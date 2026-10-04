Honey Trap : पाकिस्तानी महिला एजंटच्या जाळ्यात अडकला नौदलाचा जवान, संरक्षणविषयक माहिती लीक केल्याचा आरोप
पश्चिम बंगालचा रहिवासी असलेला आणि 2014 मध्ये नौदलात भरती झालेला प्रदीप मुखर्जी हा विशाखापट्टणम येथील 'ईस्टर्न नेव्हल कमांड'मध्ये कार्यरत होता.
Published : October 4, 2026 at 5:09 PM IST
कोइम्बतूर : एका पाकिस्तानी गुप्तहेराला सागरी क्षेत्राशी संबंधित गोपनीय माहिती दिल्याप्रकरणी भारतीय नौदलाच्या एका जवानाला अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती रविवारी (4 ऑक्टोबर) अधिकाऱ्यांनी दिली. आंध्र प्रदेश पोलिसांच्या काउंटर इंटेलिजन्स (सीआय) सेलनं 3 ऑक्टोबर रोजी कोईम्बतूर येथील नौदल नेतृत्व प्रशिक्षण केंद्र आयएनएस अग्रानीमधून 31 वर्षीय प्रदीप मुखर्जी याला अटक केली आहे.
'हनी-ट्रॅप'चा वापर : अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्यानं 'पीटीआय' या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, या हेरगिरीच्या प्रकरणात सोशल मीडियावरील 'हनी-ट्रॅप'चा वापर करण्यात आला होता. दरम्यान, पश्चिम बंगालचा रहिवासी असलेला आणि 2014 मध्ये नौदलात भरती झालेला प्रदीप मुखर्जी हा विशाखापट्टणम येथील 'ईस्टर्न नेव्हल कमांड'मध्ये कार्यरत होता. अटकेच्या वेळी तो एका व्यवस्थापन विकास अभ्यासक्रमासाठी (मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट कोर्स) कोइम्बतूर येथील केंद्रावर उपस्थित होता आणि तिथं त्याला येऊन साधारणपणे एक आठवडा झाला होता.
संरक्षणविषयक माहिती लीक केल्याचा आरोप : मिळालेल्या माहितीनुसार, काही महिन्यांपूर्वी एका पाकिस्तानी महिला गुप्तहेरानं सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रदीप मुखर्जी याच्याशी संपर्क साधला होता. कालांतरानं, त्या महिलेनं या ऑनलाइन ओळखीचा वापर करून विशाखापट्टणम नौदल तळावरील सामरिक नौदल मालमत्ता, नौदलाच्या हालचाली आणि कार्यप्रणालीशी संबंधित संवेदनशील माहिती मिळवली.
हेरगिरीच्या प्रयत्नांपासून सावध राहण्याचा कडक इशारा : सीमापार हेरगिरी आणि दहशतवादी कारवायांच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सीच्या विशेष पथकानं संबंधित जवानाच्या संशयास्पद डिजिटल हालचाली लक्षात आल्यानंतर तपास सुरू केला. त्यानंतर त्याच्यावर पाळत ठेवली. दरम्यान, ही घटना उघडकीस येण्याच्या एक दिवस आधी, भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल ए. पी. सिंग यांनी शनिवारी संरक्षण दलातील जवानांना सोशल मीडिया हनी ट्रॅप आणि डिजिटल हेरगिरीच्या प्रयत्नांपासून सावध राहण्याचा कडक इशारा दिला होता.
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