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'या' गावाचा अजब निर्णय, प्रेमविवाहावर घातली बंदी; सामाजिक बहिष्कारही टाकणार

हरियाणामधील हिसार जिल्ह्यातील आर्य नगर गावातील ग्रामपंचायतीनं प्रेमविवाहावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Haryana Village Bans Love Marriages, Seeks Social Boycott Of Such Couples And Their Families
प्रेमविवाहावर घातली बंदी; सामाजिक बहिष्कारही टाकणार (File Photo - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 1:38 PM IST

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हिसार : कायद्यानं प्रौढांना त्यांच्या पसंतीनुसार लग्न करण्याचा अधिकार दिला आहे, परंतु देशाच्या अनेक भागांमध्ये, प्रेमविवाह करणाऱ्या तरुणांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना अजूनही सामाजिक बहिष्कार सहन करावा लागतो. हरियाणामधील एका गावात असाच एक प्रकार समोर आला आहे. या गावात प्रेमविवाहावर बंदी घालण्यात आली असून गावातील कोणताही तरुण-तरुणीनं प्रेमविवाह केल्यास, त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आर्य नगर गावात प्रेमविवाहावर बंदी : हरियाणामधील हिसार जिल्ह्यातील आर्य नगर गावातील ग्रामपंचायतीनं प्रेमविवाहावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावातील कोणत्याही तरुण किंवा तरुणीनं प्रेमविवाह केल्यास, त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल. अशा जोडप्यांना गावात राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. तसंच जो कोणी त्यांना पाठिंबा देईल, त्याच्यावरही सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल, असा निर्णय पंचायतीनं घेतला आहे. दरम्यान, गावात अशा तीन घटना समोर आल्यानंतर पंचायतीनं हा निर्णय घेतला. या पंचायतीची बैठक रविवारी झाली. यानंतर या निर्णयाची माहिती सोमवारी समोर आली.

जनजागृती मोहीम सुरू केली जाणार : गावातील कोणत्याही मुलाला गावातच लग्न करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. कारण यामुळं सामाजिक सलोख्याला हानी पोहोचेल. गावात तरुण आणि तरुणी यांच्यातील नातं भाऊ-बहिणीचं मानलं जातं. त्यामुळं, गावांतर्गत कोणताही विवाह स्वीकारला जाणार नाही. यावर उपाययोजना करण्यासाठी, गावपातळीवर एक समिती स्थापन केली जाईल आणि जनजागृती मोहीम सुरू केली जाईल, असा निर्णय आर्य नगर गावातील एका ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत घेण्यात आला. विशेष म्हणजे कॅबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा यांचे आर्य नगर गाव हे सासरचे गाव देखील आहे.

प्रेमविवाहावर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय : भाजपा नेते हनुमान वर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, "गावातील एका तरुणानं त्याच गावातील एका मुलीशी गावाबाहेर लग्न केलं होतं. मुलीच्या कुटुंबीयांनी या लग्नाला विरोध केला होता. मुलीचे कुटुंबीय मुलाच्या घरी गेले आणि त्यांनी आपला आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर गावात पंचायत भरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरपंच कुलवंत सोखला यांच्या अध्यक्षतेखाली ही पंचायत आयोजित करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर, पंचायतीनं प्रेमविवाहावर बंदी घालण्याचा हा निर्णय घेतला आहे."

"हा निर्णय भावी पिढ्या लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे, जेणेकरून तरुण मुलं आणि मुली भविष्यात अशी पाऊलं उचलणार नाहीत. या निर्णयावर पुढील काम केलं जाईल. गावातील सामाजिक सलोखा बिघडणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. गावकरी या निर्णयाशी सहमत आहेत की नाही, हे ठरवण्यासाठी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केलं जाईल. भावी पिढ्यांचं संरक्षण करणं हा याचा उद्देश आहे." - भाजपा नेते हनुमान वर्मा

लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाणार : भाजपा नेते हनुमान वर्मा यांनी सांगितलं की, "पंचायतीच्या बैठकीत गावातील सर्व लोक उपस्थित होते. एकाच गावातील मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील नातं भाऊ-बहिणीचं मानलं जाते. जर गावातील तरुण आणि तरुणीनं लग्न केलं, तर सामाजिक संबंध आणि परस्पर बंधुत्वात दुरावा निर्माण होतो, असं पंचायतीच्या बैठकीत सांगण्यात आलं. यामुळं गावातील मुलं आणि मुली गावात लग्न करणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला. जर कोणी असं केलं, तर त्यांच्या कुटुंबीयांचं समुपदेशन केलं जाईल. तसंच गावात एक समिती स्थापन केली जाईल, ज्याद्वारे गावपातळीवर नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाणार आहे."

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TAGGED:

HARYANA
ARYANAGAR VILLAGE IN HISAR
COUPLES WILL NOT BE ALLOWED
HARYANA VILLAGE BANS LOVE MARRIAGES

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