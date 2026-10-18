ग्वाल्हेरमध्ये भीषण अपघात: शीतला माता मंदिराकडे जाणाऱ्या भाविकांना भरधाव ट्रकने चिरडले; 13 जणांचा मृत्यू
ग्वाल्हेर येथील शीतला माता मंदिरात नवरात्रोत्सवादरम्यान भाविकांची मोठी गर्दी असते.
Published : October 18, 2026 at 9:10 AM IST
ग्वाल्हेर : मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे शीतला माता मंदिरात दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांना भरधाव ट्रकनं चिरडल्याची भीषण घटना घडली. या अपघातात सुमारे 13 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तर 29 जण जखमी झाले असून, त्यापैकी 7 जणांची प्रकृती गंभीर आहे. सर्व जखमींना उपचारासाठी जयारोग्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. अपघाताची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रकमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक सामान भरलेलं होतं. अनियंत्रित झालेल्या या ट्रकने अनेक भाविकांना आणि दुकानांना धडक दिली. या भीषण अपघातामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली.
मध्यरात्री मंदिराच्या मार्गावर अपघात :
ग्वाल्हेर येथील शीतला माता मंदिरात नवरात्रोत्सवादरम्यान भाविकांची मोठी गर्दी असते. मंदिरात रात्रंदिवस दर्शन सुरू असतं. शनिवारी आणि रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास, अंदाजे 1:30 ते 2 वाजण्याच्या दरम्यान हा अपघात घडला.
चिनोरच्या दिशेनं येणारा ट्रक मंदिराच्या प्रवेशद्वाराकडे जाणाऱ्या मार्गावरून जात असताना अचानक अनियंत्रित झाला. त्यानंतर ट्रकने रस्त्यावर दर्शनासाठी थांबलेल्या भाविकांना चिरडलं आणि मंदिराच्या प्रवेशद्वाराला धडक दिली. या घटनेत रस्त्यालगतची चार दुकानंही ट्रकच्या धडकेत सापडली.
#WATCH | Madhya Pradesh | Gwalior Collector Ruchika Chauhan says, "Today, at around 1.30 AM, information was received that a truck coming from the direction of Chhinor towards the temple lost control and veered continuously to the left. Immediately, news of the accident started coming in, and ambulances and other vehicles were dispatched... 11 people have lost their lives in this incident, and 5 to 6 patients are critically injured. Around 29 people have sustained various injuries..." She also says, "A stopper and a police check-point were present on that road during Navratri, so how the vehicle managed to get inside is a matter of investigation. We have also sent an RTO team to inspect the truck mechanically and find out what issue occurred and how it veered to the left. As for the injured undergoing treatment, the team is continuously performing CT scans and X-rays to ensure their treatment is properly aligned..."— ANI (@ANI) October 18, 2026
दुकानाची भिंत कोसळली; अनेक भाविक ढिगाऱ्याखाली :
ट्रकच्या धडकेमुळे एका दुकानाची भिंत कोसळली. त्यामुळे अनेक भाविक ढिगाऱ्याखाली दबले गेले. हे सर्वजण शीतला माता मंदिरात दर्शनासाठी आले होते. अपघातानंतर घटनास्थळी एकच आक्रोश आणि गोंधळ उडाला.
घटनेची माहिती मिळताच बचावकार्य तातडीनं सुरू करण्यात आलं. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या भीषण अपघातामुळे नवरात्रोत्सवासाठी मंदिरात आलेल्या भाविकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. प्रशासन आणि पोलीस अधिकारी घटनास्थळी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरू आहे.
बॅरिकेड्स तोडून ट्रक मंदिराच्या मार्गावर घुसला :
ग्वाल्हेरच्या जिल्हाधिकारी रुचिका चौहान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्यरात्री सुमारे 1:30 वाजता चिनोरहून मंदिराच्या दिशेने येणाऱ्या ट्रकवरील चालकाचं नियंत्रण सुटले. त्यानंतर ट्रक सतत डाव्या बाजूला वळत गेला. अपघाताची माहिती मिळताच रुग्णवाहिका आणि अन्य वाहने घटनास्थळी पाठवण्यात आली.
या अपघातात आतापर्यंत 29 जण जखमी झाल्याची पुष्टी झाली असून, त्यापैकी बहुतांश जणांची ओळख पटली आहे. मृतांची संख्या एक डझनपेक्षा अधिक असल्याचंही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. जखमींना जयारोग्य रुग्णालयासह अन्य रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. या अपघातात कर्तव्यावर असलेले दोन पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले आहेत.
जिल्हाधिकारी चौहान यांनी सांगितलं की, ट्रक उड्डाणपुलाच्या दिशेनं अचानक मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गावर आला आणि बॅरिकेड्स तोडून मंदिरापर्यंत पोहोचला. हा प्रकार नेमका कसा घडला, याचा तपास सुरू आहे.
नवरात्रोत्सवादरम्यान या रस्त्यावर बॅरिकेड्स आणि पोलिसांची चेक पोस्ट तैनात होती. असं असतानाही ट्रक मंदिराच्या मार्गावर कसा घुसला, याची चौकशी केली जात आहे. ट्रकमध्ये नेमकी काय तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आणि तो डाव्या बाजूला कसा वळला, हे तपासण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे (आरटीओ) पथकही पाठवण्यात आलं आहे. जखमींवर उपचार सुरू असून, त्यांची सीटी स्कॅन आणि एक्स-रे तपासणी केली जात आहे, अशी माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
अपघातात 13 जणांचा मृत्यू; 7 जणांची प्रकृती गंभीर :
जयारोग्य रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. सुधीर सक्सेना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रॉमा सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या रुग्णांपैकी 13 जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. 7 जखमींची प्रकृती गंभीर असून, अन्य 27 रुग्णांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुखापती झाल्या आहेत. त्यांच्यावर आवश्यक तपासण्या आणि उपचार सुरू आहेत.
या अपघातातील जखमींची माहिती अन्य रुग्णालयांकडूनही गोळा केली जात आहे. मृतांपैकी आतापर्यंत 8 जणांची ओळख पटली असल्याचं रुग्णालय प्रशासनाने सांगितलं.