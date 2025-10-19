ब्रिटिश काळातील नाण्यांसह दिवाळी, जॉर्ज पंचम अन् एडवर्ड नाण्यांना मोठी मागणी
दिवाळीत ब्रिटिश काळातील कलदार नाण्यांची मागणी असते. ऐतिहासिक आणि शुद्धतेमुळं त्यांचं महत्त्व वाढलं असून लोक आणि नाण्यांचे संग्राहक मोठी रक्कम देऊन अशा नाण्याची खरेदी करतात.
Published : October 19, 2025 at 5:47 PM IST
भोपाळ : दिवाळी हा हिंदू धर्मातील एक प्रमुख सण आहे. आनंद आणि समृद्धीच्या या सणात लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात. दिवाळी दरम्यान लोक सोनं आणि चांदीच्या वस्तूंची विशेषतः जास्त खरेदी करतात. लोक केवळ दागिनेच खरेदी करतात, असं नाही. तर लोक सोनं आणि चांदीच्या नाण्यांची खरेदी करतात. दिवाळी बाजारात देवी लक्ष्मी आणि भगवान गणेशाची नक्षी करणारी चांदी आणि सोन्याची नाणी देखील मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. परंतु ब्रिटीश काळात बनलेल्या नाण्यांनी विशेष मागणी असते. ती नेहमीच्या नाण्यांपेक्षा महाग असतात. असं असलं तरीही त्यांना विशेष मागणी असते. बुलियन भाषेत या नाण्यांना कलदार नाणी म्हणतात. ते त्यांचं ऐतिहासिक महत्त्व आणि धातूच्या शुद्धतेसाठी ओळखले जातात. सध्या या नाण्यांची किंमत 2,400 रूपये इतकी आहे. तथापि, अनेक नाणी जाणकार ती खूप महागड्या किमतीत खरेदी करतात.
काय आहेत कलदार नाणी : कलदार नाणी हे नाव थोडं विचित्र वाटेल. परंतु कलदार नाण्याचं नाव येताच ज्वेलर्स आणि संग्राहक ऐतिहासिक आणि प्राचीन नाणी दाखवतात. या नाण्यांबद्दल असं म्हटलं जातं की कलदार नाणी एका विशिष्ट काळापूर्वी बनवली जात होती. आज त्यांची किंमत त्या काळातील नाण्यांपेक्षा खूप अधिक आहे. उदाहरणार्थ, ब्रिटिश राजवटीच्या ज्या नाण्यांना मागणी आहे, त्यामध्ये जॉर्ज पंचम, एडवर्ड आणि राणीची नक्षी असलेल्या नाण्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या मागणीचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे त्या नाण्यांची शुद्धता. याशिवाय, दुर्मिळ आणि प्राचीन वस्तू गोळा करणारे लोक त्यांचं ऐतिहासिक महत्त्व आणि पुरातनतेमुळं अशा नाण्यांचा शोध घेतात. अशा नाण्यांची खरेदी करण्यासाठी नाण्यांचा संग्रह करणारे कोणतीही रक्कम देण्यासाठी तयार असतात.
"नाण्यांच्या टाकसाळीच्या काळामुळं आणि इतर कारणांमुळंही महत्त्व आहे. "यापैकी बहुतेक नाणी ब्रिटिश काळातील आहेत, ज्यांना आपण कलदार नाणी म्हणतो. ब्रिटिश काळात, एक रुपया किमतीच्या चांदीच्या नाण्याचं मूळ वजन 11 ग्रॅम 664 मिलीग्राम होते. सराफाच्या भाषेत, याला तोळा म्हणतात. प्रत्यक्षात, एक तोळा 10 ग्रॅम नव्हता, तर 11 ग्रॅम 664 मिलीग्राम होता," - विक्रम सोनी, अध्यक्ष, सराफा व्यापारी संघटना
दिवाळीत कलदार नाण्यांना सर्वाधिक मागणी : "दिवाळीत ब्रिटिश काळातील सोन्या-चांदीच्या नाण्यांना नेहमीच अधिक मागणी असते. आपल्या भाषेत त्यांना कलदार नाणी म्हणतात. जेव्हा ते तयार केले जात होते, तेव्हा हे एक रुपया किमतीचे चांदीचं नाणं होतं. आज या नाण्याची किंमत सुमारे 2,400 रुपये आहे. त्यावेळी या नाण्याची किंमत केवळ एक रुपया होती. त्यावर स्पष्टपणं इंडिया वन रुपया असं लिहिलेलं आहे," अशी माहिती सराफा मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष विक्रम सोनी यांनी दिली.
म्हणून ब्रिटिशकालीन नाण्यांना अधिक मागणी : पूर्वी भारत बराच समृद्ध होता. ब्रिटीश राजवट आणि ब्रिटीश राजवटीपूर्वी आपला देश सोन्याची खाण म्हणून ओळखला जायचा त्यावेळचं चलन सोनं आणि चांदीपासून बनलेलं होतं. हे व्यापारासाठी चलन म्हणून वापरले जायचं. त्यांच्या शुद्धतेमुळं आणि ऐतिहासिक महत्त्वामुळं जुन्या नाण्यांना खूप मागणी आहे.
आज असं होतं मूल्यांकन : जर जुन्या नाण्यांचं आजच्या चांदीच्या किंमतीच्या संदर्भात मूल्यांकन केलं तर चांदीच्या दृष्टीनं 93 ते 94 टक्के इतकं आहे. चांदीची सध्याची किंमत प्रति किलोग्रॅम सुमारे 1,70,000 रुपये आहे. म्हणून, त्यांची आजची किंमत 92 टक्के निश्चित केली जाईल. ऐतिहासिक कारणांमुळं कोणी जास्त किंमत देऊ केली तर ती वेगळी बाब आहे. जर त्यांची आजच्या चांदीशी तुलना केली तर आजच्या चांदीची शुद्धता खूपच कमी आहे."
