्यामुळं दारचुरा चौकाजवळ अपघात झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक प्रवासी जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर घटनास्थळी गोंधळ उडाला आणि घटनास्थळी मोठ्या संख्येनं लोक जमले. दरम्यान, मागून येणाऱ्या ट्रक चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि ट्रक बसच्या मागच्या भागाला धडक दिली. या अपघातानंतर लगेचच स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि मदतकार्य सुरू केलं. तसंच घटनेची माहिती मिळताच, सिमगा पोलीस ठाण्याचे पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी सांगितलं की, संपूर्ण घटनेची चौकशी केली जात आहे. अपघाताचं नेमकं कारण शोधण्यासाठी बस चालक आणि ट्रक चालकाची चौकशी केली जाईल. तर या अघतातात अनेक प्रवासी जखमी झाले असून त्यांना तातडीनं उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

हेही वाचा :

  1. सुखोई 30 लढाऊ विमान अपघातात आसाममध्ये दोन्ही वैमानिकांचा मृत्यू, मृतांमध्ये नागपूरच्या पूर्वेशचा समावेश
  2. महाबळेश्वरच्या वेण्णा लेक परिसरात व्हेल माशाची पाच किलो उलटी जप्त; वनविभागाने सापळा रचून सात तस्करांना घेतलं ताब्यात
  3. मुंबईतील खराब हवेच्या स्थितीत एमएमआरचा वाटा किती? हायकोर्टाचा सवाल

TAGGED:

ACCIDENT
छत्तीसगड
अपघात
CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.