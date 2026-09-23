ETV Bharat / bharat

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही : सीपीआय-एम

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना त्वरित पदावरून हटवण्याची मागणी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) पक्षानं केलीय. याबाबतचा 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी गौतम देबरॉय यांचा रिपोर्ट.

CPIM general secretary MA Baby
सीपीआय(एम) चे सरचिटणीस एमए बेबी (File Photo - ANI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना त्वरित पदावरून हटवण्याची आणि 'विशेष सखोल पुनरावृत्ती' (SIR) प्रक्रिया त्वरित थांबवण्याची मागणी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) म्हणजेच सीपीआय(एम) पक्षानं बुधवारी केली आहे. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजाबाबत आणि निर्णयांवरून आयोगातील सदस्यांमध्येच मतभेद समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. यावरून सीपीआय(एम) पक्षानं निवडणुक आयुक्तांवर निशाणा साधला आहे.

"आम्ही निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना त्वरित हटवण्याची मागणी करतो. तसंच, आम्ही एसआयआर प्रक्रिया त्वरित थांबवण्याचीही मागणी करतो," असं सीपीआय(एम) चे सरचिटणीस एमए बेबी यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी या प्रक्रियेचा उल्लेख 'विशेष सखोल वगळण्याची प्रक्रिया' असा केला आहे. मतदारयादीतील सुधारणा आणि एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित अनेक निर्णयांवर सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप नोंदवल्याचं एका बातमीतून समोर आलं आहे. याचा संदर्भ देताना, "निवडणूक आयोगाची अखंडता आणि लोकशाही कार्यप्रणाली पुनर्स्थापित केली पाहिजे," असं एमए बेबी म्हणाले.

निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, संबंधित कायदा रद्द करावा लागेल आणि पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून नवीन कायदा करावा लागेल, असंही एमए बेबी यांनी सांगितलं. मतदारयाद्यांच्या एसआयआर प्रक्रियेबाबत समोर आलेल्या गोष्टी केवळ त्या प्रक्रियेवरच नाही, तर त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे खुद्द भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात, असं एमए बेबी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "या खुलाशामुळं एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून सीपीआय(एम), इतर विरोधी पक्ष आणि नागरी समाज संघटनांनी ज्या शंका आणि चिंता व्यक्त केल्या होत्या, त्या अधिकच बळकट झाल्या आहेत."

याचबरोबर, दोन निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचा संदर्भ देत, कायद्यानुसार तिन्ही निवडणूक आयुक्त समान असतात आणि कोणताही मतभेद बहुमत किंवा एकमतानं सोडवला गेला पाहिजे, असंही एमए बेबी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी या नियमाचे पालन केलं नाही. त्याऐवजी, आपल्या सहकारी निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची पर्वा न करता त्यांनी आपली मतं लादली. विशेष म्हणजे, हे मतभेद मतदारयादीत मतदारांची नावं कशी जोडली किंवा वगळली जात आहेत आणि एसआयआरची अंमलबजावणी कशी केली जात आहे, यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांशी संबंधित आहेत," असं एमए बेबी म्हणाले.

पुढं एमए बेबी म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालयानंही तंत्रज्ञानावरील अतिरिक्त अवलंबित्व आणि नोटिसा यांत्रिक पद्धतीनं जारी करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केलेले मुद्दे एसआयआर प्रक्रियेच्या पलीकडचे आहेत. ते निवडणूक आयोगाची संस्थात्मक अखंडता आणि लोकशाही कार्यप्रणाली, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, अतिरिक्त केंद्रीकरण आणि सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाच्या हक्काच्या संरक्षणाशी संबंधित आहेत. तसंच विश्वसनीयता गमावलेल्या निवडणूक आयोगावरील लोकांचा विश्वास उडाला आहे आणि यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना जबाबदार धरलं पाहिजे. ते आता या पदावर राहू शकत नाहीत," असंही एम. ए. बेबी यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. 'कॅन्सरच्या औषधांवर अमर्यादित एमआरपी म्हणजे भरदिवसा टाकलेला दरोडा'-सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
  2. 'या' गावाचा अजब निर्णय, प्रेमविवाहावर घातली बंदी; सामाजिक बहिष्कारही टाकणार
  3. चर्चा निष्फळ! 28 ते 30 सप्टेंबरदरम्यान बँकांचा संप निश्चित; संघटना आपल्या मागणीवर ठाम

TAGGED:

GYANESH KUMAR
निवडणूक आयुक्त
निवडणूक आयोग
CPIM GENERAL SECRETARY MA BABY
CHIEF ELECTION COMMISSIONER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.