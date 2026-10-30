उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात हेलिकॉप्टर क्रॅश; बद्रीनाथवरुन परतताना अपघात, बचावकार्य सुरु
उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात एक हेलिकॉप्टर बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Published : October 30, 2026 at 2:45 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 4:21 PM IST
चमोली : उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात एक हेलिकॉप्टर बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आली होती. हे हेलिकॉप्टर जोशीमठ आणि बद्रीनाथ धामदरम्यान बेपत्ता झालं असल्याचं समजलं. मात्र, हे हेलिकॉप्टर क्रॅश झाल्याची अधिकृत माहिती उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी दिली. या घटनेमुळे पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनात खळबळ उडाली असून, हेलिकॉप्टरचा शोध घेण्यासाठी पथकं रवाना करण्यात आली आहेत.
चाई गांव, जोशीमठ के निकट हेलीकॉप्टर क्रैश होने की दुर्भाग्यपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वयं भी पूरे घटनाक्रम की निरंतर निगरानी कर रहा हूं। गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 30, 2026
मिळालेल्या माहितीनुसार, हेलिकॉप्टरमध्ये वैमानिकासह एकूण 6 व्यक्ती होते. दुपारी 2:15 वाजता बर्फवृष्टी सुरू असताना हे हेलिकॉप्टर बद्रीनाथ धाम येथून रवाना झाले. त्यानंतर काही वेळातच, जोशीमठजवळील 'हाथी पर्वत' परिसरात ते बेपत्ता झाले. काही काळानंतर, हेलिकॉप्टर कोसळल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला मिळाली. प्रशासनाने सांगितले की, सैन्य आणि राज्याचे बचाव पथक घटनास्थळी रवाना झाले आहे.
#WATCH | Uttarakhand: A team from the district administration is currently searching for the missing helicopter travelling from Badrinath to Dehradun. Smoke was seen rising near Chaien village in Joshimath, following the disappearance of the helicopter. There are six people on board the helicopter, including five passengers and one pilot: Chamoli district administration— ANI (@ANI) October 30, 2026
हेलिकॉप्टरमध्ये होते सहा प्रवासी - मिळालेल्या माहितीनुसार, चमोलीच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (DM) सर्वप्रथम भारतीय सैन्याने कळवले होते की, हत्ती पर्वताजवळ एक हेलिकॉप्टर कोसळले आहे. त्यानंतर, घटनास्थळी एक बचाव पथक पाठवण्यात आले.
"श्री बद्रीनाथ धामहून डेहराडूनला परतणारे ट्रान्स भारत एव्हिएशनचे हेलिकॉप्टर, ज्यामध्ये एक पायलट आणि पाच प्रवासी होते, ते जोशीमठ परिसरातील मारवाडी पुलावरील जेपी पॉवर हाऊसजवळ एका टेकडीवर कोसळल्याचे वृत्त आहे. हेलिकॉप्टर अपघाताची बातमी मिळताच, बचावकार्य सुरू करण्यात आले असून, पोलीस, एसडीआरएफ, सैन्य आणि आयटीबीपीचे जवान घटनास्थळी रवाना झाले आहेत." - प्रतीक जैन, सीईओ, यूसीएडीए
Trans Bharat Aviation Pvt. Ltd.'s helicopter bearing call sign VT-HCX, operating from Badrinath to Sahastradhara, Dehradun, which took off at approximately 13:14 hours, has been reportedly missing. The helicopter lost communication when it was flying over Joshimath valley. At the same time, the tracking system could no longer track the helicopter, and its current location has not been ascertained yet. Immediately upon receiving information about the incident, teams from the Indian Army, District Administration, Chamoli, and the State Disaster Response Force (SDRF) have been mobilised and dispatched to initiate search and rescue operations: Uttarakhand Civil Aviation Development Authority As a precautionary measure, the entire fleet of M/s Trans Bharat Aviation Pvt. Ltd. has been grounded. Details of persons on board (Pilot + 5) Pilot: 1. Capt. Himanshu Passengers: 1. Prathapa (Male) 2. Arun (Male) 3. Shankar Gowda (Male) 4. Sudheer K (Male) 5. H.S. Natraja (Male)— ANI (@ANI) October 30, 2026
मुख्यमंत्र्यांनी दिली अधिकृत माहिती - उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी एक्स पोस्ट केले, "जोशीमठजवळील चाईन गावाजवळ हेलिकॉप्टर कोसळल्याची दुर्दैवी बातमी मिळाली आहे. जिल्हा प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि एसडीआरएफ (SDRF) द्वारे संयुक्त बचाव कार्य राबवले जात आहे. मी या संपूर्ण घटनेवर सतत लक्ष ठेवून आहे. गंभीर जखमींना उत्तम उपचारांसाठी तातडीने हेलिकॉप्टरद्वारे रुग्णालयांमध्ये हलवण्याचे निर्देश दिले आहेत," अशी माहिती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी दिली.
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