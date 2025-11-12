ETV Bharat / bharat

'घृणास्पद दहशतवादी घटना': दिल्ली लाल किल्ला स्फोट दहशतवादी हल्लाच, केंद्रीय कॅबिनेटची स्पष्टोक्ती

निष्पापांचा बळी घेतलेल्या भ्याड कृत्याचा मंत्रिमंडळानं स्पष्टपणे निषेध केला आहे. स्फोटातून देशविरोधी शक्तींनी घडवून आणलेल्या भयानक दहशतवादी घटनेचा देशाने अनुभव घेतला असं ठरावात म्हटलय.

कॅबिनेट बैठक
कॅबिनेट बैठकीत मोदी आणि इतर मंत्री (IANS)
Published : November 12, 2025 at 9:51 PM IST

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी १० नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार स्फोटात झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त करण्यात आलं. या स्फोटात अनेक जणांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जण जखमी झाले. केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, मंत्रिमंडळ सदस्यांनी या "घृणास्पद कृत्या"तील बळींना आदरांजली वाहण्यासाठी दोन मिनिटे मौन पाळलं.

त्यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने हल्ल्याला प्रतिसाद म्हणून पुढील ठरावही जारी केला. "या भ्याड कृत्याचा मंत्रिमंडळ स्पष्टपणे निषेध करते, ज्यामुळे निष्पाप लोकांचे जीव गेले आहेत," असे ते म्हणाले. "१० नोव्हेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार स्फोटातून देशविरोधी शक्तींनी घडवून आणलेल्या एका भयानक दहशतवादी घटनेचा देशाने अनुभव घेतला आहे. या स्फोटात अनेक जण मृत्युमुखी पडले आणि अनेक जण जखमी झाले," असं मंत्रिमंडळाच्या ठरावाचा हवाला देत मंत्री म्हणाले.

या हिंसाचारातील बळींना मंत्रिमंडळ श्रद्धांजली अर्पण करते आणि शोकग्रस्त कुटुंबांना मनापासून संवेदना व्यक्त करते तसंच "सर्व जखमींच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करते. तसंच पीडितांची काळजी घेऊन आधार देणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचारी आणि आपत्कालीन प्रतिसादकर्त्यांच्या त्वरित प्रयत्नांचे कौतुक करते." असं कॅबिनेट बैठकीनंतरच्या निवेदनात म्हटलं आहे. "निरपराध जीवांचा बळी घेणाऱ्या या भ्याड कृत्याचा मंत्रिमंडळ स्पष्टपणे निषेध करते. दहशतवादाच्या सर्व स्वरुपांच्या आणि कृत्यांविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स' धोरणाबद्दल भारताच्या अटल वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करतो." असंही त्यामध्ये पुढे म्हटलं आहे.

या निवेदनानुसार, मंत्रिमंडळ असेही निर्देश देते की या घटनेची चौकशी "अत्यंत तत्परतेने आणि व्यावसायिकतेने" करावी जेणेकरून गुन्हेगार, त्यांचे सहयोगी आणि त्यांचे प्रायोजक कोण ते समजेल आणि पीडितांना विलंब न करता न्याय मिळवून दिला जाईल."

वैष्णव शेवटी म्हणाले की, सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवरील यंत्रणा परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. "राष्ट्रीय सुरक्षा आणि प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षिततेसाठीच्या त्यांच्या कायमस्वरूपी वचनबद्धतेनुसार, सर्व भारतीयांचे जीवन आणि कल्याण सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारच्या दृढ संकल्पाची मंत्रिमंडळ पुष्टी करते."

