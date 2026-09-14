ETV Bharat / bharat

दिल्लीत धक्कादायक घटना, जिम ट्रेनरची गोळ्या झाडून हत्या, पोलिसांकडून तपास सुरू

फतेहपूर बेरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अज्ञात हल्लेखोरांनी एका जिम ट्रेनरवर गोळीबार केला. यावेळी संपूर्ण परिसर गोळीबाराच्या आवाजानं हादरला.

Gym Trainer Shot Dead By Unidentified Assailants In Delhi's Aya Nagar
दिल्लीत धक्कादायक घटना, जिम ट्रेनरची गोळ्या झाडून हत्या, पोलिसांकडून तपास सुरू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2026 at 6:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतील आया नगर गावात सोमवारी सकाळी एक धक्कादायक घटना घडली. येथील फतेहपूर बेरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अज्ञात हल्लेखोरांनी एका जिम ट्रेनरवर गोळीबार केला. यावेळी संपूर्ण परिसर गोळीबाराच्या आवाजानं हादरला. मिळालेल्या माहितीनुसार, या घटनेदरम्यान हल्लेखोरांनी 20 हून अधिक गोळ्या झाडल्या. गोळीबारात गंभीर जखमी झालेल्या या जिम ट्रेनरला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, रुग्णालयात त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं आहे.

सुरक्षेबाबत चिंता वाढली : विजय कुमार असं या जिम ट्रेनरचं नाव आहे. सोमवारी सकाळी जवळपास 10 वाजता अज्ञात हल्लेखोरांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. गोळीबाराच्या आवाजानं परिसरात घबराट पसरली. माहिती मिळताच, दक्षिण जिल्हा पोलीस उपायुक्त अनंत मित्तल घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी घटनेचा तपास सुरू केला. स्थानिकांच्या मते, या परिसरात यापूर्वीही गोळीबाराच्या घटना घडल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी इथं गोळीबाराच्या अनेक घटना घडल्या होत्या. या घटनेमुळं परिसरातील सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे.

दिल्लीत धक्कादायक घटना, जिम ट्रेनरची गोळ्या झाडून हत्या, पोलिसांकडून तपास सुरू (ETV Bharat)

"या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला असून आरोपीचा शोध घेण्यासाठी अनेक पथकं तयार करण्यात आली आहेत. पोलीस पथकं विविध ठिकाणी छापे टाकत आहेत. तसंच आया नगर गावात शांतता राखण्यासाठी एसएसबीचे जवान देखील तैनात करण्यात आले आहेत. वाढलेल्या पोलीस बंदोबस्तामुळं परिस्थिती पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत," असं पोलीस उपायुक्त अनंत मित्तल यांनी सांगितलं.

पोलिसांकडून तपास सुरू : दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक तपासात गोळीबाराच्या घटनेमागे व्यक्तिगत वाद असल्याचं दिसून येतं. मात्र, या घटनेमागील संपूर्ण हेतू, गोळीबार करणारे कोण होते आणि विजय कुमार यांनाच लक्ष्य का करण्यात आलं, याची उत्तरे तपासानंतरच मिळतील. सध्या, फतेहपूर बेरी पोलीस आरोपींना अटक करण्यासाठी कसून तपास करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. 'रामोजी' समूहाच्या शैलजा किरण आणि विजयेश्वरी यांचा उद्योजकता श्रेणीत गौरव! टॉप 60 उद्योजकांचा सन्मान
  2. 'ब्रिक्स शिखर परिषदे'तून भारतानं जगाला दाखवला दरारा! पाहा फोटो
  3. समारोपाचे भाषण करताना पंतप्रधान मोदींनी सहभागी नेत्यांचे मानले आभार

TAGGED:

GYM TRAINER MURDER
AYA NAGAR FIRING
AYA NAGAR MURDER
नवी दिल्ली
DELHI FIRING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.