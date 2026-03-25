ETV Bharat / bharat

हरीश राणा यांचा 13 वर्षांचा संघर्ष थांबला, इच्छामृत्यूची परवानगी मिळाल्यानंतर 11व्या दिवशी घेतला अखेरचा श्वास

भारतात इच्छामरणाची परवानगी मिळणारे पहिले व्यक्ती हरीश राणा यांचं 'एम्स'मध्ये निधन झालं. 2013 पासून ते कोमामध्ये होते. 11 मार्चला न्यायालयानं त्यांना इच्छामरणाची परवानगी दिली होती.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 7:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली/गाझियाबाद : इच्छामृत्यू (पॅसिव्ह यूथेनेशिया) ची न्यायालयीन परवानगी मिळवणाऱ्या हरीश राणा यांचं मंगळवारी (24 मार्च) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (AIIMS) निधन झालं. ते 2013 पासून कोमामध्ये होते आणि तब्बल 13 वर्षे लाइफ सपोर्ट सिस्टमवर होते. भारतामध्ये इच्छामृत्यूची परवानगी मिळवणारे ते पहिलेच व्यक्ती होते.

31 वर्षीय हरीश राणा यांना 14 मार्च रोजी गाझियाबाद येथील त्यांच्या निवासस्थानातून दिल्लीतील डॉ. बी.आर. आंबेडकर इन्स्टिट्यूट रोटरी कॅन्सर हॉस्पिटलच्या पॅलिएटिव्ह केअर युनिटमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. त्याआधी 11 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निर्णय देत त्यांना इच्छामृत्यूची परवानगी दिली होती.

2013 मध्ये चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे गंभीर दुखापत : हरीश राणा हे पंजाब विद्यापीठात बीटेकचे विद्यार्थी होते. 2013 साली चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. त्यानंतर ते कोमामध्येच होते. या काळात त्यांना कृत्रिम पोषण (न्यूट्रिशन) आणि गरजेनुसार ऑक्सिजन सपोर्ट दिला जात होता.

रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्या न्यूट्रिशनल सपोर्टमध्ये (अन्न-पाणी) टप्प्याटप्प्यानं कपात करण्यात आली. नियोजित पद्धतीनं लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं AIIMS ला दिले होते.

हरीश राणा यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता : इच्छामृत्यूची परवानगी मिळाल्यानंतर हरीश राणा यांच्याशी संबंधित एक भावनिक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. एम्समध्ये नेण्यापूर्वी गाझियाबाद येथील त्यांच्या घरातून हा व्हिडिओ समोर आला होता.

या व्हिडिओमध्ये 'ब्रह्म कुमारी' संस्थेच्या एका महिला सदस्यानं हरीश राणा यांच्या कपाळावर तिलक लावत, शांत आवाजात त्यांना सर्वांना क्षमा करण्यास आणि सर्वांची माफी मागून शांतपणे विश्रांती घेण्यास सांगितलं होतं. हा प्रसंग पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले होते.

AIIMS कडून अधिकृत निवेदन जारी : दरम्यान, हरीश राणा यांच्या निधनानंतर AIIMS नं अधिकृत निवेदन जारी केलं. या निवेदनात म्हटलं आहे की, 24 मार्च 2026 रोजी सायंकाळी 4:10 वाजता नवी दिल्लीतील एम्समध्ये त्यांचं निधन झालं. ते डॉक्टरांच्या समर्पित टीमच्या देखरेखीखाली होते. डॉ. (प्रो.) सीमा मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली ऑन्को-अ‍ॅनेस्थेसिया विभागातील पॅलिएटिव्ह ऑन्कोलॉजी युनिट (IRCH) मध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. या कठीण प्रसंगी एम्सनं त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.

टप्प्याटप्प्यानं अन्नपाणी बंद करण्यात आलं : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर एम्सनं डॉक्टरांची एक समिती स्थापन केली होती आणि 14 मार्च रोजी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार, त्यांच्या शरीरातील पोषण देणारी ट्यूब काढण्यात आली नव्हती, तर ती बंद (कॅप) करण्यात आली होती. तसेच पाणी देणारी ट्यूबही बंद करण्यात आली होती. याच प्रक्रियेद्वारे इच्छामृत्यूची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्यानं सुरू झाली होती.

हरीश राणा यांच्या कुटुंबीयांचा अवयवदानाचा निर्णय : हरीश राणा यांच्या कुटुंबीयांनी अवयवदानाचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार डॉक्टरांनी आवश्यक तपासण्या केल्या. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अवयवांमुळे इतर रुग्णांना नवजीवन मिळणार आहे. गेली 13 वर्षे हरीश राणा हे मृत्यूशी झुंज देत होते.

इच्छामृत्यू प्रक्रियेचा दुसरा टप्पा सुरू झाल्यानंतर त्यांना भेटण्यास बंदी घालण्यात आली होती. संपूर्ण प्रक्रिया वेदनारहित आणि सन्मानपूर्वक पार पडावी यासाठी एम्समधील डॉक्टरांनी विशेष काळजी घेतली.

TAGGED:

HARISH RANA AIIMS DELHI
हरीश राणा निधन इच्छामृत्यू
INDIAS FIRST PASSIVE EUTHANASIA
PASSIVE EUTHANASIA SUPREME COURT
HARISH RANA DIES IN AIIMS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.