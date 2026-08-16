'वंदे मातरम'वरुन वाद, सोनिया गांधींवर घणाघात, गृहमंत्री अमित शाह काय म्हणाले?
राजस्थानमधील चित्तोडगडमधील जाहीर सभेत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेस आणि सोनिया गांधी यांच्यावर 'वंदे मातरम' गायनावरुन जोरदार हल्लाबोल केला.
Published : August 16, 2026 at 4:49 PM IST
चित्तोडगड : स्वातंत्र्यदिनानिमित्त काँग्रेस मुख्यालयात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सोनिया गांधी यांनी 'वंदे मातरम'चं गायन मध्येच थांबवल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला. भाजपने केलेला हा दावा काँग्रेसने फेटाळून लावला. भाजपकडून करण्यात आलेले आरोप चुकीचे असल्याचं काँग्रेसकडून स्पष्ट करण्यात आलं. या मुद्द्यावरुन वाद पेटला आहे. भाजपने या मुद्द्यावरुन काँग्रेसला घेरण्याचा प्रयत्न केलाय. तसेच अनेक ठिकाणी सोनिया गांधी यांच्याविरोधात आंदोलनं करण्यात येत आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनीही काँग्रेसवर निशाणा साधलाय. तसेच सोनिया गांधी यांनी देशाची माफी मागावी, असं गृहमंत्र्यांनी म्हटलंय. अमित शाह यांनी रविवारी चित्तोडगडमधील जाहीर सभेत बोलताना 'वंदे मातरम'च्या मुद्द्यावरुन काँग्रेस आणि सोनिया गांधीवर घणाघात केला आहे.
देशाची माफी मागावी :- अमित शाह यांनी 'वंदे मातरम्'च्या मुद्द्यावरुन काँग्रेसवर टीकास्त्र डागलं. काँग्रेसला या प्रकरणावरुन लाज वाटायला हवी, अशा शब्दात शाह यांनी हल्लाबोल केला. तसेच सोनिया गांधी यांनी देशवासियांची माफी मागायला हवी, अशी मागणी अमित शाह यांनी केली.
काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने 'वंदे मातरम'चं पूर्ण गायन होऊ दिलं नाही, असा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. वंदे मातरम मध्येच रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावाही भाजपकडून करण्यात आलाय. "वंदे मातरम हे केवळ एक गाणं नसून, स्वातंत्र्य चळवळ आणि राष्ट्रीय चेतनेशी निगडित एक महत्त्वाचं प्रतीक आहे", असं अमित शाह यांनी म्हटलं.
#WATCH | Chittorgarh, Rajasthan | Union Home Minister Amit Shah says, "Look at their (Congress's) shamelessness. The anthem Vande Mataram was being sung at the Congress Party headquarters. During the anthem, Congress leader Sonia Gandhi told the Congress President to stop… pic.twitter.com/HSbiWGf1La— ANI (@ANI) August 16, 2026
भाजपकडून काँग्रेस नेतृत्वावर राष्ट्रीय भावनांचा अनादर केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे याबाबत स्पष्टकीरण द्यावं आणि माफी मागावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
काँग्रेस मुख्यालयात काय झालं? :- रविवारी देशभरात स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात आला. दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. ध्वजारोहण सोहळ्यानंतर 'वंदे मातरम'चं गायन झालं. या दरम्यानच्या एका व्हायरल व्हिडीओमुळे या संपूर्ण वादाला तोंड फुटलंय. व्हायरल व्हिडीओमध्ये सोनिया गांधी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशी बोलताना आणि हावभाव करताना दिसत आहेत. भाजपने या हावभावांचा अर्थ 'वंदे मातरम'चं गायन थांबवण्याचा प्रयत्न असा लावला. त्यावरुन काँग्रेस आणि भाजप असा सामना पाहायला मिळत आहे.
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