बँकेच्या नफ्यापेक्षा घोटाळ्याची रक्कम जास्त ; 590 कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन
आयडीएफसी फर्स्ट बँकेतील हरियाणा सरकारच्या खात्यांमध्ये बँक कर्मचाऱ्यांनी 590 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे.
Published : February 22, 2026 at 7:42 PM IST
मुंबई/चंदीगड- आयडीएफसी फर्स्ट बँकेतील घोटाळा समोर आला. बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी आणि हरियाणा सरकारच्या खात्यांमध्ये 590 कोटींची फसवणूक केल्याची बँकेनं पोलिसात तक्रार दाखल केली. घोटाळा समोर येताच हरियाणा सरकारनं बँकेत होणारे सरकारी व्यवहार थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आयडीएफसी फर्स्ट बँकेनं आरबीआयला बँकेतील फसवणुकीची माहिती दिली. तसेच बँकेनं पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे की, चंदीगडमधील एका शाखेतील काही कर्मचाऱ्यांनी हरियाणा राज्य सरकारच्या काही खात्यांमध्ये अनधिकृत आणि फसव्या गोष्टी केल्या आहेत. यामध्ये इतर व्यक्ती, संस्था यांचा सहभागी असू शकतो. एकूण 590 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा अंदाज आहे. बँकेच्या तक्रारीनुसार हरियाणा सरकारचा एक विभाग आयडीएफसी फर्स्ट बँकेसोबत बँकिंग करत होता. कर्जदात्याला दुसऱ्या बँकेत खाते बंद करण्याची आणि शिल्लक हस्तांतरणाची विनंती मिळाली होती. या प्रक्रियेदरम्यान, खात्यातील शिल्लक आणि नमूद केलेल्या शिल्लकींमध्ये काही तफावत आढळून आली. 18 फेब्रुवारीपासून बँकेशी जोडलेल्या इतर हरियाणा सरकारी संस्थांच्या खात्यांमध्येही अशाच गोष्टी आढळून आल्या आहेत.
बँकेच्या चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन- आयडीएफसी फर्स्ट बँकेनं म्हटलं आहे की, प्रारंभिक अंतर्गत पुनरावलोकन करण्यात आलं आहे. ही समस्या चंदीगडमधील त्या शाखेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या हरियाणा सरकारमधील सरकारशी जोडलेल्या खात्यांच्या विशिष्ट गटापुरती मर्यादित होती. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेसाठी काम करणाऱ्या चार अधिकाऱ्यांना चौकशी होईपर्यंत निलंबित करण्यात आलं आहे. बँकेनं कर्मचाऱ्यांवर आणि इतर बाहेरील लोकांवर कठोर शिस्तभंगाची, दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेअर बाजाराच्या एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटलं आहे की, वैधानिक लेखापरीक्षकांना माहिती देण्यात आली आहे. बँकेकडून स्वतंत्र बाह्य एजन्सीची नियुक्ती करून स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिटदेखील करण्यात येणार आहे.
ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये बँकेला 503 कोटींचा नफा- शुक्रवारी बीएसईवर आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचे शेअर्स 0.72 टक्क्यांनी वाढून 83.56 रुपयांवर बंद झाले. तर बेंचमार्क 0.38 टक्के वाढला. 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपलेल्या तीन महिन्यांत बँकेच्या ठेवींमध्ये 24 टक्के वाढ झाली. यामध्ये चालू आणि बचत खात्यातील ठेवींच्या वाट्यामध्ये 33 टक्के वाढ समाविष्ट आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर या कालावधीत निव्वळ नफा 48 टक्क्यांनी वाढून 503 कोटी रुपये झाला आहे. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेतील सुमारे 590 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर हरियाणा सरकारनं रविवारी आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि एयू स्मॉल फायनान्स बँकांना हरियाणामध्ये कोणत्याही सरकारी व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
