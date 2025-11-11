दिल्ली स्फोटानंतर अमित शाहांची उच्चस्तरीय बैठक; म्हणाले, "कठोर शिक्षा भोगावी लागणार"
काल झालेल्या या स्फोटात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत.
नवी दिल्ली : दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात झालेल्या कार स्फोटानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी एक उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत अमित शाह यांनी दिल्ली स्फोट प्रकरणात जबाबदार असलेल्या सर्वांचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच कटात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला आमच्या एजन्सींकडून कठोर शिक्षा भोगावी लागेल, असंही अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, काल झालेल्या या स्फोटात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत.
उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठक : गृह मंत्रालयाच्या कर्तव्य भवन कार्यालयात ही उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला गृहसचिव गोविंद मोहन, गुप्तचर विभागाचे संचालक तपन डेका, राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) महासंचालक सदानंद दाते आणि दिल्लीचे पोलीस आयुक्त सतीश गोलचा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसंच जम्मू आणि काश्मीरचे पोलीस महासंचालक नलिन प्रभात हे देखील ऑनलाइनद्वारे बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत स्फोटाच्या तपासाची सद्यस्थिती, देशभरातील अंतर्गत सुरक्षा आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी विविध तपास यंत्रणांनी घटनास्थळावरून गोळा केलेले पुरावे आणि त्यांच्या विश्लेषणाची माहिती अमित शाह यांनी देण्यात आली.
Chaired review meetings on the Delhi car blast with the senior officials. Instructed them to hunt down each and every culprit behind this incident. Everyone involved in this act will face the full wrath of our agencies. pic.twitter.com/8UO2PYCvoh— Amit Shah (@AmitShah) November 11, 2025
विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल : दरम्यान, या स्फोटासंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी यूएपीएसह भारतीय न्याय संहिताच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. तसंच दिल्ली पोलिसांनी पार्किंगमधून कार आत येत असतानाचे आणि बाहेर पडतानाचे सीसीटीव्ही फुटेज जप्त केले आहेत. कारमध्ये संशयित एकटाच असल्याचं सीसीटीव्हीमधून दिसून आले. दर्यागंजकडे जाणारा मार्ग तपासला जात आहे. पार्किंग टोल प्लाझावरील 100 हून अधिक सीसीटीव्ही क्लिप्स पाहिल्या जात असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. याशिवाय, सुरक्षेच्या कारणास्तव लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनचे गेट 1 आणि गेट 4 जवळील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी बंद केलं जाणार असल्याचं दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं आहे.
#WATCH | Delhi | Union Home Minister Amit Shah leaves from the Ministry of Home Affairs at Kartavya Bhawan as another round of security review meeting following the Delhi car blast concludes https://t.co/KLP6Gonb2C pic.twitter.com/7dOmPOOV2n— ANI (@ANI) November 11, 2025
संशयिताची पोलिसांकडून चौकशी सुरू : दिल्लीच्या लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनवरील स्फोटाचे हरियाणाशी कनेक्शन असल्याचं समोर आलं आहे. स्फोटामध्ये वापरलेली हुंदाई आय-20 कार गुरुग्राम येथील रहिवासी मोहम्मद सलमानच्या नावावर असल्याचं तपासात उघड झालं आहे. कार ही गुरुग्राम येथील रहिवासी मोहम्मद शाहिदचा मुलगा मोहम्मद सलमानच्या नावावर नोंदणीकृत होती. ही कार गुरुग्राम आरटीओमध्ये मोहम्मद सलमानच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. मोहम्मद सलमान गुरुग्राममधील शांती नगरमधील घरात राहत होता. पोलिसांनी मोहम्मद सलमानला ताब्यात घेतलं असून दिल्ली स्फोटाबद्दल त्याची कसून चौकशी सुरू केली आहे.
