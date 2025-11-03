260 रुपयांच्या चोरीनंतर कर्मचाऱ्याचं निलंबन; भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याची उच्च न्यायालयाकडून टिप्पणी
टांकसाळ कारखान्यातील 260 रुपयांच्या चोरीप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं कर्मचाऱ्याला दिलासा नाही. विभागीय तपासणीसह कायदेशीर कारवाई सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिलेत.
लखनौ(प्रयागराज)- अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं भारत सरकारच्या टांकसाळ कारखान्यातून 260 रुपये चोरणाऱ्या कर्मचाऱ्याला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. न्यायालयानं नोएडामधील टांकसाळच्या कर्मचाऱ्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याबरोबरच विभागीय चौकशी करण्याची परवानगी दिली.
आनंद कुमार हा नोएडाच्या टांकसाळमध्ये असिस्टंट-तृतीय श्रेणी पदावर कार्यरत होता. आनंद कुमार हा 19 डिसेंबर 2024 मध्ये कर्तव्यावर असताना त्याच्याकडून सुरक्षा दलाच्या जवानांनी २० रुपयांचे १३ नाणी जप्त केली होती. सीआयएसएफच्या जवानांनी कर्मचाऱ्याला ताब्यात घेतलं होतं. या प्रकरणी एफआयआरदेखील दाखल करण्यात आला आहे.
कारवाईला निलंबित कर्मचाऱ्याचं उच्च न्यायालयात आव्हान- पोलिसांनी २७ डिसेंबर २०२४ मध्ये त्याच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं. टाकंसाळच्या अधिकाऱ्यांनी ३ डिसेंबर २०२४ ला त्याच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करून विभागीय चौकशीला सुरुवात केली होती. तर १९ डिसेंबर २०२४ ला त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. याच निलंबित कर्मचाऱ्यानं विभागीय चौकशीसह निलंबनाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
न्यायालयात काय झाला युक्तीवाद- याचिकाकर्त्याच्या वकिलानं एकाचवेळी दोन कार्यवाही करता येणार नाही. दोन्ही कारवाईमध्ये समान पुरावे आहेत. विभागीय चौकशी सुरू ठेवल्यानंतर पूर्वग्रह तयार होईल. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचं नुकसान होईल. तर टांकसाळ कारखान्याच्या वतीनं बाजू मांडणाऱ्या वकिलानं दोन्ही कारवाईत पुरावे वेगवेगळे असल्याचं सांगितलं.
विभागीय चौकशी तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश- न्यायालयानं दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर टांकसाळमधील पैशांची चोरी करणं हा गंभीर आरोप असल्याचं म्हटलं. अशा आरोपीला संस्थेमध्ये काम करू देणं, हे योग्य ठरणार नाही. जर चौकशी थांबविली तर उत्तरदायित्व न ठेवण्याची संस्कृती वाढेल. टांकसाळसारख्या संवेदनशील संस्थांच्या हितासाठी चौकशी प्रलंबित ठेवणं योग्य ठरणार नाही. कोर्टनं निलंबित कर्मचाऱ्याची याचिका फेटाळून लावत विभागीय चौकशी तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकार्त्याला चौकशी सहकार्य करण्याचे आदेशात नमूद केलं आहे.
- भारत सरकारच्या टांकसाळमध्ये नाणी तयार करण्याचं काम करण्यात येते. त्याचा थेट भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. निष्पक्ष तपास केल्यानंतर संस्थेत पारदर्शकता येईल. तसेच कर्मचाऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण होईल, अशी न्यायालयानं टिप्पणी केली.
