यावर्षी नक्षलवादी हिंसाचारात 61 सामान्य नागरिकांसह 32 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला : गृह मंत्रालय
केंद्र सरकारनं मंगळवारी सांगितलं की, यावर्षी 1 डिसेंबरपर्यंत नक्षलवादी हिंसाचारात 61 सामान्य लोकांचा मृत्यू झाला. तर 32 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला.
Published : December 9, 2025 at 7:21 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 2026 पर्यंत नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. त्यामुळं देशभरातून नक्षलवादाचं जलदगतीनं उच्चाटन करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केलं असून या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचं पाहायला मिळतं आहे. अशातच केंद्र सरकारनं मंगळवारी (9 डिसेंबर) सांगितलं की, यावर्षी 1 डिसेंबरपर्यंत नक्षलवादी हिंसाचारात 61 सामान्य लोकांचा मृत्यू झाला. तर 32 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला. दरम्यान, संसदेत यासंदर्भात माहिती देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले की, "या काळात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी 335 नक्षलवाद्यांनाही ठार मारलं आहे."
2167 नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण : मार्च 2026 पर्यंत भारत नक्षलमुक्त करण्याच्या केंद्र सरकारच्या उपक्रमाचा पुनरुच्चार करताना नित्यानंद राय म्हणाले की, "यावर्षी 942 नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे आणि 2167 नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांसमोर आत्मसमर्पण केलं आहे. तसंच 2004 ते 2014 यादरम्यान नक्षलवादाशी संबंधित हिंसाचाराच्या 16135 घटनांची नोंद झाली होती. मात्र, जून 2015 ते मे 2025 दरम्यान या घटनांची संख्या 56 टक्क्यांनी कमी होऊन 7134 इतकी झाली आहे." याचबरोबर, नित्यानंद राय पुढं म्हणाले की, "राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखडा 2015 च्या कठोर अंमलबजावणीमुळं हिंसाचार आणि त्याचा भौगोलिक प्रसार सातत्यानं कमी झाला आहे. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी एक गंभीर आव्हान असलेला डाव्या विचारसरणीचा नक्षलवाद (LWE) अलिकडच्या काळात लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे आणि तो फक्त काही क्षेत्रांपुरता मर्यादित आहे."
नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या संख्येत घट : नित्यानंद राय यांनी संसदेत सांगितलं की, "नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या एप्रिल 2018 मध्ये 126 वरून 90, जुलै 2021 मध्ये 70, एप्रिल 2024 मध्ये 38, एप्रिल 2025 मध्ये 18 आणि ऑक्टोबर 2025 मध्ये 11 पर्यंत कमी झाली आहे आणि आता फक्त तीन जिल्हे डाव्या विचारसरणीच्या नक्षववादामुळं सर्वाधिक प्रभावित मानले जातात. याचबरोबर, डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवादी हिंसाचाराच्या घटना 2010 मध्ये 1936 इतक्या होत्या. मात्र त्यात घट होऊन 2025 मध्ये 218 पर्यंत म्हणजेच 89 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. परिणामी, नागरिक आणि सुरक्षा दलांच्या मृत्यूंमध्येही 2010 मध्ये 1005 वरून 91 टक्क्यांनी घट झाली आहे, जी 2025 मध्ये 93 इतकी झाली आहे," अशी माहिती नित्यानंद राय यांनी दिली.
प्रभावित भागांसाठी अनेक विशेष उपक्रम : पुढं नित्यानंद राय म्हणाले की, "विकासाच्या बाबतीत, भारत सरकारच्या प्रमुख योजनांव्यतिरिक्त डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवाद प्रभावित भागांसाठी अनेक विशेष उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये रस्ते नेटवर्कचा विस्तार, टेलिकम्युनिकेशन कनेक्टिव्हिटी सुधारणं, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि आर्थिक समावेशन यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. तसंच, केलेल्या कामाचं वेळोवेळी निरीक्षण, पुनरावलोकन आणि परिणाम सुधारण्यासाठी त्यात सुधारणा केल्या जातात. रस्त्यांचं जाळं वाढविण्यासाठी, रोड रिक्वायरमेंट प्लॅन (RRP) आणि एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रांसाठी रोड कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट (RCPLWEA) या दोन LWE विशिष्ट योजनांअंतर्गत 14978 किमी रस्ते बांधण्यात आले आहेत."
बँकिंग सेवांसह 6025 टपाल कार्यालये : याचबरोबर, "नक्षलवादग्रस्त भागात टेलिकॉम कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी 9050 टॉवर्स सुरू करण्यात आले आहेत. कौशल्य विकासासाठी 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि 49 कौशल्य विकास केंद्रे (एसडीसी) उघडण्यात आली आहेत. तसंच आदिवासी भागात दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी 179 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (ईएमआरएस) सुरू करण्यात आल्या आहेत.याशिवाय, आर्थिक समावेशनासाठी, टपाल विभागानं डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवाद प्रभावाखालील जिल्ह्यांमध्ये बँकिंग सेवांसह 6025 टपाल कार्यालये उघडली आहेत. तसंच बहुतेक डाव्या विचारसरणीच्या नक्षलवाद प्रभावाखालील जिल्ह्यांमध्ये 1804 बँक शाखा आणि 1321 एटीएम उघडण्यात आले आहेत," अशी माहिती नित्यानंद राय यांनी दिली.
