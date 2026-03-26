मोठी बातमी! भारतातील गॅस, तेल टंचाईचं संकट दूर, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यास इराणची भारताला परवानगी
इराणनं एक महत्त्वाची घोषणा करत भारताला दिलासा दिला आहे. त्यामुळं भारतातील गॅस टंचाई दूर होण्याची शक्यता आहे.
Published : March 26, 2026 at 7:51 AM IST
मुंबई - इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धात हजारो नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. हे युद्ध कधी थांबणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, अशातच इराणनं एक महत्त्वाची घोषणा करत भारताला दिलासा दिला आहे. त्यामुळं भारतातील गॅस टंचाई दूर होण्याची शक्यता आहे. हे युद्ध सुरू झाल्यापासून भारतात गॅस, तेल टंचाई जाणवू लागली होती. त्यातच आता दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.
पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांनी भारतासह मित्र देशांच्या जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यास परवानगी दिली आहे.
#Iran FM Abbas #Araghchi: We permitted passage through the Strait of #Hormuz for friendly nations including China, Russia, India, Iraq, and Pakistan. pic.twitter.com/RvLtiwYB4v— Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) March 25, 2026
मुंबईतील इराणच्या महावाणिज्य दूतावासाने गुरुवारी पहाटे एका पोस्टमध्ये म्हटले, "इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची : आम्ही चीन, रशिया, भारत, इराक आणि पाकिस्तानसह मित्र राष्ट्रांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून मार्गक्रमण करण्याची परवानगी दिली आहे."
पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखाताशी जोडणारा एक महत्त्वाचा सागरी अडथळा असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी इराणनं आता मित्र देशांसाठी खुली केली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या युद्धात इराणनं प्रतिशोध घेण्यासाठी दबावतंत्र म्हणून वापरल्यामुळं बहुतेक व्यापारी वाहतूक ठप्प झाली होती. जागतिक तेल वापरापैकी 20% पेक्षा जास्त तेल या सामुद्रधुनीतून जातं.
हेही वाचा -