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हिमाचल प्रदेशात काळाचा घाला! पांगी-उदयपूर मार्गावर वाहनावर दरड कोसळली; सहा महिन्याच्या चिमुरड्यासह 13 प्रवाशांचा जागीच मृत्यू

हिमाचल प्रदेशातील पांगी-उदयपूर मार्गावर 'काडू नाला'जवळ चालत्या वाहनावर दरड कोसळल्यानं चंबा खोऱ्यातील चालकासह 13 प्रवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर दोन जण जखमी झालेत.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 5:51 PM IST

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चंबा : हिमाचल प्रदेशातील चंबा आणि लाहौल-स्पिती जिल्ह्यांच्या सीमेवर एक भीषण अपघात झाला आहे. पांगी-उदयपूर मार्गावर डोंगरावरून दरड कोसळून चारचाकी वाहनावर दगड पडल्यानं 13 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. तर दोघे जण जखमी झाले. लाहौल-स्पितीच्या पोलीस अधीक्षक (SP) शिवानी मेहला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'ही घटना उदयपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली आहे. 'काडू नाला' (Kadu Nala) जवळ डोंगरावरून एचपी 01 एम 2210 या क्रमांकाच्या गाडीवर दगड पडले. या अपघातात चालक बीर सिंग यांच्यासह एकूण 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे.'

बचाव पथक घटनास्थळी रवाना : अपघातानंतरची छायाचित्रं हृदय हेलावणारी आहेत. अनेक दगड चारचाकी वाहनावर पडले. यामुळं वाहन खराब झालं आहे. चंबा आणि लाहौल स्पिती जिल्ह्यांच्या सीमेवर हा अपघात झाला. चंबा जिल्ह्यातील भरमौरचे आमदार डॉ. जनक राज यांनी सोशल मीडियावर अपघाताची छायाचित्रे शेअर करताना सांगितले की, 'पांगी उदयपूर रस्त्यावर चारचाकी वाहनावर गाडीवर दगड कोसळल्यामुळं 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर दोघंजण जण जखमी झाले आहेत. सर्व मृत चंबा जिल्ह्यातील पांगी खोऱ्यातील आहेत.' आमदार डॉ. जनक राज यांनी चंबा आणि लाहौल स्पिती जिल्हा प्रशासनाला मदत कार्याला गती देण्याचं आवाहन केलं आहे. तर पोलीस आणि बचाव पथक घटनास्थळी रवाना झाले आहेत.

घटनास्थळी पोलीस पथकं रवाना : 'काडू नाला' (Kadu Nala) जवळ डोंगरावरून चारचाकी वाहनावर दगड कोसळल्यामुळं गाडीचं नुकसान झाल्याची माहिती मिळाली आहे. ही घटना घडलेली जागा अत्यंत दुर्गम भागात आहे. त्यामुळं तिथं मोबाईल नेटवर्कची सुविधा नाही. यामुळं घटनेबाबत माहिती मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. हा भाग लाहौल-स्पीती जिल्ह्याच्या अंतर्गत येत असल्यानं बीआरओ (BRO) आणि स्थानिक पोलिसांची पथके तसंच चंबा जिल्ह्यातील पोलीस पथक घटनास्थळी रवाना केलं आहे.

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TAGGED:

HIMACHAL PRADESH ACCIDENT
PANGI UDAIPUR HIGHWAY
हिमाचल प्रदेश अपघात
HIMACHAL PRADESH LANDSLIDE ACCIDENT
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