ETV Bharat / bharat

उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात हेलिकॉप्टर क्रॅश; बद्रीनाथवरुन परतताना अपघात, बचावकार्य सुरु

उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात एक हेलिकॉप्टर बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

Helicopter missing Uttarakhand
उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात हेलिकॉप्टर क्रॅश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 30, 2026 at 2:45 PM IST

|

Updated : October 30, 2026 at 4:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली : उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात एक हेलिकॉप्टर बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आली होती. हे हेलिकॉप्टर जोशीमठ आणि बद्रीनाथ धामदरम्यान बेपत्ता झालं असल्याचं समजलं. मात्र, हे हेलिकॉप्टर क्रॅश झाल्याची अधिकृत माहिती उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी दिली. या घटनेमुळे पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनात खळबळ उडाली असून, हेलिकॉप्टरचा शोध घेण्यासाठी पथकं रवाना करण्यात आली आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हेलिकॉप्टरमध्ये वैमानिकासह एकूण 6 व्यक्ती होते. दुपारी 2:15 वाजता बर्फवृष्टी सुरू असताना हे हेलिकॉप्टर बद्रीनाथ धाम येथून रवाना झाले. त्यानंतर काही वेळातच, जोशीमठजवळील 'हाथी पर्वत' परिसरात ते बेपत्ता झाले. काही काळानंतर, हेलिकॉप्टर कोसळल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला मिळाली. प्रशासनाने सांगितले की, सैन्य आणि राज्याचे बचाव पथक घटनास्थळी रवाना झाले आहे.

हेलिकॉप्टरमध्ये होते सहा प्रवासी - मिळालेल्या माहितीनुसार, चमोलीच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (DM) सर्वप्रथम भारतीय सैन्याने कळवले होते की, हत्ती पर्वताजवळ एक हेलिकॉप्टर कोसळले आहे. त्यानंतर, घटनास्थळी एक बचाव पथक पाठवण्यात आले.

"श्री बद्रीनाथ धामहून डेहराडूनला परतणारे ट्रान्स भारत एव्हिएशनचे हेलिकॉप्टर, ज्यामध्ये एक पायलट आणि पाच प्रवासी होते, ते जोशीमठ परिसरातील मारवाडी पुलावरील जेपी पॉवर हाऊसजवळ एका टेकडीवर कोसळल्याचे वृत्त आहे. हेलिकॉप्टर अपघाताची बातमी मिळताच, बचावकार्य सुरू करण्यात आले असून, पोलीस, एसडीआरएफ, सैन्य आणि आयटीबीपीचे जवान घटनास्थळी रवाना झाले आहेत." - प्रतीक जैन, सीईओ, यूसीएडीए

मुख्यमंत्र्यांनी दिली अधिकृत माहिती - उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी एक्स पोस्ट केले, "जोशीमठजवळील चाईन गावाजवळ हेलिकॉप्टर कोसळल्याची दुर्दैवी बातमी मिळाली आहे. जिल्हा प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि एसडीआरएफ (SDRF) द्वारे संयुक्त बचाव कार्य राबवले जात आहे. मी या संपूर्ण घटनेवर सतत लक्ष ठेवून आहे. गंभीर जखमींना उत्तम उपचारांसाठी तातडीने हेलिकॉप्टरद्वारे रुग्णालयांमध्ये हलवण्याचे निर्देश दिले आहेत," अशी माहिती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी दिली.

हेही वाचा - नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यावेळी भाविकांना एकाच दिवसात तीन ज्योतिर्लिंग, शिर्डी साईबाबांचं घेता येणार दर्शन

Last Updated : October 30, 2026 at 4:21 PM IST

TAGGED:

HELICOPTER MISSING CHAMOLI
HELICOPTER MISSING UTTARAKHAND
हेलिकॉप्टर बेपत्ता उत्तराखंड
बद्रीनाथ धाम हेलिकॉप्टर बेपत्ता
HELICOPTER CRASH BADRINATH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.