रामोजी फिल्म सिटीमध्ये 'हॉलिडे कार्निव्हल'चा शुभारंभ; 7 जूनपर्यंत पर्यटकांना मिळणार मनोरंजनाची मेजवानी
Published : April 24, 2026 at 3:09 PM IST
हैदराबाद: जागतिक दर्जाचे थीम पार्क आणि प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ असलेल्या रामोजी फिल्म सिटीमध्ये गुरुवारी 23 एप्रिल रोजी 'हॉलिडे कार्निव्हल'चा (Holiday Carnival) शुभारंभ झाला असून, हा उत्सव 7 जूनपर्यंत सुरू राहणार आहे. 46 दिवसांच्या या कार्निव्हल कालावधीत पर्यटकांना मनोरंजनाने परिपूर्ण अशा अनुभवाची मेजवानी मिळणार आहे. या कार्यक्रमाचे एक विशेष आकर्षण म्हणजे पर्यटकांसाठीचे खास कार्यक्रम रात्री 9 वाजेपर्यंत सुरू राहतील. विशेषतः सायंकाळच्या वेळी सादर होणारे मनोरंजनाचे कार्यक्रम लहान मुलांची मने जिंकत आहेत.
मायालोक – एक नवीन आकर्षण : चित्रपटांच्या दुनियेत मनोरंजनाची आणि मौजमजेची सांगड घालत रामोजी फिल्म सिटीचा हा 'हॉलिडे कार्निव्हल' पहिल्या दिवसापासूनच पर्यटकांना भुरळ घालत आहे. अनेक अद्वितीय आकर्षणांनी नटलेल्या या कार्निव्हलमध्ये 'म्युझिकल ग्लो गार्डन', नवीन 'मायालोक' आणि 'कार्निव्हल परेड' यांसारखी विविध वैशिष्ट्ये पर्यटकांना विशेषत्वाने आकर्षित करत आहेत. 'मायालोक' पर्यटकांना प्रसिद्ध चित्रपटांच्या सेटमागील जादू प्रत्यक्ष अनुभवण्याची संधी देते. चित्रपट निर्मितीची गुंतागुंतीची प्रक्रिया आणि विशेषतः सेटच्या रचनेत (सेट डिझाइनमध्ये) दिसून येणारे कौशल्य व कल्पकता हे खरोखरच पाहण्यासारखे दृश्य आहे.
रोमांचक 'कार्निव्हल परेड' : 'कार्निव्हल परेड' सध्या पूर्ण उत्साहात सुरू आहे. यात रंगीबेरंगी सजावट, भव्य चित्ररथ (Floats) आणि विविध वेशभूषा परिधान केलेल्या कलाकारांची उत्साहपूर्ण मिरवणूक पाहायला मिळते. आपल्या कुटुंबासह आणि नातेवाईकांसह भेट देणारे पर्यटक, परेडमधील उत्साहवर्धक संगीताच्या तालावर नृत्य करत अविस्मरणीय आठवणींची निर्मिती करत आहेत.
मोहक 'म्युझिकल ग्लो गार्डन' : चित्रपटांच्या विविध संकल्पनांवर आधारित सजावट केलेले 'म्युझिकल ग्लो गार्डन' प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेत आहे. प्रकाश आणि संगीत यांच्या सुरेख मिलाफातून निर्माण झालेले आल्हाददायक वातावरण पर्यटकांच्या मनाला विशेष भावत आहे.
तुमच्यासमोर उलगडते एक स्वप्नवत जग : रामोजी फिल्म सिटीच्या आत आणि सभोवताली असलेले वातावरण एखाद्या स्वप्नवत जगात प्रवेश केल्याचा अनुभव देते हे नैसर्गिक सौंदर्य आणि भव्य रोषणाई यांचा एक सुसंवादी संगम आहे. येथील बागा आणि पायवाटा रंगीबेरंगी विजेच्या दिव्यांनी उजळून निघाल्या आहेत; ज्यामुळे पर्यटकांच्या मनात गोड आठवणी कोरल्या जातात आणि आपण एखाद्या स्वप्नलोकातच विहार करत आहोत, अशी एक आगळीवेगळी अनुभूती त्यांना मिळते.
पर्यटकांसाठी हॉटेल पॅकेजेस : रामोजी फिल्म सिटीमधील 'हॉलिडे कार्निव्हल'ला भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी फिल्म सिटीच्याच आवारात विविध प्रकारची हॉटेल पॅकेजेस उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये आलिशान (लक्झरी) पर्यायांपासून ते किफायतशीर (बजेट) पर्यायांपर्यंतच्या सुविधांचा समावेश आहे. येणाऱ्या पाहुण्यांना त्यांच्या पसंतीच्या हॉटेलमध्ये राहण्याची आणि आपल्या कुटुंबीयांसह आणि मित्रपरिवारासह 'हॉलिडे कार्निव्हल'चा अनुभव घेण्याची संधी उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, ज्यांना आपली सुट्टी फिल्म सिटीमध्ये सायंकाळच्या वेळी एका आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने अनुभवायची आहे, त्यांच्यासाठी विशेष 'इव्हिनिंग पॅकेजेस' (सायंकालीन पॅकेजेस) देखील उपलब्ध आहेत. 'हॉलिडे कार्निव्हल'बाबत अधिक माहितीसाठी, कृपया www.ramojifilmcity.com या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या किंवा 7659876598 या क्रमांकावर संपर्क साधा.
हैदराबादमधील एक प्रमुख पर्यटन स्थळ : रामोजी फिल्म सिटीचे हे जादुई विश्व मनोरंजनाचे असंख्य पर्याय उपलब्ध करून देते. हे जगातील सर्वात मोठी फिल्म सिटी आणि एक अग्रगण्य 'थीम पार्क' म्हणून ओळखले जाते. हैदराबादमधील एक प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणून हे ठिकाण एका चित्रपट-आधारित थीम पार्कचा थरार आणि एका मोठ्या पर्यटन आकर्षणाचे मोहक सौंदर्य यांचा सुरेख संगम घडवून आणते. मग तुम्ही चित्रपट प्रेमी असाल, साहसाच्या शोधात असलेले एखादे कुटुंब असाल किंवा विरंगुळ्याच्या शोधात असलेला एखादा कॉर्पोरेट समूह असाल रामोजी फिल्म सिटी हा प्रत्येकासाठीच एक उत्तम पर्याय आहे.