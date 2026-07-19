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जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ आणि राजौरीमध्ये अचानक आलेल्या पुराचा हाहाकार; 8 जणांचा मृत्यू, 6 जण बेपत्ता

मुसळधार पावसामुळे विभागातील काही भागांत निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती पाहता दिल्लीतील नियोजित आंदोलनासाठी गेलेले मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आपला दौरा अर्धवट सोडून दुपारपर्यंत जम्मूमध्ये परतणार आहेत.

Jammu Kashmir floods
राजौरीमध्ये अचानक आलेल्या पुराचा हाहाकार (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 19, 2026 at 12:55 PM IST

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राजौरी/जम्मू: जम्मू-काश्मीरमधील पूंछ आणि राजौरी जिल्ह्यांत काल रात्री झालेल्या ढगफुटीमुळे अचानक आलेल्या पुराचा (flash floods) मोठा फटका बसला. पीर पंजाल भागातील अनेक निवासी क्षेत्रे पाण्याखाली गेली किंवा पुराच्या प्रवाहाने वाहून गेली; या दुर्घटनेत किमान आठ जणांचा मृत्यू झाला असून सहा जण बेपत्ता आहेत. बेपत्ता व्यक्तींबाबत अधिक माहिती मिळाल्यास मृतांचा आकडा वाढू शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले. गेल्या 24 तासांत पूंछमध्ये 77 मिमी, तर राजौरीमध्ये 103 मिमी पावसाची नोंद झाली. मुसळधार पावसामुळे विभागातील काही भागांत निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती पाहता दिल्लीतील नियोजित आंदोलनासाठी गेलेले मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आपला दौरा अर्धवट सोडून दुपारपर्यंत जम्मूमध्ये परतणार आहेत.

उपराज्यपालांचे तातडीने मदतकार्य करण्याचे निर्देश : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी पाऊस आणि पुराचा फटका बसलेल्या जिल्ह्यांमधील परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि बाधित कुटुंबांना तातडीने मदत आणि दिलासा देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.

अमित शाह यांची सर्वतोपरी मदतीची ग्वाही : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आणि मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्याशी मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत चर्चा केली आणि केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले.

दुर्गम गावात चार जणांचा मृत्यू : पूंछमधील सुरनकोट तहसीलच्या एका दुर्गम गावात चार जणांचा मृत्यू झाला, तर त्याच जिल्ह्यातील हवेली भागात एका व्यक्तीचा जीव गेला; तसेच राजौरी जिल्ह्यातही एका मृत्यूची नोंद झाली. मृतांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अडकलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, बाधित भागातून लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी आणि मुसळधार पावसाचा फटका बसलेल्यांना तातडीची मदत देण्यासाठी बचाव पथके तैनात करण्यात आली असून मदतकार्य तीव्र करण्यात आले आहे. राजौरी जिल्ह्यातील बेला कॉलनीमध्ये मुसळधार पावसामुळे आलेल्या पुराच्या आणि ढगफुटीच्या तडाख्यात अनेक गाड्या, मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा वाहून गेल्या.

मालमत्तेचे, घरांचे आणि शेतजमिनीचे मोठे नुकसान : राजौरी शहर आणि परिसरातील कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचे, घरांचे आणि शेतजमिनीचे मोठे नुकसान झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण परिसरात बचावकार्य सुरू केले असून पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला जात आहे. हवामान विभागाने वर्तवलेला खराब हवामानाचा अंदाज आणि अचानक येणाऱ्या पुराचा (flash floods) धोका लक्षात घेता, जम्मू-काश्मीर सरकारने 'हाय अलर्ट' जारी केला आहे. पुंछ आणि राजौरी या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये प्रशासन, पोलीस आणि बचाव पथके तैनात करण्यात आली असून तातडीने बचाव कार्य सुरू करण्यात आले आहे. नद्यांलगत आणि सखल भागात अडकलेल्या लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू आहे. नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि नद्यांच्या जवळ जाणे टाळावे, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे. पाऊस असाच सुरू राहिल्यास नुकसानीची तीव्रता वाढू शकते, असे स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे.

जम्मू-श्रीनगर महामार्गाची स्थिती : पाऊस असूनही श्रीनगर-जम्मू महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी रविवारी सकाळी 'ईटीव्ही भारत'ला (ETV Bharat) सांगितले. त्याचप्रमाणे, बांदीपोरा-गुरेज, कुपवारा-कर्नाह आणि मुघल रस्तेही खुले आहेत. मात्र, खराब हवामानामुळे प्रशासनाने सोनमर्ग-लेह रस्ता बंद केला आहे.

दिल्लीहून परतल्यावर ओमर अब्दुल्ला परिस्थितीचा आढावा घेणार : जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले की, जम्मूच्या काही भागांत, विशेषतः राजौरी शहर आणि आसपासच्या परिसरातील अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर ते बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. ओमर यांनी 'एक्स' (X) वर पोस्ट केले, "पाऊस आणि अचानक आलेल्या पुरामुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना मदत करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल."

परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ते जम्मूमध्ये परततील : सोमवारी जंतरमंतर येथे होणाऱ्या आंदोलनासाठी दिल्लीला गेलेले ओमर म्हणाले की, परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ते जम्मूमध्ये परततील. ते म्हणाले, "हवामान खात्याचा इशारा आणि जम्मू विभागातील काही भागांत निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती पाहता, मी आज दुपारी दिल्लीहून जम्मूसाठी विमानाने रवाना होईन आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेईन." त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, या परिस्थितीचा नियोजित आंदोलनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांनी पुढे सांगितले, "जेकेएनसी (JKNC) चे अध्यक्ष डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय आंदोलन नियोजित वेळापत्रकानुसारच पार पडेल."

श्रीनगरमध्ये सकाळपासून मुसळधार पाऊस : जम्मू आणि काश्मीरची उन्हाळी राजधानी असलेल्या श्रीनगरमध्ये सकाळपासून मुसळधार पाऊस झाला, तर खोऱ्यातील इतर भागांत हलक्या ते मुसळधार स्वरूपाचा पाऊस नोंदवला गेला. हवामान विभागाने 19 जुलै ते 23 जुलै या पाच दिवसांच्या कालावधीत खराब हवामानाचा अंदाज वर्तवला आहे. या हवामान स्थितीमुळे विशेषतः पीर पंजाल पर्वतरांग आणि काश्मीरमधील उंच भागांमध्ये जसे की अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, शोपियान, गुलमर्ग, सोनमर्ग-झोझिला मार्ग, बांदीपोरा-राझदान खिंड आणि कुपवारा-साधना खिंड भूस्खलन(landslides), चिखलाचे लोट (mudslides), दरडी कोसळणे आणि अचानक पूर (flash floods) येण्यासारख्या घटना घडू शकतात.

नद्या, ओढे आणि उप-खोऱ्यांमधील पाण्याची पातळी वाढण्याची शक्यता : भारतीय हवामान विभागाने (IMD) असाही इशारा दिला आहे की, या हवामान स्थितीमुळे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतुकीसह जमिनीवरील दळणवळणात व्यत्यय येऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, नद्या, ओढे आणि उप-खोऱ्यांमधील पाण्याची पातळी वाढण्याची शक्यता असून, त्यामुळे सखल भागांमध्ये पाणी साचणे आणि किरकोळ पूर येण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

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TAGGED:

JAMMU KASHMIR FLOODS
RAJOURI POONCH FLASH FLOODS
MULTIPLE CLOUDBURSTS
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मुसळधार पाऊस
JAMMU KASHMIR FLASH FLOODS

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