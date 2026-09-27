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हरिद्वारमधील तरुणीवर मुंबईत अत्याचार; फिल्म ॲकडमीच्या संचालकावर गुन्हा दाखल

मुंबईतील एका फिल्म ॲकडमीच्या संचालकानं बलात्कार केल्याचा हरिद्वारमधील तरुणीनं आरोप केला. या प्रकरणात पीडितेच्या तक्रारीवरून हरिद्वारमध्ये 'झिरो एफआयआर' दाखल झाला आहे.

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प्रतिकात्मक (Source - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2026 at 10:38 PM IST

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हरिद्वार- उत्तराखंडमधील हरिद्वारमध्ये राहणाऱ्या तरुणीनं मुंबईमधील फिल्म ॲकडमीच्या संचालकानं अत्याचार केल्याचा आरोप केला आहे. ही तरुणी मुंबईत सिनेमा फोटोग्राफीचा डिप्लोमा कोर्स करण्यासाठी गेली होती. तरुणीच्या तक्रारीनुसार ब्लॅकमेल करून तिच्यावर अत्याचार केले. या प्रकरणात हरिद्वार नगर कोतवाली पोलीसमध्ये झिरो एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

पीडित तरुणीच्या तक्रारीनुसार ती एप्रिल 2018 मध्ये मुंबईत गेली होती. तिनं एक वर्षाच्या डिप्लोमा कोर्ससाठी प्रवेश घेतला. त्यासाठी दीड लाख रुपये संस्थेच्या संचालकाला दिले. कोर्स सुरू असताना तरुणी ही अन्य विद्यार्थिनींच्या तुलनेत चांगली प्रगती करत होती. त्यामुळे संचालकानं तिच्यावर विशेष लक्ष दिलं. एक दिवस संचालकानं तिचा सर्वांसमोर क्लासमध्ये अपमान केला. त्यामुळे तरुणी नाराज झाली. त्यादिवशी सायंकाळी संचालकानं पीडितेला फोन करून माफी मागितली.

"ती तरुणी बऱ्याच काळापासून छळ सहन करत होती. त्यानंतर तिने हरिद्वार सिटी कोतवालीमध्ये तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी 'झिरो एफआयआर' (Zero FIR) नोंदवण्यात आला आहे. याचा तपास मुंबई पोलिसांकडे वर्ग केला जाईल." – दीपक सिंह, एसपी (शहर), हरिद्वार

आरोपीनं पीडितेला बाहेर फिरायला येण्याचा आग्रह केला. खूप आग्रह केल्यानं ते दोघे फिरण्यासाठी गेले. एके दिवशी पीडितेला शूटिंगच्या निमित्तानं संचालकानं बाहेर फिरण्यासाठी नेले. एका ठिकाणी दोघांनी जेवण केल्यानंतर ती बेशुद्ध पडली. तेव्हा आरोपी संचालकानं अत्याचार करून फोटो आणि व्हिडिओ तयार केल्याचा पीडितेचा आरोप आहे. तरुणीनं फोटो आणि व्हिडिओ दाखवून संचालकानं ब्लॅकेमेल केल्याचा आरोप केला. त्यानंतरही आरोपीनं अत्याचार केल्याचा पीडितेनं आरोप केला. या प्रकरणात आरोपीच्या पत्नीनंही त्याला साथ दिल्याचं पीडितेनं तक्रारीत म्हटलं आहे. अशा स्थितीत हरिद्वारात परत येण्यासाठी पीडितेनं संचालकाला शिक्षणशुल्क परत मागितले. त्यावर दोघांनी पीडितेला मारहाण करत 21 लाखांची मागणी केली. पीडिता हरिद्वारमध्ये जुलै 2022 मध्ये आल्यानंतरही आरोपी तिच्याकडं पैशाची मागणी करत होते. त्यानंतर पीडितेनं कोतवाली पोलिसात तक्रार दाखल करून कारवाईची मागणी केली.

TAGGED:

HARIDWAR GIRL RAPE MUMBAI
CINEMATOGRAPHY COURSE MUMBAI
मुंबई फिल्म ॲकडमी संचालक
हरिद्वार तरुणी अत्याचार
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