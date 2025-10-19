दिवाळीत खरेदीचा विचार करताय? जाणून घ्या, तुमच्या शहरातील दर सोनं-चांदीचा दर
धनत्रयोदशीपूर्वी सोनं-चांदीच्या किंमती ऐतिहासिक पातळीवर वाढल्या असं असलं सोन्याची आणि चांदीची खरेदी झाली. यातून परंपरा आणि गुंतवणूक दोन्हीचं महत्त्व टिकून आहे.
Published : October 19, 2025 at 2:09 PM IST
नवी दिल्ली : दिवाळीआधी देशात सोनं आणि चांदीच्या किंमतीमध्ये कमालीची वाढ दिसून येत आहे. महागाई आणि विक्रमी उच्चांकी किंमती असूनही धनत्रयोदशीनिमित्त देशभरात सोनं-चांदीच्या खरेदीचा ओघ पहायला मिळाला. यावेळी ग्राहकांनी विशेषतः सोन्याचे दागिने, नाणी आणि चांदीच्या पूजा साहित्याच्या खरेदीला प्राधान्य दिलं.
एका वर्षात सोन्याच्या किंमतीत 51,000 रूपयांनी वाढ : धनत्रयोदशी 2024 च्या तुलनेत मागील वर्षी 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 81,400 होती. 2025 मध्ये ती प्रति 10 ग्रॅम 1,32,400 इतकी झाली आहे. म्हणजेच एका वर्षात सोन्यानं सुमारे 51,000 रूपयांची मोठी वाढ झाली आहे. ही वाढ जवळपास 62.65 टक्के इतकी आहे. फक्त एका आठवड्यात 24 कॅरेट सोन्याच्या किंमतीत 5,780 रुपये आणि 22 कॅरेटच्या किमतीत 5,300 रुपयांची वाढ झाली आहे. सोन्याच्या दरात सातत्यानं होणाऱ्या वाढीनंतरही धनत्रयोदशीला सोन्याची खरेदी करण्यासाठी बाजारपेठांमध्ये मोठी गर्दी होती. महिला आणि तरुणांनी हॉलमार्क केलेले दागिने आणि सोन्याची नाण्यांची खरेदी केली.
19 ऑक्टोबर 2025, प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर :
|शहर
|22 कॅरेट (₹/10 ग्रॅम)
|24 कॅरेट (₹/10 ग्रॅम)
|दिल्ली
|1,20,100
|1,31,010
|मुंबई
|1,19,950
|1,30,860
|चेन्नई
|1,19,950
|1,30,860
|कोलकाता
|1,19,950
|1,30,860
|जयपूर
|1,20,100
|1,31,010
|लखनौ
|1,20,100
|1,31,010
|चंढीगड
|1,20,100
|1,31,010
|भोपाळ
|1,20,000
|1,30,910
|अहमदाबाद
|1,20,000
|1,30,910
चांदीनेही गाठली विक्रमी पातळी : सोन्यापाठोपाठ चांदीच्या दरातही चांगलीच वाढ झाली आहे. 19 ऑक्टोबरला (रविवारी) 1,72,000 प्रति किलोग्रॅम चांदीची किंमत आहे. धनत्रयोदशीला दिल्लीमध्ये चांदीची किंमत प्रति किलोग्रॅम 7,000 रुपयांनी घसरून 1,70,000 रुपयांवर आली. धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या मुहूर्तावर चांदीची नाणी, पूजा थाळी, भेटवस्तू आणि चांदीची भांड्यांची नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. काही सराफांनी सांगितलं की "ग्राहकांनी पारंपारिक वस्तू तसंच आधुनिक डिझाइन आणि हलके दागिने पसंत केलं."
गुंतवणूक आणि परंपरेचं मिश्रण : तज्ञांच्या माहितीनुसार "सोनं आणि चांदीच्या किंमती गगनाला भिडूनही भारतीय ग्राहकांसाठी धनत्रयोदशीला सोनं-चांदीची खरेदी करणं ही केवळ गुंतवणूक नाही तर एक शुभ परंपरा देखील आहे. बाजारपेठेतील गर्दीनं हे सिद्ध केले की सोनं-चांदीची किंमत काहीही असो धार्मिक श्रद्धा आणि सांस्कृतिक परंपरा भारतीय ग्राहकांना खरेदी करण्यापासून रोखू शकत नाहीत."
- 2025 च्या दिवाळीपूर्वी भारतातील सोनं आणि चांदीच्या बाजारपेठेत कमालीची तेजी आली आहे. तरीही, धनत्रयोदशीला विक्रमी खरेदी झाली. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की दिवाळी सणाचे धार्मिक महत्त्वच नाही तर आर्थिक आणि भावनिक संबंधदेखील ग्राहकांना सोने आणि चांदीकडं आकर्षित करतात.
