एपस्टाईन फाइल्स प्रकरणी हरदीप पुरींच्या मुलीनं दाखल केला मानहानीचा दावा; 10 कोटींच्या नुकसानभरपाईची मागणी
उच्च न्यायालयात 17 मार्चला म्हणजेच उद्या या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
Published : March 16, 2026 at 8:23 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांची मुलगी हिमानी पुरी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे आंतरराष्ट्रीय रॅकेट चालवल्याचा आरोप असलेल्या जेफ्री एपस्टाईनशी संबधित त्यांचं नाव असलेला मजकूर काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयात 17 मार्चला म्हणजेच उद्या या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी : हिमानी पुरी यांनी आपल्या प्रतिष्ठेची बदनामी झाल्याबद्दल 10 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. तसंच त्यांनी म्हटलं आहे की, 22 फेब्रुवारीपासून जगभरातील विविध ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर आणि इतर सोशल मीडिया वाहिन्यांवर त्यांचं नाव कुख्यात जेफ्री एपस्टाईनशी जोडलं गेलं आहे. याशिवाय, एक्स, गुगल, मेटा आणि लिंक्डइन सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बदनामीकारक सामग्री पोस्ट करण्यता आली आहे, असंही याचिकेत म्हटलं आहे.
ऑनलाइन कंटेंटमध्ये काय केलाय दावा? : दरम्यान, या ऑनलाइन कंटेंटमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, हिमानी पुरी यांनी यापूर्वी न्यूयॉर्कस्थित गुंतवणूक संस्था असलेल्या 'Realm Partners LLC' मध्ये काम केलं होतं. त्या काळात, एपस्टाईन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून 'Realm Partners LLC' ला निधी पुरवला जात होता असं सांगितलं जातं. तसंच या कंटेंटमध्ये असाही आरोप आहे की, रॉबर्ट मिलर्ड नावाच्या एका व्यक्तीनं हिमानी पुरी यांच्यासोबत मिळून लेहमन ब्रदर्सचे पतन घडवून आणण्याचा कट रचला होता. मात्र, हिमानी पुरी यांनी म्हटलं आहे की, ऑनलाइन कंटेंटमध्ये केलेले सर्व आरोप खोटे आणि निराधार आहेत.
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांच्या कन्या : याचिकेत पुढं म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यावर हे आरोप केले जात आहेत. कारण त्या केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांच्या कन्या आहेत. ज्यांनी पूर्वी भारतीय परराष्ट्र सेवेत सेवा बजावली होती आणि सध्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात वरिष्ठ पदावर आहेत. विशेष म्हणजे एपस्टाईन फाइल्समध्ये हरदीप सिंग पुरी यांचं नाव कथितपणे समोर आल्यानंतर संसदेत त्यांच्याविरुद्ध अनेकदा गदारोळ झाल्याचं दिसून आलं आहे.
