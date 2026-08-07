Exclusive : महाराष्ट्रासह एकूण 5 राज्यांत चिकनगुनियाचे सर्वाधिक रुग्ण, सर्वात कमी कुठे?
चिकनगुनियाचे सर्वात कमी-जास्त रुग्ण कोणत्या राज्यांमध्ये? महाराष्ट्र कितव्या स्थानी? जाणून घ्या ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधि गौतम देबरॉय यांच्या रिपोर्टमधून.
Published : August 7, 2026 at 9:49 PM IST
नवी दिल्ली : हवामान बदल, अनियमित पाऊस, वाढतं तापमान, वेगानं होणारं शहरीकरण आणि अस्वच्छता या सर्व बाबी डासांच्या प्रजननासाठी अनुकूल ठरतात. त्यामुळे डासांद्वारे पसरणाऱ्या आजारांच्या साथींचा धोका वाढतोय. केंद्र सरकारने गेल्या दशकात डासांमुळे होणारे आजार कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र त्यानंतरही आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सततची देखरेख, औषधांची अखंड उपलब्धता आणि वेळेवर डास नियंत्रण आवश्यक आहे.
ईटीव्ही भारतकडे उपलब्ध असलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात गेल्या 3 वर्षांत चिकनगुनियाचे सर्वाधिक संशयित रुग्ण हे एकूण 5 राज्यांमध्ये आढळले आहेत. यामध्ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणाचा समावेश आहे. तर अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, मणिपूर, नागालँड आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये चिकनगुनियाचं प्रमाण सर्वात कमी आहे.
कर्नाटक चिकनगुनियाचं हॉटस्पॉट : जून-डिसेंबर दरम्यानच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, कर्नाटक हे चिकुनगुनियाचे सर्वात मोठा हॉटस्पॉट आहे. कर्नाटकात 2023 साली 59 हजार 658, 2024 मध्ये 55 हजार 698 आणि 2025 या वर्षात 34 हजार 29 रुग्णांची नोंद करण्यात आली.
दरवर्षी जूनपासून रुग्णसंख्यात सातत्याने वाढत होत गेलीय. डिसेंबर 2023 साली रुग्णसंख्या 14 हजार 214 इतकी होती. 2024 मध्ये 18 हजार 228 आणि सप्टेंबर 2025 मध्ये रुग्णसंख्या 8 हजार 386 पर्यंत पोहचली. त्यानंतर या आकड्यांत घट होत गेली. आरोग्य मंत्रालयाने ईटीव्ही भारतला आरटीआयद्वारे ही आकडेवारी दिली आहे
महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी : महाराष्ट्र आकडेवारीबाबत 2023 साली दुसऱ्या स्थानी होता. महाराष्ट्रात 2023 साली रुग्णसंख्या ही 23 हजार 736 इतकी होती. रुग्णांच्या आकड्यांत 2024 साली प्रचंड वाढ झाली. महाराष्ट्रातील 2024 मधील रुग्णसंख्या ही 46 हजार 313 इतकी होती. तर 2025 मध्ये आकड्यांत घट झाली. महाराष्ट्रात 2025 मध्ये 34 हजार 63 रुग्णांची नोंद करण्यात आली होती.
तर मासिक आकडेवारी पाहिल्यास गेल्या 3 वर्षांत 2024 मध्ये सर्वाधिक रुग्णसंख्या नोंदवण्यात आली. त्यानुसार, ऑक्टोबर 2023 मध्ये 5 हजार 280, सप्टेंबर 2024 मध्ये 10 हजार 670 आणि सप्टेंबर 2025 मध्ये 6 हजार 284 रुग्णांची नोंद करण्यात आली होती.
गुजरात तिसऱ्या स्थानी : गुजरातमध्ये 2023 साली 17 हजार 322, 2024 साली 21 हजार 187 आणि 2025 वर्षात 16 हजार 456 रुग्णांची नोंद करण्यात आली. तसेच महिन्यानुसार गेल्या 3 वर्षांत सप्टेंबर 2024 मध्ये सर्वाधिक रुग्णांची नोंद करण्यात आली. आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट 2023 मध्ये 3 हजार 911, सप्टेंबर 2024 मध्ये 4 हजार 797 आणि ऑगस्ट 2025 साली 3 हजार 326 रुग्ण चिकनगुनियामुळे बाधित झाले.
उत्तर प्रदेशात किती रुग्ण? : उत्तर प्रदेशने टॉप 5 राज्यात धडक दिली. यूपीमध्ये 2023 साली 10 हजार 600, 2024 साली 977 आणि 2025 मध्ये 15 हजार 725 रुग्णांची नोंद करण्यात आली. तसेच युपीत महिन्यांच्या हिशोबाने ऑक्टोबर 2023, ऑक्टोबर 2024 आणि नोव्हेंबर 2025 सर्वाधिक रुग्णसंख्या नोंदवण्यात आली. त्यानुसार, ऑक्टोबर 2023 मध्ये 3 हजार 647, ऑक्टोबर 2024 साली 352 आणि नोव्हेंबर 2025 मध्ये सर्वाधिक रुग्ण आढळले.
तेलंगणामध्ये किती रुग्ण? : तेलंगणा राज्यात 2023 साली 580, 2024 साली 13 हजार 442 आणि 2025 मध्ये 8 हजार 742 प्रकरणं नोंदवण्यात आली. राज्यात 2023 साली रुग्णासंख्या फार कमी राहिली. मात्र त्यानंतर सप्टेंबर 2024 रुग्णसंख्येचा विस्फोट पाहायला मिळाला. सप्टेंबर 2024 मध्ये 6 हजार 344 रुग्णांची नोंद करण्यात आली. तर जुलै 2025 मध्ये एकूण 4 हजार 795 रुग्ण आढळले.
2 राज्यांत एकही संशयित रुग्ण नाही! : मणिपूर आणि नागालँडमध्ये 2023, 2024 आणि 2025 मध्ये चिकुनगुनियाचा एकही संशयित रुग्ण आढळला नाही.
अरुणाचल प्रदेश-सिक्कीमची स्थिती : अरुणाचल प्रदेशमध्ये गेल्या 3 वर्षांत नाममात्र रुग्ण आढळले. त्यानुसार 2023 साली 9, 2024 मध्ये 16 आणि 2025 या वर्षांत 9 रुग्णांना चिकनगुनियाची बाधा झाली. तसेच सिक्कीममध्ये 2023 साली 785, 2024 साली 403 आणि 2025 वर्षात 9 रुग्ण आढळले.
ओडिशात चिकनगुनियाचे किती रुग्ण? : ओडिशात चिकनगुनियाचे फार कमी रुग्ण आढळलेत. ओडिशात 2023 साली एकही रुग्ण नव्हता. त्यानंतर 2024 साली रुग्णसंख्या ही 107 वर पोहचली. त्यानंतर 2025 मध्ये कमालीची घट झाली. ही रुग्णसंख्या 2025 मध्ये 24 वर आली. आकडेवारीनुसार, भारतात 2023 मध्ये चिकुनगुनियाचे 1 लाख 60 हजार 530 संशयित रुग्ण आढळले. तर 2024 वर्षात 1 लाख 82 हजार 657 रुग्णांची नोंद करण्यात आली. तर 2025 मध्ये 1 लाख 52 हजार 23 रुग्ण आढळले होते.
देशात महिन्यानुसार आकडे पाहिल्यास नैऋत्य मोसमी पावसाच्या आगमनाबरोबर संसर्ग वाढतो. साधारणपणे ऑगस्ट ते ऑक्टोबर दरम्यान तो उच्चांक गाठतो आणि त्यानंतर नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये कमी होतो.
आकडेवारीवरून, काही पश्चिम आणि दक्षिण राज्यांमध्ये चिकुनगुनियाचा प्रादुर्भाव हा सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोका आहे. मात्र असं असलं तरी, ईशान्येकडील अनेक राज्यांमध्ये आणि लहान केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात राहिलाय.
यावरुन प्रदेश-विशिष्ट निगराणी आणि कीटक-नियंत्रण धोरणांची गरज अधोरेखित होते. आरोग्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेले राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC), कीटकजन्य रोगांविरुद्ध नियमितपणे जनजागृती मोहीम राबवते.
आरोग्य मंत्रालायतील अधिकाऱ्यांनी काय म्हटलं? : "जून महिन्यात सार्वजनिक आरोग्य पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 2 आठवड्यांचा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचं आयोजन हे राष्ट्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण संस्थेत (NCVBDC) करण्यात आलं होतं. कीटकजन्य आजार आणि त्यांच्या नियंत्रण धोरणांविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता वाढवणं, हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता", अशी माहिती आरोग्य मंत्रालायतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ईटीव्ही भारतला दिली.
चिकुनगुनिया अल्फाव्हायरस प्रजातीच्या आर्बोव्हायरसमुळे होतो. एडीस इजिप्टी डास हा भारतात चिकुनगुनियाच्या प्रसाराचा मुख्य वाहक आहे, असं आरोग्य मंत्रालयानं राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केलेल्या निर्देशात म्हटलंय
"दाट जंगल असलेल्या काही भौगोलिक प्रदेशांमध्ये, विशेषतः दक्षिणेकडील आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये, एडीस अल्बोपिक्टस डासांमुळे चिकुनगुनियाच्या प्रसाराचा गंभीर धोका निर्माण होतो.”, असं आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलंय.
एडीस डास प्रामुख्याने दिवसा चावतात. त्यांची अंडी दुष्काळात एका वर्षापेक्षा जास्त काळ टिकून राहू शकतात. परिणामी, विषाणू निसर्गात दीर्घकाळ टिकून राहू शकतो. त्यामुळे साथीचा रोग पसरू शकतो. या डासांची उडण्याची क्षमता मर्यादित असते. त्यामुळे विशेषतः दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये साथीचा रोग पसरतो.
चिकुनगुनियाच्या रुग्णांमधील अलीकडील कल आपल्याला आठवण करून देतात की कीटकजन्य आजार चक्रीय असतात आणि सार्वजनिक आरोग्यविषयक दक्षता कमी झाल्यास ते वेगाने पुन्हा उद्भवू शकतात, असं सार्वजनिक आरोग्य तज्ञ आणि एशियन सोसायटी ऑफ इमर्जन्सी मेडिसिनचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर तामोरिश कोले ईटीव्ही भारतसोबत बोलताना म्हणाले.
डॉक्टर कोळे काय म्हणाले? : "अनेक रुग्ण पूर्णपणे बरे होतात, तरी चिकुनगुनियामुळे महिनोनमहिने टिकणारी तीव्र सांधेदुखी होऊ शकते. तसेच वृद्ध, नवजात बालकं आणि दीर्घकालीन आजार असलेल्या व्यक्तींसारख्या संवेदनशील गटांमध्ये यामुळे गंभीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज भासू शकते", असंही डॉक्टर कोळे म्हणाले.
"पर्यावरणाची स्वच्छता आणि जनजागृती" : विषाणूविरोधी उपचार उपलब्ध नसल्यामुळे प्रतिबंध हाच सर्वात प्रभावी उपाय असल्याचं डॉक्टर कोळे म्हणाले. रोगांच्या प्रादुर्भावाचे लवकर निदान करण्यासाठी सतत निगराणी आवश्यक आहे. आरोग्यसेवा प्रणालीच्या सर्व स्तरांवर अत्यावश्यक औषधं आणि आधारभूत सेवेची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित केली पाहिजे. रोगप्रसाराची कारणे कमी करणं, पर्यावरणाची स्वच्छता आणि जनजागृती यांद्वारे वेळेवर, समुदाय-आधारित कीटक नियंत्रण करणं हे तितकंच महत्त्वाचं आहे", असंही डॉक्टर कोळे यांनी नमूद केलं.
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