एम्समध्ये हरीश राणा यांना इच्छामरण देण्याची प्रक्रिया सुरू; आता कुटुंबीयांनाही भेटता येणार नाही

गेल्या 13 वर्षांपासून हरीश राणा अंथरुणाला खिळलेल्या अवस्थेत आहेत.

AIIMS
दिल्लीतील एम्स रुग्णालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 18, 2026 at 1:23 PM IST

नवी दिल्ली : दिल्लीतील एम्स (AIIMS) रुग्णालयात इच्छामरण प्रक्रियेच्या दुसऱ्या टप्प्यात हरीश राणा यांना बाहेरून पाणी देण्याची प्रक्रिया आता बंद करण्यात आला आहे. यापूर्वी, इच्छामरणाच्या पहिल्या टप्प्यात, त्यांना ट्यूबद्वारे दिलं जाणारं पोषण बंद करण्यात आलं होतं. हरीश राणा यांच्या आई-वडिलांनी त्यांचे अवयव दान करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली आहे. त्यानुसार आता त्यांच्या मृत्यूनंतर, त्यांचे अवयव इतरांना जीवनदान देऊ शकतील.

आता भेटण्याची परवानगी थांबवली : गेल्या 13 वर्षांपासून हरीश राणा अंथरुणाला खिळलेल्या अवस्थेत आहेत. गेल्या 11 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना इच्छामरणाची परवानगी दिली आणि संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात निर्देशही दिले आहेत. त्यानुसार, एम्समधील डॉक्टर ही संपूर्ण प्रक्रिया वेदनारहित आणि सामान्य करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे. शेवटच्या क्षणी त्यांना शारीरिक त्रास होऊ नये, यासाठी पॅलिएटिव्ह केअर दिली जात आहे. दरम्यान, इच्छामरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात झाल्यामुळं, हरीश राणा यांना त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्याची परवानगी थांबवण्यात आली आहे.

संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेखीसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, एम्स रुग्णालयानं एनेस्थिसिया आणि पॅलिएटिव्ह मेडिकल विभागाच्या प्राध्यापिका आणि विभागप्रमुख डॉ. सीमा मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली एक तज्ज्ञ मेडिकल टीम स्थापन केली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया डॉ. सीमा मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली पार पाडली जात आहे. एम्सचे माजी संचालक आणि सीताराम भारतीय इन्स्टिट्यूटचे सल्लागार डॉ. एम. सी. मिश्रा म्हणाले की, "अशा प्रकरणांमध्ये प्रत्येक पाऊल अत्यंत सावधगिरीनं उचललं जातं. डॉक्टर रुग्णाच्या प्रकृतीचे मूल्यांकन करून न्यायालयाला अहवाल सादर करतात आणि त्या आधारावर पुढील कार्यवाही केली जाते."

कृत्रिम पोषणासाठी पोटात ट्यूब बसवण्यात आली होती : हरीश राणा यांच्या पोटात कृत्रिम पोषणासाठी ट्यूब बसवण्यात आली होती आणि गेली 13 वर्षे त्याद्वारेच त्यांना अन्न-पाणी दिलं जात होतं. त्यांच्या श्वसननलिकेतही ट्यूब आहे. तसेच, कॅथेटर लावलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जीवनरक्षक साधनं टप्प्याटप्प्यानं काढण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

...तेव्हापासून तो पूर्णपणे अंथरुणाला खिळून : गाझियाबाद येथील 32 वर्षीय हरीश राणा गेल्या 13 वर्षांपासून सतत आजारी आहे. 2013 मध्ये पंजाब विद्यापीठातील विद्यार्थी हरीश राणा हे त्यांच्या पदव्युत्तर कक्षाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडले आणि त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. तेव्हापासून ते पूर्णपणे अंथरुणाला खिळून आहेत. ते आपल्या शरीराच्या कोणत्याही भागावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. वैद्यकीय अहवालांनुसार, त्यांना 100 टक्के क्वाड्रिप्लेजिया (संपूर्ण शरीराचा अर्धांगवायू) आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यांची प्रकृती सुधारलेली नाही.

