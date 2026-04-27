कोश्यारींचे पत्नीवर प्रेम! दिवंगत पत्नीच्या स्मरणार्थ बांधले मंदिर आणि वयाच्या 89 व्या वर्षीही ते दररोज करतात मूर्तीची पूजा
Published : April 27, 2026 at 4:04 PM IST
बागेश्वर : उत्तराखंडमधून एक अनोखे प्रकरण समोर आलंय. एका वृद्ध व्यक्तीने आपल्या पत्नीची आठवण जिवंत ठेवण्यासाठी घरात मंदिर बांधलंय. इतकेच नाही तर, ते दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी तिच्या मूर्तीची पूजा करतात. प्रेमाचे हे अनोखे प्रकरण उत्तराखंडच्या बागेश्वर जिल्ह्यातील आहे. कपकोट भागातील फरसाली वल्ली तिलघर गावातील 89 वर्षीय माजी सैनिक केदार सिंग कोश्यारी यांनी आपल्या दिवंगत पत्नी लक्ष्मी देवी यांच्या स्मरणार्थ घरात मंदिर बांधलंय.
सिंग यांनी अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर भारतीय सैन्यात सेवा बजावली : केदार सिंग कोश्यारी यांनी सांगितले की, ते दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी तिच्या मूर्तीसमोर आरती करतात आणि तिच्याशी बोलतातही. केदार सिंग कोश्यारी आणि लक्ष्मी देवी यांचे नाते 1962 मध्ये सुरू झाले. आयुष्यातील चढ-उतार असूनही त्यांचे नाते घट्ट राहिले. केदार सिंग यांनी अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर भारतीय सैन्यात सेवा बजावली, पण अंतरही त्यांचे नाते कमकुवत करू शकले नाही. केदार सिंग कोश्यारी यांनी सांगितले की, 7 डिसेंबर 2019 रोजी एका विवाह सोहळ्यादरम्यान लक्ष्मी देवी यांचे अचानक निधन झाले. पत्नीच्या अचानक झालेल्या निधनाने केदार सिंग पूर्णपणे खचले होते, पण त्यांनी या विरहामुळे आपले प्रेम नष्ट होऊ दिले नाही. पत्नीच्या मृत्यूनंतरही केदार सिंग कोश्यारी यांचे तिच्यावरील प्रेम किंचितही कमी झाले नाही. म्हणूनच केदार सिंग कोश्यारी यांनी घरी आपल्या पत्नीसाठी एक मंदिर बांधले, जिथे ते दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी पूजा करतात.
ते दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी आरती करतात : 2020 मध्ये केदार सिंग यांनी आपली पत्नी लक्ष्मी देवी यांचा पूर्णाकृती पुतळा तयार करून तो आपल्या घरी स्थापित केलाय. त्यांच्यासाठी हा पुतळा केवळ एक दगडी मूर्ती नसून, त्यांच्या जिवंत असण्याचे प्रतीक आहे. केदार सिंग आजही आपल्या पत्नीची त्याच भक्ती आणि प्रेमाने सेवा करतात, जणू ती जिवंतच आहे. ते दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी आरती करतात, तिच्याशी बोलतात आणि आपल्या दैनंदिन कामांबद्दल तिला सांगतात.
वृद्ध जोडप्याची ही प्रेमकथा चर्चेचा विषय : केदार सिंग यांना मुले नाहीत आणि ते आपल्या भावाच्या कुटुंबासोबत राहतात, जे त्यांची काळजी घेतात. त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा आधार म्हणजे त्यांच्या पत्नी लक्ष्मी देवी यांच्या आठवणी आहेत. या वेगवान आणि बदलत्या जगात ही कथा दाखवून देते की खरे प्रेम काळ, अंतर आणि मृत्यूच्याही पलीकडे जाते. या वृद्ध जोडप्याची ही प्रेमकथा चर्चेचा विषय बनली आहे.