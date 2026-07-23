ETV Bharat / bharat

सोनम रघुवंशीचा जामीन रद्द, तीन आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

राजा रघुवंशीच्या कथित हत्येतील मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशीला मंजूर झालेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी रद्द केला.

Honeymoon Murder Case : Supreme Court Cancels Sonam Raghuvanshi's Bail, Orders Her To Surrender In 3 Weeks
सोनम रघुवंशी आणि राजा रघुवंशी (File Photo - ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : मेघालयात हनिमूनदरम्यान पती राजा रघुवंशीच्या कथित हत्येतील मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशीला मंजूर झालेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी रद्द केला. यावेळी तिची सुटका केल्यास खटल्याच्या कामकाजात अडथळा येऊ शकतो, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराले यांच्या खंडपीठानं हा आदेश पारित केला. ज्येष्ठ वकील अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद यांनी सोनम रघुवंशी हिची बाजू मांडली. तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मेघालय सरकारचे प्रतिनिधित्व केले.

मेघालय उच्च न्यायालयानं 26 एप्रिल रोजी सोनम रघुवंशी हिचा जामीन मंजूर केला. त्यानंतर मेघालय सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान दिलं आहे. दरम्यान, अटकेची कारणे बजावण्यात झालेल्या कथित त्रुटींच्या कारणास्तव राजा रघुवंशी हिला दिलासा देण्यात उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयानं चूक केली, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. खंडपीठानं नमूद केलं की, आरोपीला अटकेची कारणे न देणे हे तपासाच्या उद्देशानं तिला पुन्हा अटक करण्यास अडथळा ठरणार नाही.

निकाल देताना न्यायमूर्ती सुंदरेश म्हणाले, "वस्तुस्थितीनुसार, आम्हाला असं आढळलं आहे की, प्रतिवादी (सोनम रघुवंशी) केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरच नव्हे, तर दोन्ही न्यायालयांनी चर्चा केलेल्या कारणांवरूनही जामिनासाठी पात्र नाही... असं नाही की प्रतिवादीला अटकेची कारणे दिली गेली नव्हती. अटकेची कारणे न देणे आणि वैध कारणे देणे यात फरक आहे." याचबरोबर, सोनम रघुवंशी हिच्या अटकेशी संबंधित कागदपत्रे त्यांना देण्यात आली असून, हे प्रकरण स्वेच्छेने शरणागतीचे आहे की अटकेचे, याचा विचार करायचा नाही, असं खंडपीठानं नमूद केलं. तसंच खंडपीठानं म्हटलं की, दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांनी (न्यायालय आणि उच्च न्यायालय) या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारावर जामीन मंजूर करून चूक केली होती.

"जामीन मिळणं हा नियम आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद आहे, याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र, आपण अशा प्रकरणाचा विचार करत आहोत, जिथं गुणवत्तेच्या आधारावर जामीन नाकारणारे पूर्वीचे आदेश अंतिम झाले आहेत आणि खटल्याचे कामकाजही सुरू झाले आहे," असं खंडपीठानं नमूद केलं. तसंच खंडपीठाने म्हटलं की, "आमच्या मते, या टप्प्यावर प्रतिवादीला जामिनाची मुदतवाढ देणे सुरू ठेवल्यास सध्याच्या खटल्याच्या कामकाजात अडथळा येऊ शकतो... आम्ही आक्षेपित आदेश रद्द करण्यास प्रवृत्त आहोत."

सर्वोच्च न्यायालयाने सोनम रघुवंशी हिला आत्मसमर्पण करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. खंडपीठानं पुढं म्हटलं की, "जर खटल्याची सुनावणी 6 महिन्यांच्या आत पुढं चालून पूर्ण झाली नाही, तर प्रतिवादीला नव्यानं जामिनासाठी अर्ज करण्याचे स्वातंत्र्य आहे." दरम्यान, राज्य सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला, ज्यामध्ये सोनम रघुवंशी हिच्या सुटकेला कायम ठेवणाऱ्या मेघालय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते.

हेही वाचा :

  1. नीट 2026 पेपरफुटीप्रकरणी पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा; जलदगती न्यायालयात सुनावणी होणार
  2. नवी दिल्लीत सलग दुसऱ्या दिवशी 16 मेट्रो स्टेशन बंद, प्रवाशांचे हाल
  3. लाइव्ह 'पुन्हा दिसलास तर खिशात पावडर ठेवून केस टाकेन'; मुंबईतील आंदोलक विद्यार्थ्याला पोलिसांची धमकी

TAGGED:

सोनम रघुवंशी
सर्वोच्च न्यायालय
नवी दिल्ली
मेघालय सरकार
HONEYMOON MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.