तेलंगणामध्ये उष्माघातामुळे 51 जणांचा मृत्यू; मृतांच्या कुटुंबीयांना 4 लाख रुपयांची भरपाई
तीव्र उष्माघाताने तेलंगणामध्ये 51, तर आंध्र प्रदेशमध्ये 16 लोकांचा मृत्यू झाला.
Published : May 24, 2026 at 2:16 PM IST
हैदराबाद : तेलंगणा राज्यात उष्णतेचा प्रकोप दिवसेंदिवस वाढत असून नागरिकांचे हाल होत आहेत. शनिवारी (23 मे) राज्यातील विविध भागांमध्ये उष्माघातामुळे तब्बल 51 जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये सर्वाधिक मृत्यू वारंगळ जिल्ह्यात झाले असून तिथं 23 जणांनी जीव गमावला. करीमनगर जिल्ह्यात 11, खम्मममध्ये 7, आदिलाबादमध्ये 5 आणि नलगोंडा येथे 5 जणांचा उष्माघातामुळे मृत्यू झाला.
दरम्यान, शुक्रवारीही तीव्र उकाड्यामुळे 34 जणांचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांनी मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
मंत्र्यांनी घेतली तातडीची आढावा बैठक : तेलंगणामध्ये वाढत्या उष्णतेच्या आणि उष्णतेच्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सचिवालयात तातडीची आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी ज्या तालुक्यांमध्ये आणि गावांमध्ये सर्वाधिक तापमानाची नोंद होते, त्या भागांची ओळख पटवून नागरिकांना आधीच सतर्क करण्याच्या आणि जनजागृती करण्याच्या सूचना दिल्या.
मंत्र्यांनी बसस्थानकं, बाजारपेठा, मुख्य रस्ते, मजुरांची वर्दळ असलेले भाग तसेच नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात ये-जा असलेल्या ठिकाणी थंड पिण्याचं पाणी, ताक आणि ओआरएसची पाकिटं उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.
15 जिल्ह्यांमध्ये तापमान 45 अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक : 'नागरिकांच्या जीवांचं संरक्षण करणं ही आपली जबाबदारी आहे,' असं सांगत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः उष्णतेच्या लाटेच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवावं, तसेच गाव आणि मंडळ स्तरावरील सर्व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रात राहून काम करावं, असे निर्देश दिले.
उष्माघाताची लक्षणं दिसताच आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा तातडीने उपचारासाठी सज्ज राहाव्यात, असे निर्देशही मंत्र्यांनी दिले. नागरिकांसोबतच प्राणी आणि पक्ष्यांचं संरक्षण करणं हीदेखील आपली जबाबदारी असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. पक्षी आणि जनावरांसाठी पाण्याच्या टाक्या तसेच मातीच्या भांड्यांमध्ये पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून देण्याचे आवाहनही मंत्र्यांनी केलं.
दरम्यान, तेलंगणातील 15 जिल्ह्यांमध्ये तापमान 45 अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक नोंदवण्यात आलं. सर्वाधिक 46.3 अंश तापमान कोठागुडेम जिल्ह्यात नोंदले गेलं, तर नारायणपेट जिल्ह्यात सर्वात कमी 39.8 अंश तापमानाची नोंद झाली.
आंध्र प्रदेशात उष्माघातामुळे 16 जणांचा मृत्यू : आंध्र प्रदेशातही उष्णतेचा कहर सुरू असून, शनिवारी राज्यातील विविध भागांमध्ये उष्माघातामुळे १६ जणांचा मृत्यू झाला. यापैकी 12 मृत्यू एनटीआर, कृष्णा आणि गुंटूर जिल्ह्यांत नोंदवण्यात आले.
पलनाडू जिल्ह्यातील माचवरम मंडलातील वेमावरम गावचे जल्ला कोंडालू (54), केथनकोंडाचे पठाण नागुलमीरा (32), कोटिकलापुडी येथील मेका निर्मला (50), कांचीकाशेरला येथील मोहम्मद अबिदुन्निसा (26) तसेच गुंटूर जिल्ह्यातील मेडिकोंडुरु मंडलातील सिरिपुरम गावचे कडियाला बलैया (94) यांचा उष्माघातामुळे मृत्यू झाला.
विजयवाडा येथील पंडित नेहरू बसस्थानकात उष्माघातामुळे तीन प्रवाशांचा मृत्यू झाला. तसेच सत्यनारायणपुरम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका अज्ञात 60 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर कृष्णा जिल्ह्यातील पेनामलुरु मंडलातील चोडावरम येथे एका 45 वर्षीय भिकाऱ्याचाही उष्माघातामुळे मृत्यू झाला.
वारंगल येथील वी. नरसय्या (50) यांचा विजयवाड्यातील ओल्ड टाउन परिसरातील राजकुमारी थिएटरजवळ मृत्यू झाला. गुंटूर जिल्ह्यातील वट्टीचेरुकुरु मंडलातील मुटलुरु गावचे पदावला बसवैया (86) हे प्रचंड उकाड्यामुळे आजारी पडले आणि नंतर त्यांचा मृत्यू झाला.
याशिवाय, पलनाडू जिल्ह्यातील पिडुगुराल्ला शहरातील डोंडेती वेंकटरावम्मा (80) आणि अनकापल्ली जिल्ह्यातील रविकामथम मंडलातील केबीपी अग्रहारम येथील दिव्यांग गडिगोयिला सत्यनारायण (28) यांचाही उष्माघातामुळे मृत्यू झाला. एलुरु जिल्ह्यातील पेडावेगी मंडलातील पेडावेगी गावचे मारगानी श्रीनिवास राव (60) आणि त्याच मंडलातील कोप्पाका गावचे चल्लारी रत्नाला राव (55) यांचाही तीव्र उष्णतेमुळे मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.