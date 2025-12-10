भारताचा सांस्कृतिक अभिमान वाढला; युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत 'दिवाळी'चा समावेश
युनेस्कोच्या (Unesco) अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत 'दिवाळी' (Diwali) सणाचा समाविष्ट करण्यात आला आहे.
Published : December 10, 2025 at 4:34 PM IST
नवी दिल्ली : दिवाळी (Diwali) या प्रकाशोत्सवाचा युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा (ICH) यादीत समावेश करण्यात आला असून भारतासाठी हा ऐतिहासिक आणि अभिमानाचा क्षण ठरला आहे. नवी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आयसीएचच्या २०व्या सत्रामध्ये बुधवारी ही घोषणा करण्यात आली. ८ डिसेंबरपासून लाल किल्ल्यावर सुरू झालेलं हे सत्र १३ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.
काय आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची X पोस्ट : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घोषणेचं स्वागत केलं आहे. त्यांनी X वर पोस्टमध्ये म्हटलंय," दिवाळी सण आपल्या संस्कृती आणि नीतिमत्तेशी खूप जवळून जोडलेला आहे. यामुळं भारतातील आणि जगभरातील लोक उत्साहित आहेत. दिवाळी आमच्या संस्कृतीचा आत्मा आहे. ती प्रकाश आणि धार्मिकतेचं प्रतीक आहे. युनेस्कोच्या अमूर्त वारसा यादीत दिवाळीचा समावेश केल्यानं या उत्सवाची जागतिक लोकप्रियता आणखी वाढेल. प्रभु श्रीरामाचे आदर्श आपल्याला अनंतकाळ मार्गदर्शन करत राहोत."
🔴 BREAKING— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) December 10, 2025
New inscription on the #IntangibleHeritage List: Deepavali, #India🇮🇳.
Congratulations!https://t.co/xoL14QknFp #LivingHeritage pic.twitter.com/YUM7r6nUai
आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण : दिल्लीचे कला, संस्कृती, भाषा आणि पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा यांनी हा क्षण आपल्या सर्वांसाठी आनंदाचा आणि अभिमानाचा असल्याचं म्हटलं. दिल्ली हाटमध्ये दिवाळीसारखा भव्य उत्सव साजरा केला जाईल. मिश्रा यांनी हा ऐतिहासिक टप्पा गाठण्यासाठी पंतप्रधानांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचं कौतुक केलं आणि हा निर्णय भारताच्या समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा आणि सांस्कृतिक विविधतेची जागतिक मान्यता असल्याचं म्हटलंय.
People in India and around the world are thrilled.— Narendra Modi (@narendramodi) December 10, 2025
For us, Deepavali is very closely linked to our culture and ethos. It is the soul of our civilisation. It personifies illumination and righteousness. The addition of Deepavali to the UNESCO Intangible Heritage List will… https://t.co/JxKEDsv8fT
दिल्ली हे सर्वात प्रतिकात्मक ठिकाण : आयसीएच सत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, युनेस्कोचे महासंचालक खालिद एल अनानी आणि युनेस्कोमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी विशाल व्ही शर्मा उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं, "या जागतिक मेळाव्याचं आयोजन करण्यासाठी दिल्ली हे सर्वात प्रतिकात्मक ठिकाण आहे. हे केवळ एक शहर नाही तर एक जिवंत संस्कृती आहे."
राजधानीत भव्य उत्सवाची तयारी सुरू : "महाभारतातील इंद्रप्रस्थ ते भारताच्या आधुनिक लोकशाही राजधानीपर्यंत, दिल्लीने ३,००० वर्षांचा सतत सांस्कृतिक विकास पाहिला आहे. वेद, उपनिषद, योग आणि वैदिक जप परंपरांपासून ते सण, विधी आणि सादरीकरण कलांपर्यंतचा भारताचा अमूर्त वारसा नेहमीच संग्रहालयांमध्ये नसून लोकांच्या जीवनात राहिला आहे. दिल्ली सरकारने राजधानीत दिवाळीसारख्या भव्य उत्सवाची तयारी सुरू केलीय. ज्यामध्ये मुख्यमंत्री आणि त्यांचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ उपस्थित राहण्यासाठी दिल्ली हाट येथे एक मोठा कार्यक्रमही आयोजित केला आहे.
शाश्वत प्रवासाचे प्रतीक : लाल किल्ल्यावर मोठा दिवाळी उत्सव, सामूहिक दिवाळी समारंभ, महत्त्वाचे रस्ते आणि चौकांवर रोषणाई आणि सजावट, सर्व सरकारी इमारतींवर विशेष रोषणाई करण्याचा समावेश आहे. यावेळी मिश्रा म्हणाले, "दिवाळी हा केवळ एक उत्सव नाही तर भारतीय संस्कृती, अध्यात्माचे आणि अंधारापासून प्रकाशाकडे जाणाऱ्या शाश्वत प्रवासाचे प्रतीक आहे. भारताचे सध्या युनेस्कोच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारसा यादीत १५ घटक आहेत, ज्यात कुंभमेळा, कोलकात्याची दुर्गा पूजा, गुजरातचा गरबा, योग, वैदिक जप आणि रामलीला यांचा समावेश आहे. दिवाळीच्या समावेशामुळं, जागतिक स्तरावर भारताची सांस्कृतिक प्रतिष्ठा आणखी वाढेल."
हेही वाचा -