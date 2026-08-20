गुजरातमध्ये बनावट दारू प्यायल्यानं सात जणांचा मृत्यू, 30 जण रुग्णालयात दाखल
या घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाल्याची आणि 30 जणांवर उपचार सुरू असल्याची माहिती भावनगर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक आर. व्ही. असारी यांनी गुरुवारी दिली.
Published : August 20, 2026 at 2:32 PM IST
भावनगर : गुजरातमधील भावनगर जिल्ह्यात बनावट दारू प्यायल्यानं सात जणांचा मृत्यू झाला असून 30 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या घटनेप्रकरणी 21 जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी 12 अवैध दारू विक्रेत्यांना ताब्यात घेतलं आहे. दरम्यान, गुजरातमध्ये दारूचे उत्पादन, विक्री आणि सेवन यावर बंदी आहे.
21 जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल : या घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाल्याची आणि 30 जणांवर उपचार सुरू असल्याची माहिती भावनगर परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक आर. व्ही. असारी यांनी गुरुवारी दिली. ते म्हणाले, "वरतेज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील खरकडी गावात विषारी, रसायनं मिसळलेली दारू प्यायल्यानं एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली. यानंतर 21 जणांना आरोपी म्हणून नाव देऊन एफआयआर दाखल करण्यात आला."
12 जणांना घेतलं ताब्यात : दरम्यान, याप्रकरणाचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य निगराणी कक्षाच्या एका पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. "आतापर्यंत 12 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे," असं पोलीस महासंचालकांनी सांगितलं. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, पीडितांनी एका लोकप्रिय इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) ब्रँडच्या बनावट बाटल्यांमधील भेसळयुक्त दारूचं सेवन केलं होतं. "जिल्ह्यातील घोघा तालुक्यातल्या खरकडी गावात एका पार्टीत बनावट दारू प्यायल्यानं पाच मित्र आजारी पडल्याची माहिती प्रशासनाला मंगळवारी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास मिळाली. तसंच भावनगर शहरातील इतर गावं आणि भागांतील लोकांनाही याचा त्रास झाल्याचं नंतर समजलं," असं भावनगरचे जिल्हाधिकारी मनीष कुमार यांनी सांगितलं.
पुढील तपास सुरू : काही दिवसांपूर्वी बनावट आयएमएफएल ब्रँडच्या बाटल्यांमधील दारू प्यायल्यानं खरकडी गावातील काही लोकांची तब्येत बिघडली होती, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक नितेश पांडे यांनी दिली. तसंच खासगी रुग्णालयांमध्ये चालवल्या जाणाऱ्या मोफत उपचार शिबिरांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सर टी रुग्णालय आणि अहमदाबादच्या आयकेडीआरसी या रुग्णालयातील डॉक्टरांची पथकंही तैनात करण्यात आल्याचं पोलीस अधीक्षक नितेश पांडे यांनी सांगितलं. याचबरोबर, पोलीस अधीक्षक नितेश पांडे यांनी पुढं सांगितलं की, प्राथमिक तपासानुसार या बाटल्या मध्य प्रदेशातून आणण्यात आल्या होत्या. तसंच त्यांची निर्मिती कशी झाली आणि त्या भावनगरला कोणी पाठवल्या, यासंदर्भात पुढील तपास सुरू आहे. अवैध दारू विक्रेत्यांकडून त्याच ब्रँडच्या अनेक बाटल्या जप्त करण्यात आल्या आहेत आणि बनावट दारूच्या पुरवठ्यात सामील असलेल्या इतर अवैध दारू विक्रेत्यांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
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