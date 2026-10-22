निर्मला सीतारामण यांच्या पतीचाही SIR ला विरोध; 23 ऑक्टोबरला आंदोलनात सामील होणार
23 ऑक्टोबरला दिल्लीत एसआयआरविरोधात आंदोलन होणार आहे. विशेष म्हणजे, या आंदोलनात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचे पती आणि अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर हे सहभागी होणार आहेत.
Published : October 22, 2026 at 6:10 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 6:21 PM IST
नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (एसआयआर) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टी, काँग्रेससह विविध संघटनांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. दरम्यान, 23 ऑक्टोबरला दिल्लीत एसआयआरविरोधात आंदोलन होणार आहे. विशेष म्हणजे, या आंदोलनात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांचे पती आणि अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर हे सहभागी होणार आहेत. डॉ. परकला प्रभाकर यांनी स्वतः आपल्या एक्स हँडलवरून याबाबतची माहिती दिली आहे.
'पीपल अगेन्स्ट एसआयआर'द्वारे आंदोलन : 'पीपल अगेन्स्ट एसआयआर' या आघाडीनं आयोजित केलेल्या या आंदोलनात अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर यांच्यासोबत कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके, ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) अध्यक्षा नेहा बोरा, अभिनेते आणि कार्यकर्ते प्रकाश राज आणि शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्यासह अनेक प्रमुख व्यक्ती व्यासपीठावर उपस्थित राहणार आहेत. एसआयआर रद्द करण्याची आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे, हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश असणार आहे.
Har gali me Jantar Mantar ! Friday, 23 October, 2026 People’s March to Restore Democracy Let’s Rise to the Challenge https://t.co/JFq3tzujsS— Parakala Prabhakar (@parakala) October 21, 2026
परकला प्रभाकर यांनी केलं ट्विट : "प्रत्येक गल्लीत जंतर-मंतर! शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर, 2026. लोकशाही पुनर्स्थापित करण्यासाठी जनतेचा मोर्चा. चला, या आव्हानाला सामोरे जाऊया," असं ट्विट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर यांनी केलं आहे. दरम्यान, 'पीपल अगेन्स्ट एसआयआर' या आघाडीनं 'इंडिया' आघाडीतील पक्षांनाही या आंदोलनात सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिलं आहे, परंतु त्यांच्या सहभागाबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. तर "हर हात में तिरंगा, हर गली में जंतर मंतर", हा या आंदोलनचा नारा असणार असून लोकशाही पुनर्स्थापित करणे हा मुख्य उद्देश आहे.
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात देखील सामील झाले होते : परकला प्रभाकर यांनी याआधीही एसआयआरच्या विरोधात आपली मतं मांडली आहेत. तसंच परकला प्रभाकर यांनी गेल्या 8 ऑक्टोबर रोजी बंगळुरूच्या फ्रीडम पार्क इथं कॉक्रोच जनता पार्टीद्वारे आयोजित आंदोलनात सहभाग घेतला होता. या कार्यक्रमाला युट्युबर ध्रुव राठी, अभिनेते प्रकाश राज, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गोपाला गौडा यांच्यासह अनेक लेखक, विचारवंत, विद्यार्थी आणि युवा नेते उपस्थित होते. याव्यतिरिक्त, सीताराम गुंडप्पा, फादर अरुण लुईस, नूर श्रीधर, अमजद पाशा, जे. एम. वीरसंगय्या, डॉ. मनोहर चंद्र प्रसाद, कुमार समथला, मुहम्मद युसूफ कन्नी, सुहेल अहमद, नागेश अरालकुप्पे आणि राजेश गौडा यांसारख्या अनेक नेत्यांनीही या कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता.
हेही वाचा :
- होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तेलवाहू जहाजावर हल्ला, 21 भारतीय खलाशी सुरक्षित
- Banni Festival : पारंपरिक काठ्यांच्या लढाईत 30000 लोकांनी घेतला भाग; संघर्षात एकाचा मृत्यू, अनेक जण जखमी
- सौदी अरेबियाच्या विमानतळावर हल्ला; एका भारतीय नागरिकासह दोन जण ठार
Conclusion: