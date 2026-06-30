हल्दिया पेट्रोकेमिकल्सच्या रिफायनरीमध्ये भीषण आग; दुर्घटनेत 35 जण गंभीररीत्या भाजले
हल्दिया येथील HPL नॅफ्था पाइपलाइनला लागलेल्या आगीत 35 जण जखमी झाले असून, आग विझवण्यासाठी 12 अग्निशमन गाड्या कार्यरत आहेत.
Published : June 30, 2026 at 10:30 AM IST
हल्दिया : पश्चिम बंगालमधील पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यातील औद्योगिक शहर हल्दिया इथं आज मंगळवारी (30 जून) पहाटे मोठी दुर्घटना घडली. हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (HPL) च्या नॅफ्था पाइपलाइनला अचानक भीषण आग लागल्यानं किमान 35 जण भाजले असून, त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पहाटे 5 वाजता आग लागली : ही घटना मंगळवारी पहाटे सुमारे 5 वाजण्याच्या सुमारास घडली. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, रिफायनरीतील नॅफ्था पाइपलाइनमधून अचानक आगीच्या ज्वाळा उसळल्या. नॅफ्था हा अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ असल्याने काही क्षणांतच आगीनं रौद्र रूप धारण केलं.
आगीच्या वेळी परिसरात काम करणारे कर्मचारी त्याच्या विळख्यात सापडल्यानं अनेक जण भाजले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. या दुर्घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झालं आहे.
35 जण जखमी, रुग्णालयात दाखल : या दुर्घटनेत आतापर्यंत 35 जण भाजल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनानं दिली आहे. जखमींना तातडीनं हल्दिया उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यापैकी अनेकांची प्रकृती गंभीर असल्यानं त्यांना पुढील उपचारांसाठी तमलुक वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. डॉक्टरांकडून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.
रेल्वे सेवा स्थगित; घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या 12 गाड्या : दरम्यान, आग लागलेलं ठिकाण हल्दिया-पान्सकुरा रेल्वेमार्गालगत असल्यानं सुरक्षेच्या कारणास्तव या मार्गावरील रेल्वे वाहतूक तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. आग विझविण्यासाठी सुरुवातीला दोन अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. मात्र, आगीची तीव्रता लक्षात घेऊन आणखी गाड्या पाचारण करण्यात आल्या. ताज्या माहितीनुसार, एकूण १२ अग्निशमन दलाच्या गाड्या आग आटोक्यात आणण्यासाठी घटनास्थळी कार्यरत होत्या.
चोरीचा संशय; तपास सुरू : दुर्घटनेचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नसलं, तरी प्राथमिक तपासात नॅफ्था पाइपलाइनमध्ये गळती झाल्यानं आग लागल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (HPL) प्रशासनानं जारी केलेल्या निवेदनात, कंपनीच्या परिसरालगत असलेल्या अनधिकृत नॅफ्था चोरीच्या ठिकाणाजवळ ही आग लागल्याची प्राथमिक माहिती मिळाल्याचे म्हटलं आहे.
नॅफ्था हे अत्यंत ज्वलनशील आणि धोकादायक रसायन असल्यानं नागरिकांनी त्यापासून दूर राहावं, असा इशाराही कंपनीनं दिला आहे. या दुर्घटनेचं नेमकं कारण शोधण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून संयुक्तपणे सखोल चौकशी सुरू आहे.