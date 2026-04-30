बंगळुरुत तुफान पावसाची हजेरी : रुग्णालयाची संरक्षक भिंत कोसळून 7 जणांचा मृत्यू
रुग्णालयाची संरक्षक भिंत कोसळून 7 जणांचा मृत्यू झाल्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. जोरदार पाऊस येत असल्यानं या नागरिकांनी जुन्या भिंतीचा आधार घेतला होता.
Published : April 30, 2026 at 1:54 AM IST
बंगळुरू : बंगळुरुमध्ये आज सायंकाळी तुफान पावसानं हजेरी लावली. वारा आणि जोरदार पावसानं हजेरी लावल्यानं शिवाजीनगर येथील 'बोरिंग आणि लेडी कर्झन रुग्णालया'ची संरक्षक भिंत कोसळली आहे. यामध्ये सहा वर्षांच्या एका मुलीसह सात जणांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. तर सात जण जखमी झाले आहेत. मुसळधार पाऊस आणि जुन्याभींतीवर बांधकामाचा अतिरिक्त भार पडल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचं मानलं जात आहे.
जोरदार पावसामुळे कोसळली भींत : जोरदार पाऊस आणि वाऱ्यामुळे ही भिंत कोसळली आहे. ही भिंत 12 फूट उंच आणि एक फूट जाड होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे 12 फूट उंच आणि एक फूट जाड असलेली भिंत सायंकाळी 5.45 च्या सुमारास कोसळली. त्यामुळे 10 ते 12 अधिक लोक अडकून पडले. त्यापैकी काही जण पदपथावर आपली दुकानं मांडणारे विक्रेते होते, तर काही खरेदीदार किंवा पावसापासून आश्रय घेतलेले वाटसरू होते. बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच, स्थानिक रहिवाशांनी पीडितांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
आश्रयाला भिंतीच्या बाजुला गेले अन् झाला घात : प्राथमिक अहवालांनुसार, पीडितांपैकी काही जण रुग्णालयाजवळील पदपथावर हातगाड्या लावून व्यवसाय करणारे होते. भिंत कोसळली तेव्हा ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांमध्ये तिथून जाणाऱ्या-येणाऱ्या वाटसरूंचाही समावेश असावा, असा अंदाज आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाऊस जोर धरू लागल्यानं पादचाऱ्यांनी एका जुन्या भिंतीच्या आडोशाला आश्रय घेतला. पावसापासून बचावासाठी त्यांनी एका मोठ्या ताडपत्रीचा वापर केला. "पाऊस आणि वाऱ्याचा वेग अचानक वाढल्यानं लोक त्या ताडपत्रीखाली जमा झाले. काही क्षणातच ती भिंत कोसळली," असं एका प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितले. घटनेनंतर स्थानिक रहिवासी आणि तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि बचावकार्य सुरू केलं. यात त्यांना ढिगाऱ्याखालून काही लोकांना बाहेर काढण्यात यश आलं. त्यानंतर आपत्कालीन पथकांना पाचारण करण्यात आलं. मृतांचा नेमका आकडा अद्याप अधिकृतपणे निश्चित झालेला नाही, मात्र भिंत कोसळली तेव्हा घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांची संख्या पाहता, मृतांचा आकडा मोठा असण्याची भीती प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे.
वरिष्ठ अधिकारी धावले घटनास्थळी : शहराचे पोलीस आयुक्त यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. बचावकार्य आणि पडताळणीचे काम सुरू असल्यानं, या घटनेबाबतच्या अधिक माहिती मिळू शकलली नाही. भारतीय हवामान विभागानं (IMD) यापूर्वीच २९ आणि ३० एप्रिल रोजी पावसाचा अंदाज वर्तवला होता. तसेच कर्नाटकाच्या काही भागांत वादळी वाऱ्यासह मेघगर्जनेची शक्यता लक्षात घेऊन 'यलो अलर्ट' जारी केला होता. हा अंदाज खरा ठरला आणि अनेक भागांत मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट होऊन जोरदार पाऊस झाला. शांतीनगर, लालबाग, विल्सन गार्डन, जयनगर, एम.जी. रोड, शिवाजीनगर, मॅजेस्टिक, मल्लेश्वरम, जे.पी. नगर, बसवनगुडी आणि आसपासच्या परिसरांत पाऊस आणि गारपीट झाल्याचं वृत्त आहे. ट्रिनिटी सर्कल आणि मध्य बंगळुरूच्या काही भागांतही गारा पडल्याचे दिसून आलं. येलाहंका, विद्यारण्यपुरा आणि जळहल्ली यांसारख्या भागांत दिवसभर ढगाळ वातावरण होते आणि तिथे आणखी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
हेही वाचा :