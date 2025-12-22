हुबळी ऑनर किलींग प्रकरण : मुलीनं केला आंतरजातीय प्रेमविवाह; बापानं केला गर्भवती मुलीचा खून
मुलीनं आंतरजातीय प्रेमविवाह केल्यानं बापानं गर्भवती मुलीचा खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. मुलीच्या बापानं तिच्या पती आणि सासऱ्यालाही ट्रॅक्टरनं चिरडून ठार करण्याचा प्रयत्न केला.
Published : December 22, 2025 at 8:06 PM IST
बंगळुरू : मुलीनं आंतरजातीय प्रेमविवाह केल्यानं संतापलेल्या वडिलानं गर्भवती मुलीचा खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना कर्नाटकातील हुबळी तालुक्यातील इनामवीरापूर गावात घडली. मृत मुलीचा पती विवेकानंद यानं दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह 15 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मान्या पाटील असं हत्या करण्यात आलेल्या मुलीचं नाव आहे. प्रकाश गौडा पाटील असं मारेकरी बापाचं नाव आहे. मान्या पाटील (20) ही सात महिन्यांची गर्भवती होती.
सात महिन्याच्या गर्भवती मुलीचा खून : मान्या पाटील हिचं इनामवीरापूर गावातील मागासवर्गीय समाजाच्या विवेकानंद दोड्डामणी नावाच्या तरुणावर प्रेम होतं. उच्चवर्णीय असलेल्या तरुणीच्या कुटुंबानं या लग्नाला तीव्र विरोध केला. पोलिसांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेनंतर सात महिन्यांपूर्वी दोघांनी लग्न केलं. त्यानंतर जीवाला धोका असल्याच्या भीतीनं हावेरी जिल्ह्यात राहत असलेलं हे जोडपं 8 डिसेंबरला आपल्या गावी परतलं. मात्र, संतप्त झालेल्या प्रकाश गौडा पाटील आणि इतरांनी रविवारी संध्याकाळी विवेकानंदाच्या घरात घुसून तिच्यावर प्राणघातक शस्त्रांनी हल्ला केला.
मुलगी होती सात महिन्याची गर्भवती : हल्ल्याच्या वेळी तिला वाचवण्यासाठी आलेल्या विवेकानंदच्या कुटुंबीयांवरही अंदाधुंद हल्ला करण्यात आला. गंभीर रक्तस्त्राव होत असलेल्या गर्भवती मान्यानं उपचारांअभावी एका खासगी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. मान्या पाटील ही सात महिन्याची गर्भवती होती. घटनेची माहिती मिळताच धारवाडच्या पोलीस अधीक्षक गुंजन आर्य यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी या प्रकरणात तरुणीचा मारेकरी बाप प्रकाश गौडा पाटील याच्यासह तीन आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. हुबळी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विवेकानंदच्या वडिलांना ट्रॅक्टरखाली चिरडून मारण्याचा प्रयत्न : मान्यावर हल्ला करण्यापूर्वी आरोपींनी इनामवीरापूर गावाच्या परिसरात दुचाकीवरून जाणाऱ्या विवेकानंदचे वडील आणि एका नातेवाईकाला ट्रॅक्टरनं धडक देऊन ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. ही बातमी ऐकून घटनास्थळी आलेल्या विवेकानंदचाही त्यांनी पाठलाग करून त्याला मारण्याचा प्रयत्न केल्याचं तक्रारीत नमूद आहे. तरुणीचा मारेकरी बाप प्रकाश गौडा पाटील, गुरुसिद्धान गौडा पाटील आणि अक्षय गौडा पाटील याच्यासह 15 जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. रविवारी संध्याकाळी आरोपींनी गावाबाहेर दुचाकीवरून जात असलेल्या विवेकानंद याचे वडील मरियाप्पा दोड्डामणी आणि त्यांचे नातेवाईक सुनील यांना ट्रॅक्टरनं धडक देऊन जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. ही बातमी ऐकून घटनास्थळी गेलेल्या विवेकानंद यांचाही आरोपींनी जीवघेण्या शस्त्रांनी पाठलाग करून त्यांना मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विवेकानंद बचावले. त्यानंतर आरोपींनी शिवीगाळ करत विवेकानंद याच्या घरात घुसून सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचं नुकसान केलं. यावेळी आरोपींनी विवेकानंदची आई रेणुका दोड्डामणी आणि पत्नी मान्या यांच्यावर जीवघेण्या शस्त्रांनी हल्ला केला. या प्रकरणात त्यांना वाचवण्यासाठी गेलेले दोड्डप्पा येल्लप्पा दोड्डामणी आणि इतरांनाही शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला, असं तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे.
काय म्हणाले पोलीस अधीक्षक : ''ही घटना सायंकाळी 6 ते 6.30 च्या सुमारास घडली. दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. प्रकाश पाटील, वीरनगौडा आणि अरुण या तीन आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. गेल्या मे महिन्यात मान्या पाटील हिनं विवेकानंदशी लग्न केलं. पण तिच्या पालकांनी या लग्नाला संमती दिली नव्हती. हेच या कृत्याचे कारण असू शकते. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे,'' असं एसपी गुंजन आर्य यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :