मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी 48 तासांच्या आत राजीनामा द्यावा; कॉक्रोच जनता पार्टीची मागणी, आंदोलनाचा दिला इशारा
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निर्धारित वेळेत राजीनामा दिला नाही, तर कॉक्रोच जनता पार्टी दिल्लीतून देशव्यापी मोठं आंदोलन सुरू करेल, असा इशारा कॉक्रोच जनता पार्टीनं दिला आहे.
Published : September 24, 2026 at 6:40 PM IST
नवी दिल्ली : मतदार यादीच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकना'वरून(SIR) संदर्भात निवडणूक आयोगामध्ये मतभेद असल्याच्या माध्यमांतील वृत्तामुळं राजकीय खळबळ उडाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर कॉक्रोच जनता पार्टीनं (CJP) गुरुवारी राजधानीत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली असून, त्यांच्या राजीनाम्यासाठी 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत, कॉक्रोच जनता पार्टीचे नेते अभिजीत दिपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला कमजोर करण्याचा आणि मोठ्या प्रमाणावर मतदार यादीत फेरफार केल्याचा आरोप केला. तसंच मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निर्धारित वेळेत राजीनामा दिला नाही, तर कॉक्रोच जनता पार्टी दिल्लीतून देशव्यापी मोठं आंदोलन सुरू करेल, असा इशारा कॉक्रोच जनता पार्टीनं दिला आहे.
एकामागून एक कसा पराभव झाला? : अभिजित दीपके म्हणाले, "2024 च्या निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळवता आलं नाही. बहुमत नसल्यामुळं भीतीचं वातावरण होतं. '400 चा टप्पा ओलांडण्याची' घोषणा दिल्यानंतर, त्यांच्या जागा 240 पर्यंत खाली आल्या. तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की देशाचा मूड बदलत आहे आणि प्रादेशिक शक्ती जोरदारपणे पुढं आल्या आहेत. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे असोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस, एम. के. स्टॅलिन, पिनारयी विजयन, अरविंद केजरीवाल किंवा ममता बॅनर्जी असोत, हे सर्व मुख्यमंत्री एकामागून एक हरले. हा योगायोग असू शकत नाही. यात एक पॅटर्न दिसतो. हे सर्व मुख्यमंत्री 2024 मध्ये एकत्र आले आणि त्यांनी एकजुटीनं प्रचार केला. त्यांचा एकामागून एक कसा पराभव झाला? पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या जागेवरून 50 हजार मतं कमी करण्यात आली आणि त्यांचा अंदाजे 15 हजार मतांनी पराभव झाला. एम. के. स्टॅलिन यांच्या जागेवरून एक लाख मतं कमी करण्यात आली आणि ते अंदाजे 45 हजार मतांनी पराभूत झाले. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या मतदारसंघातून 40 हजार मतं कमी झाली आणि ते सुमारे 4 ते 5 हजार मतांनी पराभूत झाले."
#WATCH | Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke says, "A report concerning the Election Commission that surfaced yesterday proves that Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar is the country's biggest traitor. He is the biggest anti-national in this country,… pic.twitter.com/HfKBMeVpgu— ANI (@ANI) September 24, 2026
सरकार निवडीच्या परंपरेवर परिणाम : पुढं अभिजित दिपके यांनी सांगितलं की, "निष्पक्ष निवडणुका हा एक मोठा बनाव बनला आहे, हे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबद्दलच्या अलीकडील माध्यमांतील वृत्तांनी हे सिद्ध केलं आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांमधील मतदार यादीतून लाखो वैध मतदारांची नावं पद्धतशीरपणे वगळण्यात आली आहेत." याचबरोबर, ज्ञानेश कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून देशातील सार्वजनिक सरकार निवडीच्या परंपरेवर परिणाम झाला आहे, असं अभिजित दीपके यांनी स्पष्टपणं सांगितलं. तसंच आकडेवारीचा हवाला देत त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कमी मतांच्या फरकानं निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमधील अशा मोठ्या प्रमाणावरील नावं वगळणं हे प्रादेशिक पक्ष आणि प्रबळ विरोधी नेत्यांना कमकुवत करण्याच्या हेतुपुरस्सर राजकीय रणनीतीचा भाग आहे.
आयोगातील अंतर्गत मतभेद : निवडणूक आयोगाच्या इतर सदस्यांनीही अनेक निर्णयांवर आणि एसआयआर प्रक्रियेवर आपले मतभेद आणि आक्षेप व्यक्त केले होते, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचं सौरभ दास यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी असा आरोप केला की, स्थानिक अधिकाऱ्यांचे (ईआरओ/एसडीएम) अधिकार मर्यादित होते आणि एका केंद्रीय सॉफ्टवेअरद्वारे सर्व नियंत्रण दिल्ली स्तरावर केंद्रित झाले होते.
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या प्रमुख मागण्या...
- राजीनामा आणि फौजदारी चौकशी : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा आणि त्यांच्यावर विविध फौजदारी व देशद्रोहाच्या आरोपांखाली निष्पक्ष फौजदारी चौकशी सुरू करावी. या निर्णयामागे कोणाचे निर्देश होते, हे देखील स्पष्ट करावं.
- निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणे : आगामी निवडणुकांपूर्वी एसआयआर प्रक्रिया स्थगित करावी, जानेवारी 2025 ची मतदार यादी पुनर्संचयित करावी आणि एक स्वतंत्र न्यायिक चौकशी आयोग स्थापन करावा.
- नवीन कायदा : निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधीच्या 2023 च्या कायद्यात सुधारणा करावी आणि नागरी समाजाचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करावा.
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