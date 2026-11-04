गुवाहाटी हॉटेल गोळीबार प्रकरणातील मुख्य आरोपी पोलीस चकमकीत ठार!
वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक पापोरी चेतिया यांनी सांगितलं की, एका वेगळ्या प्रकरणात त्याला शिवसागर इथं आणलं जात असताना गौरीसागर परिसरात ही चकमक झाली.
Published : November 4, 2026 at 6:05 PM IST
गुवाहाटी : गुवाहाटी हॉटेलमधील गोळीबार प्रकरणातील मुख्य आरोपी घनकांत गोगोई (34) मंगळवारी पोलिसांच्या गोळीबारात ठार झाला. आरोपीनं पोलिसांकडून सर्व्हिस वेपन हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान पोलीस आणि आरोपी यांच्यात झटापट झाली. त्यावेळी झालेल्या चकमकीत आरोपीचा मृत्यू झाला. दरम्यान, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक पापोरी चेतिया यांनी सांगितलं की, एका वेगळ्या प्रकरणात त्याला शिवसागर इथं आणलं जात असताना गौरीसागर परिसरात ही चकमक झाली.
सर्व्हिस वेपन हिसकावण्याचा प्रयत्न : 2024 च्या एका बँक घोटाळा प्रकरणात शिवसागर पोलिसांनी गोगोईला मंगळवारी अटक केली होती. हॉटेलमधील गोळीबार प्रकरणात गुवाहाटी न्यायालयानं त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. पोलीस अधीक्षक पापोरी चेतिया म्हणाले, "आरोपी एक प्रशिक्षित नेमबाज होता आणि त्याला विविध शस्त्रांचा अनुभव होता. लघुशंकेसाठी पोलीस वाहनातून बाहेर पडल्यावर त्यानं आमच्या तपास अधिकाऱ्याचे (आयओ) सर्व्हिस वेपन हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. यादरम्यान झटापट झाली आणि आमचे अधिकारी गंभीर जखमी झाले. आमच्या अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी शिवसागर सदर पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याच्या पीएसओला गोळीबार करावा लागला."
VIDEO | Assam: Ghanakanta Gogoi, the primary accused in the Guwahati hotel firing case, killed in a police encounter in Sivasagar. Mobile forensic team at the encounter site. #AssamHotelFiring #SivasagarEncounter (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/gjek1r7P5X— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2026
अधिकाऱ्याला स्वतःच्या संरक्षणासाठी गोळीबार करावा लागला : आरोपी घनकांत गोगोईला गोळी लागल्यानंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र तिथं त्यांना मृत घोषित करण्यात आलं. तसंच जखमी पोलीस अधिकाऱ्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, असं पोलीस अधीक्षक पापोरी चेतिया यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "गोगोई हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा व्यक्ती होता. तो आमच्या अधिकाऱ्यांसाठी धोका होता. आयओसीच्या वैयक्तिक सुरक्षा अधिकाऱ्याला स्वतःच्या संरक्षणासाठी गोळीबार करावा लागला."
उलुबारी सेवा क्षेत्रातील हॉटेलमध्ये झाला होता गोळीबार : दरम्यान, गोगोई याच्यावर आरोप असलेली गोळीबाराची घटना 26 ऑक्टोबर 2026 च्या रात्री गुवाहाटीच्या उलुबारी सेवा क्षेत्रातील हॉटेल बिलास इनमध्ये घडली. या घटनेत पाच जण ठार झाले होते आणि एक जण जखमी झाला होता. मृतांमध्ये भुदेव भराली (65), त्यांची बहीण हेलेना (58), त्यांचा मुलगा देबर्षी कश्यप (39) आणि सून रिनिका कश्यप (30), तसंच कुटुंबातील कर्मचारी नारायण दास (48) यांचा समावेश आहे. तर या गोळीबारात कुटुंबाचा चालक सत्येंद्र पाठक जखमी झाला.
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