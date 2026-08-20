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"काँग्रेसकडून राष्ट्रगीताचेही 2 तुकडे", अमित शाह यांचा 'वंदे मातरम'वरुन राहुल गांधीवर निशाणा, देशवासियांना आवाहन काय करत म्हटलं...

गृहमंत्री अमित शाह यांनी 'वंदे मातरम'च्या मुद्द्यावरुन काँग्रेसवर देशासाठी प्राणांची आहुती दिलेल्यांचा अपमान केल्याचा आरोप केला.

Home Minister Amit Shah
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2026 at 4:30 PM IST

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नवी दिल्ली : राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम'वरुन भाजप-काँग्रेस यांच्यातील वाद पेटला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसच्या निर्णयावर टीका करत जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शाह यांनी काँग्रेसच्या 'वंदे मातरम'ची 2 कडवी गाण्याच्या निर्णयावरुन टीका केली आहे. 'वंदे मातरम'ची फक्त 2 कडवी गाण्याचा निर्णय राष्ट्रविरोधी आहे. तसंच या विरोधात देशात आंदोलन करायला हवं, असं शाह यांनी म्हटलं.

अमित शाह काय म्हणाले? -: काँग्रेस कार्यकारणीने काल (बुधवारी) राष्ट्रविरोधी निर्णय घेतला. काँग्रेसने 1937 च्या आपल्या प्रस्तावाचं अनुसरण करत 'वंदे मातरम'ची फक्त 2 कडवी गाण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसने 1937 साली मुस्लिमांना खुश करण्यासाठी 'वंदे मातरम' विभाजित करुन देशाच्या विभाजनाचा पाया रचला होता. आज नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रीय एकतेला दृढ करण्यासाठी काँग्रेसची ही चुक सुधारली आहे. तसेच याला कायदेशीर स्वरुपही दिलं आहे", असंही शाह यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल करत स्पष्ट केलं. ते एएनआयसोबत बोलत होते.

शाह काँग्रेसवर आरोप करत काय म्हणाले? -: "काँग्रेसचा हा निर्णय त्यांच्या तुष्टीकरणाच्या धोरणाची पुष्टी करतो. काँग्रेसने फक्त बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांचाच नाही तर देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्यांचाही अपमान केला आहे. आज काँग्रेस संसदेद्वारे केलेल्या नियमाला नाकारत आपल्या 1937 च्या प्रस्तावाला लागू करत आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस पुन्हा एकदा तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला पुढे चालवत आहे याचं मला आश्चर्य वाटतं", असं म्हणत शाह यांनी राहुल गांधी यांच्यावरही टीकेची तोफ डागली.

"देशाने याआधी 'वंदे मातरम'चे 2 भाग करण्याची चूक केली होती. याचे परिणाम आपण भोगले आहेत. आता देशाला काँग्रेसच्या या निर्णयाविरोधात एकवटायला हवं. तसंच तुष्टीकरणाचं राजकारण आता चालणार नाही, असं सांगावं लागेल. भाजप काँग्रेसच्या या निर्णयाचं निषेध करते", असंही शाह म्हणाले.

नक्की प्रकरण काय :- 'वंदे मातरम'बाबत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि इतर प्रमुख नेत्यांनी 1937 साली घेतलेल्या निर्णयाचं पालन करेल. त्यानुसार कार्यकर्ते राष्ट्रगीताच्या पहिल्या 2 कडव्यांचं गायण करतील, असा निर्णय काँग्रेसने बुधवारी 19 ऑगस्टला घेतला होता.

काँग्रेस महासचिव म्हणाले.. :- "'वंदे मातरम'बाबत 1937 साली ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्या बैठकीत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु, सरदार पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मौलाना आझाद, गोविंद वल्लभ पंत, राजगोपालाचारी आणि आचार्य नरेंद्र देव यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. रविंद्रनाथ टागोर यांच्या सल्ल्यानंतरच हा ठराव मंजूर कण्यात आला होता", असं काँग्रेस महासचिव जयराम रमेश यांनी बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर स्पष्ट केलं होतं.

या मुद्द्यावर कोणताही वाद नाही. तसंच या बाबतीत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे. जयराम रमेश यांच्यानुसार, 'जन गण मन' हे राष्ट्रगीत आणि 'वंदे मातरम' हे राष्ट्रीय गीत राहील, असा संविधान सभेच्या अंतिम बैठकीत पुनरुच्चार करण्यात आला.

काँग्रेसकडून भाजपवर निशाणा : भाजपा राष्ट्रीय मुद्द्यांना मोडून ताडून दाखवत आहे. तसंच भाजपाने पेपरफुटी आणि इतर मुद्द्यांवरुन लक्ष भटकवण्यासाठी हा विषय उचललाय, असा आरोप जयराम रमेश यांनी केलाय.

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AMIT SHAH
VANDE MATRAM
काँग्रेस
वंदे मातरम
AMIT SHAH

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