हिमाचलमध्ये 6 कोटी रुपयांचे हेरॉईन जप्त, आंतरराज्यीय अमली पदार्थ तस्कराला अटक!
राज्यात सक्रिय असलेल्या आंतरराज्यीय अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या नेटवर्कविरुद्ध ही कारवाई एक मोठं यश मानली जात असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे.
Published : August 4, 2026 at 4:03 PM IST
शिमला : हिमाचल प्रदेशात अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेत शिमला पोलिसांनी मोठं यश मिळवलं आहे. शिमला पोलिसांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, जिल्हा पोलिसांनी जवळपास 1 किलो 120 ग्रॅम हेरॉईन जप्त केलं आहे. 2026 मधील ही आतापर्यंतची हेरॉईनची सर्वात मोठी कारवाई आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या हेरॉईनची किंमत अंदाजे 6 कोटी रुपये आहे. दरम्यान, या प्रकरणी हरियाणातील एका 22 वर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आली आहे. राज्यात सक्रिय असलेल्या आंतरराज्यीय अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या नेटवर्कविरुद्ध ही कारवाई एक मोठं यश मानली जात असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं आहे.
नाकाबंदीदरम्यान कारवाई : सोमवारी (3 ऑगस्ट) शिमला जिल्हा विशेष पथकानं एका गुप्त माहितीच्या आधारे, शोगी येथील जिल्हा सीमेजवळ नाकाबंदी केली. हरियाणा राज्यातील अंबाला जिल्ह्यातील नारायणगड तहसीलचा रहिवासी असलेल्या विजय कुमार (22) याला अटक करण्यात आली. यावेळी झडतीदरम्यान त्याच्याकडून 1 किलो 120 ग्रॅम हेरॉईन जप्त करण्यात आल्याची माहिती शिमला पोलिसांनी दिली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी हा सर्व माल पुरवण्यासाठी हरियाणातून शिमल्याला आला होता आणि तारा देवी परिसरातील आपल्या संपर्कांना तो पोहोचवण्याच्या तयारीत होता. मात्र असं करण्यापूर्वीच त्याला पकडण्यात आलं.
आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल : आरोपीविरोधात एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या नेटवर्कमध्ये आणखी कोण सामील आहे? हेरॉईनचा पुरवठा कुठून केला जात होता आणि तो कोणाला पोहोचवायचा होता? याचा तपास पोलीस आता करत आहेत. या प्रकरणाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींचीही चौकशी केली जात आहे. दरम्यान, शिमला पोलिसांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे की, 2026 मधील अमली पदार्थ तस्करीविरोधी मोहिमेच्या रणनीतीत मोठा बदल करण्यात आला आहे. केवळ गुन्हे दाखल करण्याऐवजी, आता मोठ्या प्रमाणात जप्ती, प्रमुख पुरवठादारांना अटक, मागील साखळी तपास, तांत्रिक तपास आणि संपूर्ण आंतरराज्यीय नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे.
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