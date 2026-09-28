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नेपाळमधील मुसळधार पावसामुळं बिहारमध्ये पुन्हा पूरस्थिती!

पश्चिम चंपारण जिल्ह्यातील बगाहा उपविभागातील जमिनीचा मोठा भाग गंडक नदीच्या पाण्याखाली गेला आहे. वाल्मिकीनगर आणि बगाहा यांच्यातील रस्ते संपर्क तुटला आहे.

Heavy Rainfall In Nepal Leads To Fresh Floods In Bihar
नेपाळमधील मुसळधार पावसामुळं बिहारमध्ये पुन्हा पूरस्थिती! (ETV Bharat)
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By Dev Raj

Published : September 28, 2026 at 1:39 PM IST

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पाटणा : मागील काही दिवसांपूर्वी आलेल्या विनाशकारी पुरामुळं नेपाळमधील परिस्थिती आधीच गंभीर बनली आहे. अशातच नेपाळमध्ये चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं आणि भूस्खलनामुळं जवळपास 21 जणांचा मृत्यू झाला असून पाच जण बेपत्ता आहेत, तर पाच जण जखमी झाले आहेत. दरम्यान, नेपाळमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळं निर्माण झालेल्या पुराचा सामना बिहारला करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, ज्या कमी दाबाच्या तीव्र पट्ट्यामुळं या पूर्वेकडील राज्यात सुरुवातीला जोरदार पाऊस झाला होता, त्याची तीव्रता आता ओसरू लागली आहे.

बिहारमध्ये पुन्हा पूरस्थिती : नेपाळमधून येणारा पाण्याचा प्रचंड प्रवाह गंडक, कोसी आणि बागमती नद्यांद्वारे बिहारमध्ये प्रवेश करत आहे. पश्चिम चंपारण जिल्ह्यातील बगाहा उपविभागातील जमिनीचा मोठा भाग गंडक नदीच्या पाण्याखाली गेला आहे. वाल्मिकीनगर आणि बगाहा यांच्यातील रस्ते संपर्क तुटला आहे. पुराच्या या ताज्या लाटेमुळं सुपौल जिल्ह्यातीलही मोठ्या भागात पाणी साचलं आहे. भारत-नेपाळ सीमेवर पश्चिम चंपारण जिल्ह्यात गंडक नदीवरील वाल्मिकीनगर बॅरेजमधून सोमवारी सकाळी 5.44 लाख क्युसेक इतका पाण्याचा विसर्ग झाला, जो या वर्षातील सर्वाधिक विसर्ग ठरला. 2425 फूट लांबीच्या वाल्मिकीनगर बॅरेजमधून होणारा पाण्याचा विसर्ग रविवार दुपारपासून वेगानं वाढत होता आणि सोमवारी तो सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला.

"सोमवारी पहाटे 4 वाजता वाल्मिकीनगर बॅरेजवर सुमारे 5.44 लाख क्युसेक विसर्ग नोंदवला गेला. नेपाळमधील देवघाट येथून आलेल्या पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळं ही स्थिती निर्माण झाली होती. या वर्षातील ही सर्वाधिक पातळी आहे. सध्या हा विसर्ग जवळपास 4.71 लाख क्युसेक इतका आहे. जरी यात घट झाली असली, तरी हे प्रमाण कमी म्हणता येणार नाही; मात्र विसर्गात घट होण्याचा कल दिसून येत आहे," अशी माहिती राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता (गंडक बॅरेज सर्कल, वाल्मिकीनगर) मोहम्मद जिलानी यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली.

बॅरेजचे सर्व 36 दरवाजे उघडण्यात आले : येणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह पुढं सुरळीतपणे चालू ठेवण्यासाठी बॅरेजचे सर्व 36 दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. या घडामोडींनंतर जलसंपदा विभागाचे अभियंते आणि कर्मचारी रात्रभर काम करत होते. "मी रात्रभर बगाहा येथील नदीच्या बांधावर होतो. बगाहामधील सखल भागांत पुराचं पाणी शिरलं आहे. वाल्मिकीनगर-बगाहा रस्त्यावरून सुमारे चार ते पाच फूट पाणी वाहत आहे. बगाहामधील परिस्थिती संवेदनशील असल्यामुळं आम्ही परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहोत," असं मोहम्मद जिलानी यांनी यांनी सांगितलं.

11 ब्लॉकमधील सुमारे 82,000 लोकांना पुराचा फटका : आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या मते, गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून नेपाळमध्ये आणि त्याच्या सीमेला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळं काही जिल्ह्यांच्या सखल भागात पाणी शिरलं आहे. "पश्चिम चंपारण आणि सुपौल जिल्ह्यांतील 11 ब्लॉकमधील सुमारे 82,000 लोकांना पुराचा फटका बसला आहे. परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आम्ही एनडीआरएफच्या 10 आणि एसडीआरएफच्या 27 टीम तैनात केल्या आहेत," असं आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं म्हटलं आहे. दरम्यान, पूरग्रस्तांना पॉलिथिन शीट्स आणि कोरड्या रेशन पॅकेटचे वाटप केलं जात आहे, तर सुरक्षित ठिकाणी स्थापन करण्यात आलेली सामुदायिक स्वयंपाकघरे देखील जेवण पुरवण्यासाठी कार्यरत आहेत.

अधिकाऱ्यांना चोवीस तास सतर्क राहण्याच्या सूचना : नेपाळमधून राज्यात वाहणाऱ्या प्रमुख नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी झाल्यामुळं ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचं राज्याचे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी सांगितलं. "सर्व अभियंते आणि प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना चोवीस तास सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी अतिरिक्त अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे," असे विजय कुमार चौधरी यांनी सांगितलं. याचबरोबर, राज्यातील विविध ठिकाणी गंगा नदी धोक्याच्या पातळीच्या खाली वाहत असणं ही पूरस्थितीच्या दृष्टीनं एक चांगली बाब आहे. यामुळं गंडक आणि कोसी यांसारख्या उपनद्यांमधून येणारं अतिरिक्त पाणी गंगा नदी सहजपणे वाहून नेऊ शकेल, असं जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अभियंत्यांनी सांगितलं.

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BIHAR WEATHER UPDATE
FLOOD SITUATION
बिहारमध्ये पुन्हा पूरस्थिती
नेपाळमध्ये मुसळधार पाऊस
BIHAR FLOODS

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