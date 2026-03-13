ETV Bharat / bharat

हरीश राणा यांना अशा प्रकारे दिलं जाईल इच्छामरण; एम्समधील डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली लाईफ सपोर्ट हटवला जाणार!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर, हरीश राणा यांना दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात येईल.

harish rana passive euthanasia case supreme court permission aiims process ghaziabad
हरीश राणा यांना अशा प्रकारे दिलं जाईल इच्छामरण; एम्समधील डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली लाईफ सपोर्ट हटवला जाणार! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 13, 2026 at 2:18 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली : गेल्या 13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या गाझियाबादचे रहिवासी हरीश राणा यांना इच्छामृत्यू (पॅसिव्ह यूथेनेशिया) देण्याची प्रक्रिया आता सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर, हरीश राणा यांना दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात येईल. एम्स रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्या शरीरातून सर्व लाईफ सपोर्ट सिस्टम हळूहळू काढून टाकल्या जातील.

डॉक्टरांची एक तज्ज्ञ टीम प्रकृतीची तपासणी करेल : या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात हरीश राणा यांच्या कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील मनीष जैन यांनी "ईटीव्ही भारत"ला सांगितलं की, "न्यायालयाच्या आदेशानुसार, हरीश राणा यांना त्यांच्या घरातून एम्समध्ये नेलं जाईल. रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर, डॉक्टरांची एक तज्ज्ञ टीम त्यांच्या प्रकृतीची तपासणी करेल. यानंतर, विहित प्रक्रियेनुसार इच्छामरणाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल." सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, हरीश राणा यांच्या शरीरात बसवलेल्या सर्व बाह्य लाईफ सपोर्ट सिस्टम हळूहळू काढून टाकण्यात येईल. यामध्ये घशातील नळी, पोटातील आहार नळी आणि युरिन कॅथेटर सारख्या सर्व लाईफ सपोर्ट सिस्टमचा समावेश आहे. ही लाईफ सपोर्ट सिस्टम सध्या हरीश राणा यांना कृत्रिमरित्या जिवंत ठेवण्यास मदत करत आहेत.

न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केलं जाईल : "जेव्हा ही लाईफ सपोर्ट सिस्टम काढून टाकली जाईल, तेव्हा हरीश राणा यांना नैसर्गिक स्थितीत ठेवण्यात येईल. याचा अर्थ असा की त्यांचे शरीर कोणत्याही कृत्रिम वैद्यकीय मदतीशिवाय सामान्यपणे कार्य करू दिले जाईल. यानंतर, त्यांची स्थिती शरीराच्या नैसर्गिक प्रक्रियेनुसार प्रगती करेल," असं वकील मनीष जैन यांनी सांगितलं. दरम्यान, वकील मनीष जैन यांच्या मते, ही प्रक्रिया पूर्णपणे एम्स डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली असेल. एम्सच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची एक टीम सर्व वैद्यकीय प्रोटोकॉल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केलं जाईल, याची खात्री करेल. तसंच या काळात रुग्णाला संपूर्ण वैद्यकीय सेवा मिळेल. या प्रक्रियेचा कालावधी अनिश्चित आहे. लाईफ सपोर्ट काढून टाकल्यानंतर, रुग्णाचा मृत्यू लगेच होऊ शकतो किंवा काही दिवस लागू शकतात. हे पूर्णपणे शरीराच्या स्थितीवर आणि नैसर्गिक प्रक्रियांवर अवलंबून असते.

...म्हणून न्यायालयात दाखल केली होती याचिका : मनीष जैन यांनी सांगितलं की, "हरीश राणा गेल्या 13 वर्षांपासून पूर्णपणे सुप्तावस्थेत आहेत आणि ते स्वतःच्या शरीराच्या कोणत्याही भागावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. ते त्यांच्या इच्छा व्यक्त करू शकत नाही किंवा कोणत्याही प्रकारे प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही. त्यामुळं त्यांच्या पालकांनी त्यांच्या दुःखातून मुक्तता मिळावी म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल केली होती." संपूर्ण प्रकरण ऐकल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयानं संवेदनशीलतेनं आपला निर्णय दिला आणि दीर्घकालीन सुप्तावस्थामध्ये असलेल्या हरीश राणा यांना इच्छामरणाला परवानगी दिली. दरम्यान, ही तरतूद तेव्हा लागू होते, जेव्हा एखाद्या रुग्णाला कृत्रिम वैद्यकीय उपकरणांच्या मदतीनं बराच काळ जिवंत ठेवलं जातं आणि तो बरा होण्याची आशा नसते.

इच्छामरणाच्या प्रकरणांपैकी एक : हरीश राणा यांच्या कुटुंबानं त्यांच्या मृत्यूनंतर उपयोगी पडू शकणारे कोणतेही अवयव दान करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र, त्यांचे कोणते अवयव प्रत्यारोपणासाठी योग्य आहेत, हे डॉक्टरांच्या तपासणीवर पूर्णपणे अवलंबून असणार आहे. दरम्यान, हे प्रकरण देशातील सर्वात महत्त्वाच्या इच्छामरणाच्या प्रकरणांपैकी एक मानलं जात आहे. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीमुळं, एम्समधील प्रक्रिया संपूर्ण कायदेशीर आणि वैद्यकीय देखरेखीखाली केली जाईल, ज्यामुळं रुग्णाला सन्माननीय पद्धतीनं अंतिम मोक्ष मिळू शकतो.

...तेव्हापासून तो पूर्णपणे अंथरुणाला खिळून : गाझियाबाद येथील 32 वर्षीय हरीश राणा गेल्या 13 वर्षांपासून सतत आजारी आहे. 2013 मध्ये पंजाब विद्यापीठातील विद्यार्थी हरीश राणा हे त्यांच्या पदव्युत्तर कक्षाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडले आणि त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. तेव्हापासून ते पूर्णपणे अंथरुणाला खिळून आहेत. ते आपल्या शरीराच्या कोणत्याही भागावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. वैद्यकीय अहवालांनुसार, त्यांना 100 टक्के क्वाड्रिप्लेजिया (संपूर्ण शरीराचा अर्धांगवायू) आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यांची प्रकृती सुधारलेली नाही.

संपादकांची शिफारस

