राजगडमध्ये भीषण अपघात! ओम्नी व्हॅन पुलावरून घसरून नाल्यात कोसळली; 6 जणांचा मृत्यू, अनेक जण बेपत्ता
राजगडमधील पचोर-खुजनेर मार्गावर एक ओम्नी व्हॅन पुलावरून घसरून नाल्यात कोसळल्याने भीषण अपघात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, गाडीत 11 लोक होते.
Published : August 10, 2026 at 2:57 PM IST
राजगड: मध्य प्रदेशातील मुसळधार पाऊस नागरिकांसाठी जीवघेणा ठरत आहे. सोमवारी राजगडमधील पचोर-खुजनेर मार्गावर एक ओम्नी व्हॅन पुलावरून घसरून नाल्यात कोसळल्याने भीषण अपघात झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, गाडीत 11 लोक होते; त्यापैकी दोघांची सुटका करण्यात आली, तर सहा जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये एका तीन वर्षांच्या मुलाचाही समावेश आहे आणि उर्वरित तीन जणांचा शोध सुरू आहे.
कार पुलावरून घसरून नाल्यात कोसळली : कारमधील सर्वजण देवासचे रहिवासी असल्याचे आणि सातवास ते कडलावड गावाकडे जात असल्याचे समजते. राजगडमधील पडना गावाजवळ असलेल्या 'झिरी' नाल्यावरील 30 फूट लांबीच्या पुलाचे बांधकाम सुरू होते. मुसळधार पावसामुळे पुलावरून पाणी वाहत होते. चालकाने गाडी पुलावरून नेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कार घसरली आणि नाल्यात पडली. दोन जण पोहून सुरक्षित बाहेर पडले, तर इतरजण व्हॅनमध्येच अडकून पडले.
5 जणांचे मृतदेह सापडले; 4 जणांचा शोध सुरू : ओम्नी व्हॅनमध्ये 11 लोक होते, तीन पुरुष, चार महिला आणि चार मुले. मृतांमध्ये तीन पुरुष, दोन महिला आणि एका तीन वर्षांच्या मुलाचा समावेश आहे. उर्वरित तीन जणांचा शोध सुरू आहे. घटनेची माहिती मिळताच एसडीएम रोहित बामहोरे आणि एसडीओपी अरविंद सिंग यांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि बचावकार्य सुरू केले. एसडीएम रोहित बामहोरे म्हणाले, "पुलावरून पाणी वाहत असल्याने ओम्नी व्हॅन नाल्यात पडली. आतापर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर दोघे पोहून बाहेर पडले आहेत. इतरांचा शोध घेण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे." दरम्यान, क्रेनच्या साहाय्याने कार बाहेर काढण्यात आली. गाडीच्या नोंदणी क्रमांकावरून असे समजते की, ही कार सातवासमधील धानसाड गावातील मुकेश चौहान यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे.