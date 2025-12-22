"बिहारमध्ये निवडणूक झाल्यानंतर ईव्हीएमसह व्हीव्हीपीएटीबाबत कोणतीही तक्रार नाही"- ज्ञानेश कुमार
भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी बिहारमधील बीएलओ यांनी केलेल्या कामाचं कौतुक केलं. तसेच निवडणूक प्रक्रियेनंतर कोणतीही तक्रार न आल्याचा त्यांनी दावा केला.
हैदराबाद- बिहारपाठोपाठ तेलंगनामध्येदेखील मतदारयादीची स्पेशल इंटेसिव रिव्हिजन (एसआयआर) प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. याबाबतची माहिती भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी रविवारी दिली. तिसऱ्या टप्प्यात उरलेल्या सर्व राज्यात एसएसआर (Special Summary Revision) प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ते तेलंगना बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLOs) यांच्या बैठकीत बोलत होते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "बीएलओ हा देशाच्या निवडणूक आयोगाचा कणा आहे. संपूर्ण जगात आपल्या निवडणूक प्रक्रियेकडं उत्सुकतेनं पाहिलं जातं. बिहारमध्ये बीएलओ यांनी यशस्वीपणे एसएसआर सर्वेक्षण करून देशाला दिशा दाखविली. तिथं एसएसआर झाल्यानंतर ७.५ कोटी मतदारांची यादी जाहीर केली. त्याबाबत कोणतीही तक्रार मिळाली नाही. निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतरही ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीबाबतही कोणतीही तक्रार झालेली नाही. त्यामुळे पुनर्मतदान आणि पुनर्मतमोजणी करण्याची गरज पडली नाही".
प्रत्येक ९३० मतदारांमागे आहे एक बीएलओ- "तेलंगनामध्ये ९३० मतदारांमागे एक बीएलओ आहे. एसएसआर झालेल्या ठिकाणी मृत्यू झालेल्या लोकांची मतदार यादीत नावे आढळली आहेत. तसेच दुबार नावे आहेत. अशी प्रकरणे तेलंगनामध्येदेखील असू शकतात. हे एसएसआरमधून दुरुस्त होऊ शकते. बीएलओ हे संविधानाचे एकप्रकारे जवान आहेत. देशात निवडणूक प्रक्रियेसाठी १.८० कोटी लोक काम करत आहेत. सात देशांमधील २० प्रतिनिधींनी बिहारमधील निवडणूक प्रक्रिया पाहिली होती", असे ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितलं.
बीएलओच्या प्रश्नांना दिली उत्तरे - मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी बूथ लेव्हल ऑफिसर्स यांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांना उत्तरे दिली. ते म्हणाले, " मतदार बेफिकीर असल्यानं शहरी भागांमध्ये मतदान कमी होते. मात्र, ग्रामीण भागात मतदार रांगेत उभे राहून उत्साहानं मतदानाचा हक्क बजावितात. देशामध्ये निवडणूक पूर्णपणे कायदेशीर पद्धतीनं होते. बीएलओ यांचं मानधन हे ६,००० रुपयांवरून १२,००० रुपये करण्यात आलं आहे. आधार कार्ड हे फक्त ओळखपत्र आहे. ते नागरिकत्व आणि जन्मतारीख यांचे सत्यापन करणारे ओळखपत्र नाही. आधार कार्ड हे फक्त मतदार नोंदणी करण्यासाठीचा एक पर्याय आहे".
ज्ञानेश कुमार यांनी रामोजी फिल्म सिटीला दिली भेट- ज्ञानेश कुमार आणि त्यांची पत्नी अनुराधा कुमारी यांनी रामोजी फिल्म सिटीला रविवारी भेट दिली. यावेळी रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीजचे सीएमडी चेरुकुरी किरण, फिल्म सिटीच्या एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी आणि रामोजी राव यांचे नातू चेरुकुरी सुजय यांनी ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्या पत्नीनं रामोजी फिल्म सिटीत त्यांचं स्वागत केलं. याभेटीनंतर त्यांची सदिच्छा बैठक झाली. ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्या पत्नीनं बाहुबली सेटलादेखील भेट दिली. रामोजी फिल्म सिटीमध्ये ६० कोटीहून अधिक रुपये खर्चून बाहुबली सेटची निर्मिती करण्यात आली आहे. बाहुबली चित्रपटामधील महिष्मती राज्य निर्माण करण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाचा वापर करण्यात आला आहे. रामोजी फिल्म सिटीला भेट देणाऱ्या पर्यटकांसाठी हा सेट आकर्षणाचं केंद्र आहे.
एसआयआरबाबत विरोधी पक्षाचा आक्षेप-निवडणूक आयोगाकडून राबिवण्यात येणाऱ्या एसआयआर प्रक्रियेबाबत विरोधी पक्षांकडून सातत्यानं आरोप करण्यात आले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातदेखील त्यावर चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांनी मागणी केली होती. आपचे खासदार संजय सिंह नुकतेच म्हणाले, "एसआयआर प्रक्रिया ही निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी वापरली जाणारी प्रक्रिया आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सत्ताधारी पक्षाच्या इशाऱ्यावर आणि राजकीय हत्यार म्हणून वापरली जाते. विरोधी पक्षांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या भागातील मतदारांना यादीतून पद्धतशीरपणे वगळलं जाते".
