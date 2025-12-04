दिल्लीत हाय अलर्ट! रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आज संध्याकाळी दिल्लीत; अनेक ठिकाणी वाहतूक वळवली, मेट्रो सिस्टीमवरही परिणाम
पुतिन यांच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यादरम्यान राजधानीत कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आलीय, अनेक भागात वाहतूक वळवण्यात आली आहे.
Published : December 4, 2025 at 11:47 AM IST
नवी दिल्ली : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आज भारतात येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत दिल्लीत त्यांची महत्त्वाची द्विपक्षीय बैठक अशा वेळी झाली, जेव्हा जागतिक परिस्थिती वेगाने बदलत आहे. पुतिन यांच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यादरम्यान राजधानीत कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आलीय, अनेक भागात वाहतूक वळवण्यात आली आहे. दिल्ली पोलिसांपासून ते केंद्रीय संस्थांपर्यंत सर्वजण सुरक्षा सतर्कतेवर आहेत, याचा परिणाम दिल्ली मेट्रोच्या वाहतुकीवरही होऊ शकतो.
Delhi: Visuals from outside Hyderabad House and Kartavya Path, showcasing banners, posters and flags put up to welcome Russian President Vladimir Putin during his visit to India pic.twitter.com/lXj0QDbPAM— IANS (@ians_india) December 4, 2025
संध्याकाळी ते पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी जेवणासाठी देखील जाणार : दिल्ली वाहतूक पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आज संध्याकाळी दिल्लीत येत आहेत. या काळात ते जिथे जातील तिथे वाहतूक वळवली जाणार आहे. पुतिन पालम विमानतळावरून दिल्लीतील सरदार पटेल नगर येथील हॉटेलमध्ये प्रवास करतील. हॉटेलपासून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानापर्यंतच्या प्रवासादरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग-8, धौला कुआं, दिल्ली छावणी, सरदार पटेल मार्ग, पंचशील मार्ग, शांती पथ आणि आजूबाजूच्या परिसरात वाहतूक तात्पुरती प्रभावित होऊ शकते. संध्याकाळी ते पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी जेवणासाठी देखील जाणार आहेत. त्या वेळी सरदार पटेल मार्ग, पंचशील मार्ग, शांती पथ आणि इतर जवळच्या रस्त्यांवरील वाहतुकीवरही परिणाम होणार आहे.
बाहेर पडण्याचे मार्ग तात्पुरते प्रतिबंधित केले जाणार : उद्या शुक्रवार 5 डिसेंबरला नवी दिल्ली आणि मध्य दिल्लीतील अनेक प्रमुख भागात दिवसभर लोकांना वाहतूक कोंडी आणि वळवण्याचा सामना करावा लागू शकतो. सुरक्षेच्या कारणास्तव काही मेट्रो स्थानकांवर प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग तात्पुरते प्रतिबंधित केले जाऊ शकतात. शुक्रवार हा वाहतुकीसाठी विशेषतः कठीण दिवस असेल. पुतिन सकाळी राजघाट आणि हैदराबाद हाऊसला भेट देतील. त्यांचा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दुपारी भारत मंडपम येथे कार्यक्रम होणार आहे, त्यानंतर राष्ट्रपती भवनात रात्रीच्या जेवणासह इतर अनेक कार्यक्रम होणार आहे. दुपारी मथुरा रोड, भैरो रोड, इंडिया गेट, मंडी हाऊस आणि आयटीओ जवळील वाहतूक प्रभावित होऊ शकते.
हेही वाचाः
महापालिकेसह रेल्वे आणि पोलीस प्रशासन महापरिनिर्वाण दिनासाठी सज्ज, काय आहे प्रशासनाची तयारी?
नोटबंदीच्या 9 वर्षांनंतरही पुणे मध्यवर्ती बँक अडचणीत, 23 कोटींच्या नोटा बदलून मिळण्याकरिता संचालक अमित शाहांची घेणार भेट