अरुणाचल प्रदेशात मुसळधार पावसामुळं पूर आणि भूस्खलन, 3 जण बेपत्ता
गेल्या काही दिवसांपासून अरुणाचल प्रदेशात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं आसाम-अरुणाचल प्रदेश सीमेजवळील राष्ट्रीय महामार्ग 315 वर अनेक ठिकाणी भूस्खलन झालं आहे.
Published : June 24, 2026 at 3:57 PM IST
इटानगर : अरुणाचल प्रदेशातील केयी पान्योर जिल्ह्यात बुधवारी सकाळी मुसळधार पावसामुळं अचानक पूर आला. सखल भाग पाण्याखाली गेला असून जवळपास 18 घरांचे नुकसान झालं आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या भूस्खलनामुळं वाहतूक विस्कळीत झाली आणि अनेक लोक अडकून पडले.
तीन जण बेपत्ता : राज्य आपत्ती व्यवस्थापन सचिव डानी सुलू यांनी सांगितलं की, "याजाली सर्कल अंतर्गत पुसाजवळील नीपको प्रोजेक्ट कॉलनीमध्ये आलेल्या अचानक आलेल्या पुरामुळं तीन जण बेपत्ता झालं आहेत. तसंच मुसळधार पावसामुळं बांधकाम सुरू असलेली संरक्षक भिंत कोसळली, ज्यामुळं कॉलनी आणि आजूबाजूच्या सखल निवासी भागांमध्ये पाणी शिरले."
STORY | Heavy rain triggers landslides, flash floods; 3 missing in Arunachal— Press Trust of India (@PTI_News) June 24, 2026
Incessant rain triggered flash floods in Keyi Panyor district of Arunachal Pradesh on Wednesday morning, inundating low-lying areas and damaging 18 residential units, while landslides on a national… pic.twitter.com/BLWItBfP3w
राष्ट्रीय महामार्गावर अनेक ठिकाणी भूस्खलन : गेल्या काही दिवसांपासून अरुणाचल प्रदेशात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं आसाम-अरुणाचल प्रदेश सीमेजवळील राष्ट्रीय महामार्ग 315 वर अनेक ठिकाणी भूस्खलन झालं आहे. तर बुधवारी आसामच्या दिब्रुगड जिल्ह्यातील जयपूरजवळच्या राष्ट्रीय महामार्गाचा एक भाग आणि अरुणाचल प्रदेशातील तिरप येथील एनएच 315(ए) चा देउमाली-कुन्सा कनेक्टिंग पॉइन्ट भूस्खलनानं प्रभावित झाला.
महामार्गावरील वाहतूक 'या' वेळेत बंद : दिब्रुगड जिल्ह्यातील दिहिंग पटकाई अभयारण्यातून जाणाऱ्या महामार्गाचं गेल्या वर्षी रुंदीकरण करण्यात आलं होतं. जॉयपूरमधील महामार्गावर तीन ठिकाणी भूस्खलन झाल्याचं वृत्त आहे. मंगळवारपासून सायंकाळी 6 ते सकाळी 6 या वेळेत महामार्गावरील वाहतूक प्रतिबंधित करून पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. दरम्यान, अरुणाचल प्रदेशातील तिरप जिल्ह्यातील खुन्सा, देउमाली, सोहा आणि नामसांग येथील रहिवासी आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी याच महामार्गावरून दिब्रुगड आणि आसाममधील नाहरकटिया येथे ये-जा करतात. परिसरातील रहिवाशांनी सांगितलं, "मोठा अपघात टाळण्यासाठी आम्ही महामार्ग प्रशासनाला महामार्गाची तत्काळ दुरुस्ती करण्याचं आवाहन केलं आहे."
आसाम सरकार हाय अलर्टवर : अरुणाचल प्रदेशातील सुबनसिरी जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं आणि अचानक आलेल्या पुरामुळं निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर आसाम सरकार बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. याचा परिणाम आसाममधील अनेक जिल्ह्यांवर होण्याची शक्यता आहे. गुवाहाटी येथील प्रादेशिक हवामान केंद्र (RMC) आणि इटानगर हवामान केंद्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लोअर सुबनसिरी जिल्ह्यातील याजाली स्टेशनवर गेल्या 24 तासांत अंदाजे 72.8 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.
लखीमपुर, असम: अरुणाचल की पहाड़ियों में भारी बारिश से जियाधल और कुमुतिया नदियां उफान पर हैं, जिससे लखीमपुर ज़िले के चंपारा में स्टेट हाईवे 22 पर पानी भर गया है। घोगामुख-ढाकुआखाना लिंक पूरी तरह से कट गया है। सड़क अभी भी कुछ समय के लिए बंद है। कई परिवार बेघर हो गए हैं और प्रशासन को… pic.twitter.com/SQgJ3XK5hZ— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 23, 2026
पाणलोट क्षेत्रात अचानक पूर : सॅटेलाइट आणि रडारच्या फोटोवरून असं दिसून येतं की, सर्वात जास्त पाऊस सकाळी 6:00 ते 7:30 च्या दरम्यान झाला. यामुळं वरच्या पाणलोट क्षेत्रात अचानक पूर आला आणि नदीच्या प्रवाहात लक्षणीय वाढ झाली आहे. दरम्यान, पान्युर लोअर जलविद्युत प्रकल्पात (पूर्वीचा रंगनाडी जलविद्युत प्रकल्प) अचानक पूर आल्याचं वृत्त आहे. पाण्याच्या प्रवाहात अचानक वाढ झाल्यामुळं कार्यवाहीचे उपाय आखण्यात आले असून अतिरिक्त पाणी सोडण्यासाठी एक स्पिलवे गेट उघडण्यात आला आहे.
सतर्क राहण्याचे निर्देश : याजाली येथून आलेल्या वृत्तानुसार, चिखलाच्या प्रवाहाबरोबर आलेल्या अचानक आलेल्या पुरामुळं बाधित भागांतील घरे आणि पायाभूत सुविधांचं नुकसान झालं आहे. वरच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं आणि नदीच्या वाढत्या प्रवाहामुळं, आसामच्या खालच्या भागातील ब्रह्मपुत्रा आणि तिच्या उपनद्यांची पाण्याची पातळी आणि प्रवाहाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. पुराच्या लाटेचा पहिला फटका धेमाजी, लखीमपूर, विश्वनाथ आणि सोनितपूर यांसारख्या जिल्ह्यांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर हे इतर जिल्ह्यांमधून पुढं सरकत पुढील एक-दोन दिवसांत धुबरीला पोहोचेल. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या निर्देशानुसार, आसामच्या मुख्य सचिवांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला असून, त्यांना सतर्क राहण्याचे आणि सर्व आवश्यक पूर्वतयारीच्या उपाययोजनांची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
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