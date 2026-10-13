रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार; आता रुग्णालयांना फलकावर लावावे लागणार उपचारांचे संपूर्ण दरपत्रक
रुग्णालयांनी आपल्या सेवा व सुविधांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करावेत, असं आवाहन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केलं आहे. याबाबतचा गौतम देबरॉय यांचा रिपोर्ट...
Published : October 13, 2026 at 6:34 PM IST
नवी दिल्ली : आता रुग्णालयामध्ये येणाऱ्या रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना वैद्यकीय उपचारांवरील संभाव्य खर्चाचा अंदाज घेणं लवकरच सोपं होणार आहे. सर्व रुग्णालयांनी आपल्या सेवा व सुविधांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करावेत, असं आवाहन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केलं आहे. असोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिव्हाइस इंडस्ट्रीचे (AiMeD) फोरम समन्वयक डॉ. राजीव नाथ यांनी मंगळवारी या निर्णयाचं स्वागत केलं. रुग्णालयाचे दर प्रदर्शित करण्याची आरोग्य मंत्रालयाची विनंती हे रुग्णांच्या हिताचे एक सकारात्मक पाऊल आहे, जे ग्राहकांना सक्षम करते आणि योग्य दरांना प्रोत्साहन देते, असं डॉ. राजीव नाथ यांनी म्हटलं आहे.
डॉ. राजीव नाथ यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधला. यावेळी, "रुग्णालयाचे दर पारदर्शकपणे प्रदर्शित करण्याच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रयत्नांचे AiMeD कौतुक करते. यामुळं रुग्ण सक्षम होतात आणि योग्य दरांना पाठिंबा मिळतो," असं डॉ. राजीव नाथ म्हणाले. तसंच ते पुढे म्हणाले की, या उपक्रमाचा विस्तार करून त्यात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांच्या आणि उपभोग्य वस्तूंच्या स्वतंत्र किमतींचा समावेश केला पाहिजे आणि विक्रीच्या पहिल्या टप्प्यापासूनच त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण स्पष्टपणे दिसले पाहिजे. दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव यांनी सोमवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून, रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना उपचारांच्या खर्चाविषयीची माहिती सहज उपलब्ध होईल, याची खात्री करण्यासाठी, लागू असलेल्या नियमांच्या पालनाचा आढावा घेण्यास सांगितलं आहे.
क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स (नोंदणी आणि नियमन) कायदा, 2010 आणि क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स (केंद्र सरकार) नियम, 2012 या कायद्यांनुसार, ज्या भागांमध्ये हे कायदे लागू आहेत, तेथील रुग्णालये आणि दवाखान्यांना उपलब्ध असलेल्या सर्व सेवा आणि सुविधांचे दर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, "ही माहिती स्थानिक भाषा आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये ठळकपणे प्रदर्शित केली पाहिजे." दरम्यान, ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रीय कायदा लागू होत नाही, तेथे त्यांची स्वतःची नियामक चौकट लागू असते. यापैकी अनेक राज्यांच्या नियमांमध्ये आरोग्यसेवेचे दर जाहीर करण्याची तरतूद देखील आहे. मंत्रालयाच्या या उपक्रमाचा उद्देश रुग्णांना उपचारांच्या खर्चाचा अंदाज लावण्यास, माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास आणि बिलांसंबंधीचा गोंधळ किंवा वाद टाळण्यास मदत करणे हा आहे. सरकारनं राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना, वैद्यकीय किंवा आयुष व्हिसावर भारतात प्रवास करणाऱ्या परदेशी रुग्णांसाठी, जिथं जिथं लागू असेल तिथं उपचार पॅकेजचे दर प्रदर्शित करण्यास प्रोत्साहन देण्यास सांगितलं आहे.
दरम्यान, डॉ. राजीव नाथ यांच्यासमोरील पुढील आव्हान हे सुनिश्चित करणे आहे की, रुग्णांना केवळ रुग्णालयांचे शुल्कच नाही, तर पुरवठा साखळीमध्ये वैद्यकीय उपकरणे आणि वापराच्या वस्तूंच्या (कन्झ्युमेबल्स) किमती कशा ठरवल्या जातात, हे देखील समजेल. डॉ. राजीव नाथ म्हणाले, "आम्ही एका समान राष्ट्रीय चौकटीची मागणी करतो आणि ती तयार करण्यास मदत करण्यासाठी AiMeD पूर्णपणे तयार आहे." रुग्णालयाची बिलं पारदर्शक करण्याच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्ल्याचे, तसंच कर्नाटक अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) रुग्णालयाच्या बिलांवर 'लँडिंग प्राईस' (Landing Price) आणि 'मॅक्सिमम रिटेल प्राईस' (Maximum Retail Price) या दोन्हींचा उल्लेख अनिवार्य करणाऱ्या आदेशाचे स्वागत करताना डॉ. राजीव नाथ की, या दोन्ही उपाययोजनांमुळे रुग्णांच्या हितासाठी किंमतींबाबतची पारदर्शकता वाढण्यास मदत होऊ शकते.
कर्नाटक अन्न व औषध प्रशासनानं नुकत्याच जारी केलेल्या एका परिपत्रकात, सर्व रुग्णालये, आरोग्य संस्था, वितरक, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांना रुग्णालयाच्या बिलांवर अंतिम किंमत (लँडिंग प्राईस) आणि कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) प्रदर्शित करण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान, क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट रेग्युलेशन्सची अंमलबजावणी आणि सक्ती करण्याची जबाबदारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर आहे. त्यामुळं, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं सर्व मुख्य सचिवांना या विषयावर वैयक्तिकरित्या लक्ष घालण्याचे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याचं आवाहन केलं आहे.
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