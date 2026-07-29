'गोळीबार करण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांनी दिले', राहुल गांधींच्या आरोपामुळं सभागृहात गदारोळ!
संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला आणि त्यांच्याकडून माफीची मागणी केली.
Published : July 29, 2026 at 3:30 PM IST
नवी दिल्ली : अँटी पेपर लिक दुरुस्ती विधेयकावर बुधवारी (29 जुलै) लोकसभेत चर्चा सुरू झाली. या विधेयकावर सुरु असलेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाग घेतला. यावेळी राहुल गांधी यांनी लोकसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांच्या संदर्भात केलेल्या एका वक्तव्यामुळं गदारोळ माजला आहे. संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला आणि त्यांच्याकडून माफीची मागणी केली. यावेळी झालेल्या गदारोळामुळं लोकसभेचे कामकाज काहीकाळ तहकूब करावं लागलं.
गृहमंत्री घाबरले आहेत : विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, राहुल गांधी यांनी आरोप केला की गृहमंत्री अमित शाह यांनी विद्यार्थ्यांविरुद्ध पेलेट गन वापरण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी असाही आरोप केला की, असे आदेश एकतर गृहमंत्री किंवा स्वतः पंतप्रधानांकडून दिले जातात. राहुल गांधी म्हणाले, "आज मला हे पाहून खूप आनंद होत आहे की, या देशाच्या तथाकथित गृहमंत्र्यांमध्ये इथं येऊन बसण्याचं धाडस नाही. मी त्यांचा ताफा पाहिला आणि गृहमंत्री गाडीत थरथर कापत बसलेले पाहिले. गृहमंत्री आज इथं का नाहीत? कारण ते घाबरले आहेत. गृहमंत्री घाबरले आहेत, त्यांनीच आपल्या विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याची परवानगी दिली होती. त्यांनीच आपल्या विद्यार्थ्यांच्या शरीरात छर्रे घातले होते, त्यांनीच भारताच्या विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्याचा आदेश दिला होता," असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं.
#WATCH | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "I am very happy today to see that so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. I saw his carcade and the HM sitting inside the car, looking, shaking. Why is the Home Minister not here today?… pic.twitter.com/krlPghdfnf— ANI (@ANI) July 29, 2026
सभागृहात प्रचंड गोंधळ : राहुल गांधी यांच्या या वक्तव्यांमुळं सत्ताधारी खासदारांनी सभागृहात प्रचंड गोंधळ घातला. कोणत्याही तथ्यांशिवाय असे आरोप केले जाऊ शकत नाहीत, असं त्यांनी म्हटलं. यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधींना मध्येच थांबवून, कामकाज अशा प्रकारे पुढं चालू शकत नाही, असं त्यांनी सांगितलं. तसंच सभागृहाची कागदपत्रे दीर्घकाळासाठी जतन केली जातात, त्यामुळं सभागृहात केलेली वक्तव्यं तथ्यांवर आधारित असली पाहिजेत, असं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितलं. अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, "विरोधी पक्षनेते म्हणून तुम्ही वस्तुस्थिती आणि विधेयकावरच बोललं पाहिजे." दरम्यान, राहुल गांधी यांनी तोच मुद्दा पुन्हा मांडत म्हटलं की, गोळीबार करण्याचा आदेश एकतर गृहमंत्रींनी दिला होता किंवा हा निर्णय पंतप्रधान स्तरावर घेण्यात आला होता.
खरा शत्रू आरएसएस, तुम्ही 'अंध भक्त' व्हावं, अशी त्यांची इच्छा : राहुल म्हणाले की, "आपली व्यवस्था खूप खराब आहे. सर्व काही खाजगीकरण होत आहे. ही एक पिळवणुकीची व्यवस्था आहे, ही एक अत्यंत क्रूर आणि खराब व्यवस्था आहे. आरएसएसनं या व्यवस्थेचा आत्माच ताब्यात घेतला आहे. राजनाथ सिंह म्हणाले होते की, आम्ही यूपीए नाही, आमचे मंत्री कधीही राजीनामा देत नाहीत. त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा एक देखावा आहे, कारण धर्मेंद्र प्रधान यांनी कधीही शिक्षण मंत्रालय चालवलं नाही. शिक्षण मंत्रालय चालवणारी संघटना म्हणजे आरएसएस. ती चालवणारी व्यक्ती म्हणजे मंत्र्यांच्या कार्यालयात बसलेला ओएसडी. त्यामुळं, विद्यार्थी खरेतर संतप्त आहेत, कारण त्यांना भारतात विद्यार्थी म्हणून जगण्याची, आपल्या आवडीनिवडी जोपासण्याची, आपले विचार मोकळेपणाने मांडण्याची आणि मनातले प्रश्न विचारण्याची परवानगी नाही. त्यांना आरएसएसचा बनावट आणि हास्यास्पद इतिहास स्वीकारावा लागतो. धर्मेंद्र प्रधान हे केवळ एक प्रतीक आहेत. खरा शत्रू आरएसएस आहे. तुम्ही 'अंध भक्त' व्हावं, अशी त्यांची इच्छा आहे."
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